Povinná registrácia do systému goAML zasiahla tisíce firiem, ktoré žiadne finančné služby neposkytujú. Krátka lehota, nejasný výklad zákona a výpadky portálu premenili opatrenie, ktoré malo posilniť boj proti praniu špinavých peňazí na administratívnu nočnú moru pre podnikateľov.
Slovenská štátna správa opäť ukázala, ako dokáže z dobre mysleného nástroja proti finančnej kriminalite vyrobiť problém pre tisíce podnikov. Finančná spravodajská jednotka vydala metodické usmernenie k povinnej registrácii do systému goAML až 14. októbra, hoci konečný termín zostal pevne stanovený už na 30. november tohto roku.
Podnikatelia tak dostali necelých sedem týždňov na to, aby zistili, či sa ich povinnosť týka, aby sa zaregistrovali, alebo aby z obchodného a živnostenského registra odstránili činnosti, ktoré nikdy nevykonávali. Proti postupu úradov sa už postavili aj zamestnávateľské zväzy, vrátane Republikovej únie zamestnávateľov. Listom vyzvali ministra vnútra, aby situáciu okamžite napravil.
Problém však nie je len v jednom zle v stanovenom termíne. Ide o hlbšie zlyhanie spôsobu, akým štát premýšľa o regulácii, digitálnych službách a vzťahu k podnikateľom. Namiesto cieleného zásahu proti reálnemu riziku vznikla plošná byrokratická mašinéria a trestá ním aj tých, ktorí by sa na praní peňazí nikdy nepodieľali ani len hypoteticky.
Zápis v registri však zaváži viac než skutočná práca.
Jadrom problému je totiž výklad zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Finančná spravodajská jednotka vyžaduje registráciu aj od firiem, ktoré majú účtovníctvo, ekonomické alebo organizačné poradenstvo uvedené v predmete podnikania, hoci takéto služby nikdy neposkytovali.
Európska smernica 2015/849 pritom sa zameriava na subjekty, ktoré rizikové činnosti skutočne vykonávajú. Slovenský výklad však ide ďalej. Zamieňa formálne oprávnenie v registri so skutočným podnikaním a tým vytvára povinnosti aj tam, kde žiadne reálne riziko prania peňazí nie je.
Zasiahnutá je obrovská časť firiem a podnikateľov. Pri zakladaní spoločností s ručením obmedzeným dlhé roky preberali do zoznamov činností široký rozsah voľných živností. A dôvod ? Robili to preto, aby neskôr nemuseli pri každej drobnej zmene platiť súdne poplatky a čakať na zápis do obchodného registra.
Stavebná firma, miestna pekáreň či malý programátor tak môže mať v obchodnom registri uvedené podnikateľské poradenstvo, hoci za takúto službu nikdy nevystavili jedinú faktúru. Situáciu k tomu ešte komplikuje nejasná hranica medzi regulovaným ekonomickým poradenstvom a bežným obchodným či marketingovým servisom pre iné firmy.
Majiteľ malej firmy preto často nedokáže spoľahlivo posúdiť, či sa na neho zákon vôbec vzťahuje. A keďže hrozba pokuty je abnormálne vysoká, radšej sa registruje aj vtedy, keď registrácia nemá žiadny praktický zmysel. Štát tak namiesto rizikových subjektov zasiahne aj bežnú pekáreň, stavebnú firmu či malého vývojára.
Podnikateľ s neaktívnou živnosťou by si mohol povedať, že najjednoduchšie bude nepotrebnú činnosť z registra rýchlo odstrániť. V praxi však narazí na zákonné lehoty a obmedzenú kapacitu štátnych registrov.
Predmet podnikania sa nedá vymazať jedným kliknutím v elektronickej schránke. Firma musí najprv zrušiť živnosť na okresnom úrade, následne schváliť zmenu zakladajúcich dokumentov a až potom podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra.
Pri akciových spoločnostiach a mnohých spoločnostiach s ručením obmedzeným je potrebné rozhodnutie valného zhromaždenia. Pozvánka na valné zhromaždenie musí byť doručená najmenej tridsať dní vopred a v určitých prípadoch sa nezaobíde ani bez notárskej zápisnice.
Hromadný pokus firiem „vyčistiť“ svoje registre za niekoľko týždňov navyše zahltil samotný obchodný register. Firmy, ktoré návrh podali včas sa ocitli v právnej neistote. Registrové súdy jednoducho nedokážu pre krátkosť času tisíce zmien zapísať do konca novembra.
Ak zápis nenadobudne účinnosť pred koncom mesiaca, spoločnosť formálne ostáva povinná zaregistrovať sa do goAML, hoci sa o nápravu aktívne snažila. Rovnaký nápor pritom zasiahol aj účtovné a advokátske kancelárie, práve v období, keď sa pripravujú na ročné uzávierky.
Sedem týždňov jednoducho nestačí. Uveďme si príklad stredne veľkej akciovej spoločnosti, ktorá má v registri od počiatku svojho vzniku zapísané ekonomické poradenstvo, hoci túto činnosť nikdy nevykonávala.
Samotná zákonná lehota na zvolanie valného zhromaždenia trvá 30 dní. Zrušenie živnosti na okresnom úrade a príprava podania na súd si vyžiadajú ďalších päť až desať pracovných dní. Súdny poplatok za zmenu v obchodnom registri predstavuje 50 eur, no právne služby a notárske overenia môžu náklady ľahko zvýšiť o ďalších 150 až 400 eur.
Firma tak zaplatí stovky eur, vynaloží čas manažérov a právnikov a pri zahltených súdoch konečný termín aj tak nestihne. Nie je to preto, že by podnik nechcel pravidlá dodržať, ale preto, že štát mu na ich splnenie nedal reálny čas.
Ďalším zlyhaním je samotný portál goAML. Platforma vyvinutá Úradom OSN pre drogy a kriminalitu pod náporom tisícov používateľov opakovane padá. Neponúka ani len automatické prepojenie s portálom či so základnými štátnymi registrami.
Podnikatelia preto musia údaje z obchodného registra, živnostenského registra a registra právnických osôb prepisovať ručne. Nahrávajú plnomocenstvá, čakajú na ručné schválenie účtov a riešia technické chyby. Štát tak porušuje vlastný princíp „jedenkrát a dosť“.
Obzvlášť náročná je situácia v skupinách podnikov, napríklad v stavebníctve, energetike alebo pri správe nehnuteľností. Každá účelová projektová spoločnosť potrebuje samostatný profil. V praxi pritom často chýba jasné rozdelenie prístupov medzi štatutárnym orgánom a osobou, ktorá má registráciu vybavovať.
Registrácia sa vyplnením formulára žial nekončí. Ešte väčší problém prichádza až po jeho úspešnom odoslaní. Ministerstvo vnútra síce zdôrazňuje, že postavenie povinnej osoby vyplýva priamo zo zákona a samotná registrácia v goAML ho nezakladá avšak v praxi tento krok firmu do celého režimu vtiahne.
Firma musí vypracovať a priebežne aktualizovať písomný program vlastnej činnosti, vymenovať zodpovednú osobu, preverovať klientov a ich konečných užívateľov výhod, sledovať medzinárodné sankčné zoznamy, päť rokov archivovať dokumentáciu a každoročne školiť zamestnancov.
Pre malú remeselnú alebo obchodnú firmu s dvoma zamestnancami, ktorá nevedie účtovníctvo ani jedinému klientovi, znamená táto povinnosť čistú stratu času a peňazí. Bez najmenšieho prínosu pre bezpečnosť finančného systému.
Samotné založenie účtu môže trvať len pár minút, ale skutočná cena prichádza s trvalým režimom povinnej osoby. Príprava interného programu vlastnej činnosti a metodiky preverovania klientov s externým právnikom môže menšiu firmu stáť 500 až 1 500 eur.
Za nesplnenie povinností umožňuje zákon uložiť pokutu do 100 000 eur. Pri závažných alebo opakovaných porušeniach v nefinančnom sektore môže dosiahnuť až milión eur. Hrozba takýchto sankcií núti aj firmy bez rizika prania peňazí platiť za dokumenty, ktoré v praxi nikto nepoužije.
Úradnícky strach a dosah na firmy
Táto situácia nevznikla omylom jedného oddelenia. Je predvídateľným výsledkom spôsobu, akým štátna správa dlhodobo uvažuje.
Slovensko počas posledných rokov minulo na informatizáciu stovky miliónov eur. A napriek tomu nasadilo cudzí špecializovaný softvér bez dátového napojenia na vlastné registre. Finančná správa má pritom cez daňové priznania a účtovné závierky pomerne presný obraz o tom, z akých činností firmy skutočne dosahujú tržby.
Namiesto toho, aby automaticky vybrala aktívnych účtovníkov a poradcov, štát preniesol triedenie údajov na tisíce súkromných podnikov. Firmy musia samy dokazovať, že danú činnosť nevykonávajú. To nie je regulácia, ale úradnícka absurdita.
Do celého postupu sa premieta aj vnútorné nastavenie úradov. Slovensko prechádza prísnymi medzinárodnými hodnoteniami výboru MONEYVAL pri Rade Európy. Zlé hodnotenie môže viesť k zaradeniu krajiny na šedý zoznam rizikových štátov.
Pre úradníka je preto plošná registrácia podľa zápisu v registri najpohodlnejšou a najbezpečnejšou cestou. Ak sa zaregistrujú tisíce pekárov, murárov a firiem s neaktívnymi živnosťami nikto za to osobne nezodpovedá. Ak sa však prehliadne jediný podozrivý subjekt, hrozí medzinárodná blamáž.
Na druhej strane stojí podnikateľ pod hrozbou pokuty až 100 000 eur. Radšej preto zaplatí právnikovi za zrušenie starej živnosti alebo zbytočný interný predpis, než by riskoval spor so štátnou kontrolou.
Najväčším paradoxom je, že takéto riešenie poškodzuje presne to, čo malo za cieľ chrániť. Hromadný prúd registrácií od bežných firiem zaplaví Finančnú spravodajskú jednotku schvaľovaním účtov, zmenami prístupov a hláseniami bez podozrivého obsahu.
Analytici štátu tak budú tráviť čas spracovávaním zbytočných údajov namiesto hľadania skutočných schém prania špinavých peňazí, schránkových firiem či nelegálnych cezhraničných prevodov.
Tento postup má priamy ekonomický dosah. Každé euro minuté na zbytočnú administratívu a každá stratená pracovná hodina chýbajú podnikom pri investíciách, modernizácii vybavenia a zvyšovaní miezd.
Boj proti finančnej kriminalite potrebuje presné dáta, funkčné nástroje a dôveru medzi štátom a podnikateľmi. Bez okamžitého zúženia usmernenia výhradne na skutočne vykonávané služby, posunutia termínu a stabilizácie portálu dosiahne ministerstvo pravý opak.
Že sa proti praniu špinavých peňazí dá bojovať aj bez plošnej byrokracie, ukazuje prax v Estónsku. Princíp jedenkrát a dosť je tam zásadný a úrady nesmú od firiem pýtať údaje, ktoré už štát vedie v základných registroch. Dohľad sa opiera o reálne riziko a skutočne vykonávanú činnosť, nie o zabudnutú voľnú živnosť spred desiatich rokov. Analytici tak nestrácajú čas s bežnými živnostníkmi a sústreďujú sa tam, kde sa naozaj presúva nelegálny kapitál.
Funkčný postup teda dávno existuje, na Slovensku však platí trochu iný meter. Kým inde sa výsledky merajú odhalenými podvodmi a zaisteným majetkom, u nás zjavne stačí pôsobivo zaplnená tabuľka nahlásených firiem – aj keby polovicu tvorili autoservisy a kaviarne. Účinný boj proti finančnej kriminalite pritom nestojí na počte vyzbieraných registrácií, ale na presných dátach, funkčných nástrojoch a dôvere. Bez zúženia usmernenia na aktívne poskytované služby, posunutia termínu a stabilizácie portálu dosiahne ministerstvo pravý opak. Ak štát vynucuje nesplniteľné lehoty cez systémy s výpadkami a pre fiktívne riziká, podkopáva autoritu vlastných zákonov. Podnikatelia, ktorí mu majú hlásiť podozrivé obchody, tak strácajú poslednú chuť spolupracovať.
A čo vy, čo podnikáte?
Niektorí podnikatelia o svojej novej povinnosti zrejme dodnes ani nevedia. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa totiž netýka len bánk a poisťovní, ale zasahuje aj do bežného podnikania. Kto si pred rokmi založil spoločnosť s ručením obmedzeným alebo živnosť, mal by si bez odkladu otvoriť výpis z obchodného alebo zo živnostenského registra a prečítať si každú položku v predmete podnikania.
Pri prvej skupine subjektov niet o zákonnej povinnosti pochýb. Do systému goAML sa musia registrovať banky, pobočky zahraničných bánk, poisťovne poskytujúce životné poistenie, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, ako aj dôchodkové správcovské a doplnkové dôchodkové spoločnosti. Rovnaká povinnosť platí pre platobné inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, zmenárne, lízingové a faktoringové spoločnosti, poskytovateľov úverov, burzu cenných papierov, centrálny depozitár a Exportno-importnú banku. Registrácii podliehajú aj samostatní finanční agenti a finanční poradcovia pri životnom poistení alebo službách spojených s investovaním, prevádzkovatelia kamenných aj internetových hazardných hier a poskytovatelia služieb kryptoaktív vrátane zmenární a peňaženiek virtuálnych mien.
Mimo finančného sektora zákon presne vymedzuje vybrané regulované profesie a rizikové obchodné činnosti. Patria sem audítori, daňoví poradcovia, účtovníci, realitné kancelárie sprostredkúvajúce kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností, dražobníci mimo exekúcie, súdni exekútori a správcovia v konkurze a reštrukturalizácii. Advokáti a notári podliehajú tomuto režimu pri zastupovaní klientov vo finančných a realitných obchodoch, pri zakladaní spoločností alebo pri správe majetku. V zozname ďalej figurujú poštové podniky, záložne, obchodníci s drahými kovmi a drahými kameňmi, poskytovatelia služieb správy majetku a služieb pre obchodné spoločnosti, ako aj obchodníci alebo sprostredkovatelia obchodu s umeleckými dielami, starožitnosťami, zberateľskými predmetmi a kultúrnymi pamiatkami pri transakciách v hodnote najmenej 10 000 eur. Povinnou osobou sa napokon stáva každý podnikateľ v akomkoľvek odbore pri obchode v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 eur bez ohľadu na to, či ide o jednorazovú platbu alebo o niekoľko prepojených transakcií.
Tisíce firiem dnes nevedia s istotou posúdiť, či sa na ne zákon vôbec vzťahuje. Výkladové nejasnosti a praktické spory totiž vznikajú pri formálne zapísaných predmetoch podnikania, široko vymedzených voľných živnostiach bez skutočného využitia, ako aj pri činnostiach na hranici medzi bežným obchodom a regulovanými službami..
Najčastejším sporným bodom ostáva vedenie účtovníctva zapísané len formálne v predmete podnikania a predovšetkým voľná živnosť činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, pod ktorou firmy bežne fakturujú marketing, obchodný servis alebo technické poradenstvo bez presahu do financií a zakladania spoločností. Podobné pochybnosti sprevádzajú administratívne služby a prenájom kancelárií spojený s poskytovaním sídla iným firmám, keď sa podnikateľ môže dostať do kategórie poskytovateľa služieb pre obchodné spoločnosti. Nejasnosti vznikajú aj pri kuriérskych a zasielateľských službách, keďže zákon ich medzi povinné osoby zaraďuje priamo pod pojmom „zasielateľstvo“ a starším názvom „služby verejných nosičov a poslov“. Otázniky sa ďalej týkajú všeobecnej sprostredkovateľskej činnosti v oblasti obchodu a služieb pre obavy z možného presahu do sprostredkovania nehnuteľností, firiem s neaktívnou realitnou činnosťou alebo so zabudnutým oprávnením na služby s virtuálnymi menami, ako aj predajcov vozidiel, strojov a stavebného materiálu pri prípadných hotovostných platbách od 10 000 eur. Osobitnú skupinu tvoria úplne neaktívne firmy bez jediného eura obratu, ktorým v registri ostala jedna z týchto položiek ešte z čias založenia.
Ak na svojom výpise nájdete niektorú z týchto položiek a v praxi ju nevykonávate, oplatí sa konať bezodkladne. Podnikateľ má dnes len dve možnosti. Buď si daný predmet podnikania dá vymazať z registrov, alebo podstúpi registráciu v systéme spolu s nadväzujúcou agendou. Pri súčasnom výklade zákona rozhoduje zápis v registri namiesto skutočnej fakturácie a neznalosť pred pokutou nikoho neochráni.