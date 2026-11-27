Tento článok nemieri iba na držiteľov zbrojných preukazov, poľovníkov, športových strelcov alebo zberateľov historických zbraní. Je určený aj prevádzkovateľom strelníc, podnikateľom, vlastníkom majetku a každému občanovi, ktorému záleží na právnej istote a kvalite tvorby zákonov. Na príklade aktuálnej novely zákona o strelných zbraniach a strelive ukazuje prax, keď ministerstvo pri plnení európskych povinností využije skrátené desaťdňové pripomienkové konanie na presadenie domácich obmedzení nad rámec požiadaviek Bruselu.
Keď z Bruselu príde formálna výzva pre nesprávne prevzatú smernicu, štátne orgány na Slovensku často reagujú osvedčeným vzorcom. Argumentujú časovou tiesňou, skracujú pripomienkové konanie na zákonné minimum a popri nevyhnutnej úprave presadzujú ďalšie domáce obmedzenia. Presne tento postup vidíme pri rozsiahlej novele zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, ktorú Ministerstvo vnútra SR predložilo 20. novembra pod rezortným číslom SL-OBL-2026/007886-002 v legislatívnom procese LP/2026/645. Verejnosť a odborníci dostali na desiatky novelizačných zmien iba desať dní, keďže lehota na predkladanie pripomienok uplynie 30. novembra.
Spúšťačom zrýchleného postupu bolo májové konanie Európskej komisie z roku 2025 voči Slovensku, Belgicku, Estónsku, Holandsku a Švédsku pre nedostatky pri prevzatí Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/555 o kontrole nadobúdania a držania zbraní. Tlak z Bruselu silnie, pretože Komisia v novembri 2026 posunula konania proti Belgicku a Švédsku do fázy odôvodneného stanoviska. Odstrániť formálne výhrady únie predstavuje legitímny cieľ. Problém nastáva vo chvíli, keď rezort využije európsku lehotu na presadenie domáceho sprísnenia bez opory v úniovom práve.
Na Slovensku vlastní zbrojný preukaz 150 339 občanov, pričom za posledné dva roky ich počet klesol o 3 819 osôb. Počet legálne evidovaných zbraní a ich hlavných častí pritom dlhodobo stúpa a dosiahol 479 469 kusov. Zbrane kategórie C predstavujú 48 percent, kategória B 44 percent, kategória D 6 percent a zakázaná kategória A iba 2 percentá celkového počtu. Údaje vychádzajú zo štatistiky Prezídia Policajného zboru zverejnenej v januári 2026.
Tento legislatívny krok preto ďaleko presahuje okruh strelcov a poľovníkov. Zasahuje takmer pol milióna legálne držaných zbraní, prevádzku komerčných strelníc, mládežnícky šport aj samotnú právnu istotu. Ak štát v desaťdňovom konaní bez dôkladného posúdenia dosahov mení podmienky podnikania a spochybňuje právne postavenie skôr nadobudnutého majetku, týka sa takýto spôsob tvorby zákonov každého vlastníka a podnikateľa v krajine.
Čo žiada Brusel a čo k tomu tvorivo pripísalo ministerstvo
Jadrom sporu nie je samotná Smernica (EÚ) 2021/555, ale rezortné sprísnenie nad rámec povinností pri jej prepise do slovenského práva. Úniový predpis stanovuje jednotné minimálne pravidlá evidencie a kontroly vybraných zbraní na vnútornom trhu. Vyžaduje jasné technické definície a pravidelné preverovanie dôvodov pri výnimkách pre kategóriu A najmenej raz za päť rokov. Neukladá však členským štátom obmedzovať výcvik na domácich strelniciach, vytvárať právnu neistotu pre zberateľov starožitných pušiek ani zaťažovať políciu nadbytočnými kontrolami.
Predkladateľ napriek tomu k povinnej transpozícii pripojil päť ďalekosiahlych zásahov do doterajších pravidiel. Ide o svojvoľné zúženie definície historickej zbrane v bode 64 o výrazné okresanie možnosti zveriť zbraň pod dohľadom na strelnici v bodoch 26, 36, 49 a 50 o sprísnenie režimu výnimiek pri expanznom strelive vrátane zavedenia neurčitých podmienok v novom § 9a o ponechanie tlmičov hluku výstrelu v prísnom povoľovacom režime spojené so zákazom vyhotovenia rezu do tlmiča alebo jeho znehodnotenia v bodoch 51 a 53 a napokon o nepresné formulácie pri preprave zbrane aj pri vymedzení hlavných častí.
Porovnanie povinností voči Bruselu a navrhovaného slovenského textu odhaľuje rozsah domáceho sprísňovania nad rámec únie. Bod 37 preambuly Smernice (EÚ) 2021/555 výslovne vyčleňuje starožitné zbrane regulované národným zákonom z pôsobnosti smernice, kým slovenský rezort navrhuje vyradiť drážkované historické zbrane z kategórie D. Úniový predpis nežiada obmedzenie výcviku osôb bez zbrojného preukazu pod vedením inštruktora, nevyžaduje prísnu kategóriu B ani zákaz vyhotovenia rezu do tlmiča alebo jeho znehodnotenia a pri kategórii A požaduje každých päť rokov preverovať zákonné dôvody, nie nedefinované podmienky.
Spojenie nevyhnutných úniových zmien s domácimi obmedzeniami nad rámec povinností vyplývajúcich z EÚ v skrátenom konaní odporuje zásade primeranosti aj elementárnym pravidlám dobrej tvorby práva. Ministerstvo sa odvoláva na časový tlak z Bruselu, avšak práve svojím postupom otvorilo zbytočný spor, pre ktorý sa schvaľovanie novely skomplikuje.
Najtvrdší hospodársky a spoločenský dosah prináša zásah do inštitútu zverenia zbrane v ustanoveniach § 28, § 35 ods. 6 a § 56 zákona. Súčasná úprava umožňuje držiteľovi zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie zveriť zbraň osobe bez dokladu pod priamym osobným dohľadom na schválenej strelnici alebo pri zákonom dovolenej činnosti. Práve na tomto pravidle stojí príprava nových žiadateľov na skúšku, mládežnícky športový výcvik, zážitková streľba pre verejnosť aj činnosť klubov vojenskej histórie na kultúrnych podujatiach.
Predstavme si situáciu v cestnej premávke, kde by štát naďalej vyžadoval praktickú skúšku pred policajným komisárom na získanie vodičského oprávnenia, avšak zákonom by zrušil jazdy s inštruktorom autoškoly. Navrhované zmeny v § 35 ods. 6 a § 56 vytvárajú pri strelných zbraniach podobný stav. Štát podmieňuje vydanie zbrojného preukazu preukázaním bezpečnej manipulácie pred komisiou, súčasne však zatvára občanovi legálnu cestu ako si manipuláciu a streľbu nacvičiť pod dohľadom odborníka ešte pred skúškou. Dorastenci v streleckých kluboch bez vlastného preukazu takisto stratia zákonný priestor na tréning.
Pre prevádzkovateľov komerčných strelníc a držiteľov zbrojnej licencie tvorí príprava žiadateľov, mládežnícky výcvik a riadená streľba verejnosti pod vedením inštruktora nosný zdroj príjmov. Zúženie ustanovení § 35 ods. 6 a § 56 by v praxi mohlo výrazne obmedziť chod väčších prevádzok, spomaliť výchovu nových športovcov a ohroziť ekonomickú udržateľnosť časti komerčných strelníc.
Bezpečnosť na strelnici pritom nezaručuje plošné vylúčenie verejnosti, ale prísny prevádzkový poriadok a priamy dohľad zodpovednej osoby stojacej hneď vedľa strelca. Zrušiť tento funkčný mechanizmus bez preukázania, že doterajší režim vytváral skutočné bezpečnostné riziko, znamená neprimerane zasahovať do činnosti legálnych podnikov a športových zväzov.
Právne riziko pre zberateľov napriek úniovej výnimke
Druhý ukážkový príklad rezortného sprísnenia nad rámec povinností skrýva bod 64 návrhu, prepisujúci definíciu historickej zbrane v prílohe č. 6 časti A písm. p). Doterajší slovenský zákon vymedzuje historickú zbraň čisto a zrozumiteľne ako zbraň vyrobenú do 31. decembra 1890 a zaraďuje ju do kategórie D bez povinnosti vlastniť zbrojný preukaz. Ministerstvo však chce túto kategóriu zúžiť iba na staré exempláre s hladkým vývrtom hlavne a vybranými archaickými zámkovými systémami.
Takáto hranica nemá oporu v dejinách konštrukcie zbraní ani v európskej legislatíve. Drážkované hlavne sa v európskom zbrojárstve používali stáročia pred rokom 1890 a v druhej polovici devätnásteho storočia tvorili bežný štandard loveckých aj vojenských pušiek. Dobové pušky a revolvery z tohto obdobia tvoria prirodzenú súčasť zbierok aj kultúrneho dedičstva, avšak navrhovaná zmena by veľkú časť z nich vyradila z doterajšieho režimu.
Ani Česká republika v aktuálnej úprave neprijala podobné zúženie historickej kategórie. Český zákon č. 90/2024 Sb., účinný od 1. januára 2026, ponechal historické zbrane v pôvodnom rozsahu s rozhodným dátumom 31. decembra 1890 za podmienky výroby všetkých hlavných častí do tohto dňa a bez vylučovania drážkovaných hlavní. Slovensko navyše historické zbrane v kategórii D dávno reguluje a ich držiteľom ukladá zákonné povinnosti pri manipulácii aj preprave. Tvrdenie o neregulovanej oblasti preto neobstojí.
Právne pramene vyvracajú predstavu, že zásah do zberateľstva si vynucuje medzinárodné právo. Bod 37 preambuly Smernice (EÚ) 2021/555 ponecháva vnútroštátne regulované starožitné zbrane mimo pôsobnosti únie. Článok 3 písm. a) Protokolu OSN proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami (oznámenie č. 21/2006 Z. z.) posúva hranicu starožitných zbraní až na rok 1899.
Ak novela neobsiahne jasné prechodné ustanovenie a dôslednú ochranu doterajších legálnych držiteľov, časť vlastníkov historických zbraní bez zbrojného preukazu by sa mohla ocitnúť v neistom právnom postavení. V praxi by takáto zmena mohla viesť k priestupkovému alebo trestnoprávnemu riziku, hoci ich vlastníci pri nadobudnutí majetku neporušili jediný predpis. Spätný zásah do už nadobudnutých práv oslabuje ústavnú ochranu vlastníctva a znižuje dôveru občanov v stabilitu právneho štátu.
Nadbytočná administratíva zaťažuje policajné kapacity
Tretí okruh nadbytočného sprísňovania predstavujú administratívne povinnosti, ktoré úradom pridávajú prácu bez merateľného prínosu pre bezpečnosť. Slovenský zákon zaraďuje strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou do kategórie A a podľa § 4 ods. 1 považuje zakázané strelivo za samostatnú zbraň. Navrhovaná väzba výnimky v § 8 ods. 2 písm. g) na jednu konkrétnu zbraň nedáva zmysel, pretože občan môže legálne vlastniť viacero zbraní rovnakého kalibru. Ešte problematickejšie je obmedzovať povolený počet nábojov, pretože ide o spotrebný materiál. Držiteľ ho potrebuje pri priebežnom tréningu na strelnici a musí ho pravidelne obmieňať, keďže sa opotrebúva nosením v zbrani aj vplyvom prostredia.
Rovnako nesystematické zostáva zaradenie expanzného streliva do režimu povinných dvojročných policajných kontrol uloženia podľa § 67 ods. 3 a predbežných obhliadok priestorov podľa navrhovaného § 9 ods. 5. Nadbytočná administratívna záťaž viaže kapacity útvarov, ktoré by ich mohli venovať riešeniu skutočnej kriminality a ukladá im kontrolovať uloženie expanzného streliva v režime, ktorý sa približuje ku kontrolám uloženia najnebezpečnejších zbraní. K tomu pribúda právna nejasnosť v novom § 9a, kde rezort k päťročnému preverovaniu zákonných dôvodov pridal neurčitý odkaz na bližšie nedefinované podmienky, čo v správnom konaní vytvára priestor na odlišný postup jednotlivých okresných riaditeľstiev.
Administratívnu záťaž prehlbuje aj prístup k tlmičom hluku výstrelu. Slovensko ich už v minulosti zaradilo do prísnej kategórie B s povoľovacím konaním, hoci ide o spotrebný doplnok s obmedzenou životnosťou chrániaci sluch strelcov a okolie strelníc. Namiesto uvoľnenia pravidiel pridáva aktuálny návrh v bodoch 51 a 53 neopodstatnený zákaz vyhotovenia rezu do tlmiča alebo jeho znehodnotenia. Právnu istotu ďalej znižuje chýbajúca doložka v bode 25 pri preprave zbrane podľa § 28 ods. 1 písm. m), kde chýba výslovné potvrdenie nedotknuteľnosti oprávnenia nosiť zbraň podľa § 27 ods. 1, a široká definícia tela zbrane v prílohe č. 6, podľa ktorej by pod hlavné časti zbrane mohla omylom spadať aj bežná pažba loveckej guľovnice.
Prečo rozhoduje päťsto podpisov do konca novembra
Na opísané chyby a prísne domáce zásahy rezortu odborne upozornilo občianske združenie Legis Telum, keď vyhodnotilo celý návrh a na portáli Slov-Lex predložilo zásadnú hromadnú pripomienku. Jej zmyslom nie je zablokovať prevzatie úniovej smernice, ale oddeliť povinnú transpozíciu od nadbytočných vnútroštátnych obmedzení. Združenie žiada zachovať bezpečný výcvik pod dohľadom na strelniciach, zosúladiť rozhodný dátum historických zbraní s Protokolom OSN na 31. december 1899 pri zachovaní pôvodnosti hlavných častí, vypustiť neurčité podmienky z § 9a, odstrániť limity a duplicitné kontroly pri expanznom strelive, preradiť tlmiče do ohlasovacej kategórie D s ich zahrnutím do európskeho zbrojného pasu v § 46 a spresniť definíciu tela zbrane na konštrukčnú časť nevyhnutnú na vystrelenie strely.
V skrátenom pripomienkovom konaní pritom zohráva rozhodujúcu úlohu jednoduché procesné pravidlo zo zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov. Jednotlivé pripomienky občanov alebo malých združení môže ministerstvo neakceptovať bez osobného prerokovania. Situácia sa zásadne mení pri zásadnej hromadnej pripomienke s dostatočnou podporou verejnosti.
Ak zásadnú hromadnú pripomienku k legislatívnemu procesu LP/2026/645 podporí na portáli Slov-Lex do 30. novembra 2026 najmenej 500 osôb a ministerstvo ju nezohľadní, musí so zástupcom verejnosti viesť riadne rozporové konanie a svoje rozhodnutie vecne odôvodniť.
Podpora zásadnej hromadnej pripomienky preto nie je len obranou strelníc alebo zberateľov historických zbraní. Predstavuje požiadavku, aby štát prijímal opatrenia, ktoré sú preukázateľne potrebné, jasne vymedzené a primerané. Slovensko by malo splniť svoje povinnosti voči Európskej komisii, avšak občania si zaslúžia, aby sa povinná transpozícia nezneužívala na presadzovanie zbytočných domácich obmedzení v desaťdňovom konaní.
Ak sa s týmto stanoviskom stotožňujete, podporte zásadnú hromadnú pripomienku Legis Telum na portáli Slov-Lex do 30. novembra 2026.
Tento text vyjadruje stanovisko autora k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. v štádiu medzirezortného pripomienkového konania. Konečný dosah závisí od výsledného znenia zákona, jeho prechodných ustanovení a neskoršej výkladovej praxe.