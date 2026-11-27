Európska komisia začiatkom novembra ohlásila prípravu paktu proti nadmernému sprísňovaniu európskych smerníc. Na Slovensku sa o tom takmer nehovorí, hoci svojvoľné domáce sprísnenia európskych pravidiel predražujú podnikanie aj bežný život každý deň.
Veta „Brusel to nariadil“ je známa a zaužívaná medzi slovenskými politikmi už dve desaťročia. Nikto z nás nemá rád zbytočné formuláre, pečiatky, povolenia ani príkazy a zákazy a preto ochotne uveria, že ich vymyslel vzdialený úradník v Belgicku. Tentoraz však tlak na okresanie zbytočných pravidiel prichádza presne odtiaľ, odkiaľ sa roky čakal pravý opak. Totiž každá nová vrstva povinností, evidencií a povolení má pritom pre samotné rezorty príjemný vedľajší efekt. Rozširuje agendu a vytvára presvedčivý dôvod na ďalšie tabuľkové miesta, odbory aj vyššie rozpočty. Niekto predsa musí všetky tie dodatočné hlásenia zbierať, kontrolovať a následne písať metodické usmernenia pre podnikateľov, ktorí sa v nich prestali orientovať. Prísnejší prepis európskej smernice tak z pohľadu úradu nemusí byť omylom, ale celkom racionálnou formou podpory vlastnej zamestnanosti.
Európska komisia začiatkom novembra predstavila pracovný program na nastávajúci rok. Z dvadsiatich troch nových iniciatív má desať za hlavnú úlohu zjednodušovať reguláciu. Spolu s tým Komisia oznámila, že začne pracovať na pakte proti takzvanému gold-platingu, teda praxi, keď si členské štáty k európskym pravidlám pripisujú vlastné, prísnejšie povinnosti.
Eurokomisár Valdis Dombrovskis pri tejto príležitosti pripomenul, že Komisia za posledný rok predložila desať zjednodušovacích balíkov v oblastiach od reportingu udržateľnosti a investícií až po poľnohospodárstvo, chemikálie, digitálne pravidlá či bezpečnosť potravín. V ďalšom kole chce ubrať administratívu pri energetických produktoch, daniach a povinnostiach pre občanov. Komisia však drží v rukách len polovicu tohto procesu. Keď Brusel pravidlo okliešti a národný parlament naň doma znova nabalí vlastné povinnosti, firmám ani ľuďom z toho nakoniec nič nezostane.
Európske právo pozná dva základné nástroje. Nariadenia platia v celej Únii priamo a všade rovnako, takže národný parlament do ich znenia nezasahuje. Smernice fungujú inak. Určujú cieľ a jednotlivé štáty si ich musia prepísať do vlastných zákonov. Práve pri tomto preberaní, odborne nazývanom transpozícia, sa otvára priestor pre domácu úradnícku a politickú tvorivosť.
Keď ministerstvo alebo poslanci pri preberaní smernice prihodia povinnosti nad rámec toho, čo Únia vyžaduje, hovorí sa tomu gold-plating. Komisia túto prax otvorene označuje za prekážku jednotného trhu, ktorá deformuje konkurenčné prostredie a brzdí rast.
V slovenskej praxi sa tento jav opakuje podľa štyroch známych vzorcov. Prvým je rušenie výnimiek pre menších. Smernica často ukladá novú povinnosť iba veľkým podnikom, avšak slovenský návrh ju „pre istotu“ prevedie aj na živnostníkov a malé firmy, aby mali úrady jednoduchšiu kontrolu. Druhým vzorcom je zbytočné nafukovanie administratívy. Kde Brusel žiada obyčajnú evidenciu alebo elektronické ohlásenie, domáci predpis dopíše licenciu, úradne overené prílohy, povinné školenia či pečiatky z viacerých úradov.
Tretím problémom sú termíny a tresty. Zatiaľ čo susedné krajiny využijú prechodné obdobia a najmiernejší možný výklad, domáci zákon nastaví skorší štart účinnosti alebo prísnejšie pokuty. Štvrtou disciplínou sú staré známe poslanecké a ministerské prílepky. K novele, ktorá musí prejsť pre termín z Bruselu, sa pribalí sporná domáca zmena. Keď sa niekto ozve, predkladateľ ho umlčí hrozbou európskych sankcií, ak zákon neprejde včas.
Čerstvý príklad domácej nadpráce prinieslo zavedenie elektronického systému goAML ( nedávno som písal na túto tému ) pri preberaní európskych pravidiel proti praniu špinavých peňazí. Zatiaľ čo európske smernice mieria na rizikové finančné toky a skutočnú ekonomickú kriminalitu, slovenský výklad povinných osôb vtiahol do systému aj malé firmy a živnostníkov, ktorí s rizikovými transakciami nikdy neprišli do styku. Mnohým stačil starý zápis bežnej činnosti v obchodnom či živnostenskom registri, napríklad organizačného a ekonomického poradenstva, aby pod hrozbou vysokých pokút museli riešiť registráciu na portáli Finančnej spravodajskej jednotky, interné dokumenty alebo spoplatnené mazanie predmetov podnikania. Namiesto cieleného sledovania podozrivých prevodov tak štát zaťažil tisíce malých podnikov a účtovníkov novou agendou, pričom celý chaos sa navonok opäť ľahko schoval za európske predpisy.
Výsledok vidí v praxi každý podnikateľ, ktorý obchoduje za hranicami. Slovenská firma súťaží na tom istom európskom trhu s poľskou, českou či rakúskou konkurenciou, ale štát jej na štartovacej čiare naloží viac hlásení, povolení a nákladov, než vyžaduje spoločné pravidlo. Tieto náklady sa navyše v ekonomike nestratia. Nakoniec ich zaplatí zákazník v cene tovarov a služieb.
Komu vyhovuje ticho okolo domácej byrokracie
Napriek tomu, že odpor k byrokracii patrí na Slovensku k najčastejším témam pri každej debate o štáte, novembrová iniciatíva Komisie prešla domácimi médiami takmer bez povšimnutia. Vysvetlenie tohto mlčania je triezve a spája v sebe politickú pohodlnosť s obavami tvorcov zákonov.
Ako hlboko je tento problém zakorenený, najlepšie ukazujú oficiálne čísla. Podľa výročnej správy o členstve v Únii viedla Európska komisia ku koncu roka 2025 voči Slovensku 60 konaní o porušení zmlúv, pričom 21 sa týkalo priamo nestihnutých transpozícií a ďalších 14 nesprávneho prepisu smerníc do domáceho práva. Tento sklz sa nezastavil ani v roku 2026, keď Brusel otvoril proti Bratislave sériu ďalších konaní od energetiky a priemyselných emisií až po stavebnú legislatívu a ochranu pracovníkov. Hoci na včasné preberanie smerníc dozerá Odbor aproximácie práva na Úrade vlády, najväčší podiel meškaní a sporov dlhodobo viazne na ministerstvách hospodárstva, životného prostredia a spravodlivosti. Štát tak na jednej strane nestíha dodržiavať dohodnuté termíny v kľúčových rezortoch, no keď sa k zákonu pod časovým tlakom konečne dostane, dokáže k nemu pridať vlastné prísnejšie povinnosti, ktoré od neho Únia vôbec nežiadala.
Aj preto politici naprieč celým spektrom potrebujú pohodlného vinníka mimo domácej pôdy. Priznať voličom, že nepopulárnu povinnosť vymyslelo vlastné ministerstvo alebo koaličný poslanec, berie voličské hlasy. Ukázanie prstom na Brusel nestojí nikoho nič.
Podobná logika vládne aj v ministerských kanceláriách, kde zákony vznikajú. Tvorca novely na ministerstve pritom veľmi presne vie, za akú chybu ponesie následky. Ak smernicu preberie neúplne alebo neskoro, Európska komisia môže proti štátu spustiť konanie o porušení zmlúv a problém padne na jeho stôl. Ak však predpis pre istotu sprísni nad rámec európskych požiadaviek, nikto na Slovensku ho za to nepotrestá. Zákony sa potom píšu s bezpečnostnou rezervou na účet firiem a občanov.
Celý tento mechanizmus chráni ešte jedna vec a tou je neprehľadnosť legislatívy. Bežný občan, majiteľ dielne ani väčšina novinárov nemá čas ani právne zázemie porovnávať stostranový anglický text smernice s návrhom slovenskej novely v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Skutočný dosah domácich dodatkov sa ukáže až vtedy, keď zákon platí a s ňou príde prvá kontrola.
Porovnanie so susedmi zanecháva na Slovensku trpkú pachuť. V Česku, Poľsku či Rakúsku fungujú mnohé procesy citeľne jednoduchšie, hoci všetky tieto štáty podliehajú rovnakým európskym normám. Ako už vieme rozdiel pritom nevzniká v Bruseli, ale v tom, ako si jednotlivé vlády spoločné pravidlá prepisujú do domáceho práva.
Práve preto by pomohla povinná transparentnosť dodatočných národných požiadaviek s ktorou počíta aj samotná Komisia. V praxi to neznamená budovať nový úrad ani drahý informačný systém. Stačilo by zaviesť povinné odlíšenie každej domácej nadstavby priamo v texte návrhu zákona. Predkladateľ by musel pri každom takom ustanovení verejne obhájiť jeho zmysel a presne vyčísliť, akú finančnú záťaž prinesie firmám a domácnostiam. Tým by sa stratila možnosť schovať vlastnú horlivosť za európsky záväzok, takže by každý minister aj poslanec niesol plnú verejnú zodpovednosť za pridané povinnosti ešte pred hlasovaním.
Od bruselskej iniciatívy však netreba čakať zázraky. Pakt proti gold-platingu je ohraničený zmluvným rozdelením kompetencií a suverenitou národných parlamentov. Európska komisia nemôže členským štátom zakázať prijímať prísnejšie domáce zákony, pokiaľ priamo neporušujú pravidlá jednotného trhu. Komisia navyše zdôrazňuje, že zjednodušovanie nesmie oslabiť ochranu práv občanov a spotrebiteľov.
Chystaný pakt preto nebude tvrdým zákazom pod hrozbou pokút. Pôjde skôr o politický záväzok, metodiku na identifikáciu nadbytočnej domácej regulácie a nástroj verejného tlaku.
V tom je aj najdôležitejší odkaz pre Slovensko. O tom, či si štát bude naďalej vlastnou iniciatívou navyšovať administratívne bremeno a pripisovať ho Európe, nerozhodne žiadny dokument v Bruseli. Rozhodne až to, či pri každom ďalšom nepopulárnom zákone začnú podnikatelia, novinári aj voliči žiadať od domácich politikov poctivé rozlíšenie, ktoré pravidlo naozaj prichádza z európskej smernice a ktoré je už len domácim rozhodnutím.