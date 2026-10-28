O medveďa vedieme žabomyšie vojny. Skutočný problém je niekde inde

Premeny krajiny v čase
Pri prechádzkach Hanušovskou pahorkatinou na východe Slovenska – krajom, odkiaľ pochádzajú moji starí rodičia a ich predkovia – mi odjakživa vŕtalo v hlave, ako sa kúsok statného bukového lesa nad jednou z dedín ocitol v náručí mladého porastu, ktorému dominujú osiky, brezy či liesky, takzvané náletové dreviny. A prekvapivo aj plánky hrušiek, jabloní a čerešní (bezprostredné okolie červeného bodu na Obrázku 1).
V hlave sa mi natískalo logické vysvetlenie: všade navôkol bol kedysi rozsiahly bukový les, ktorý v nie tak dávnej minulosti vyrúbali. Malý kúsok starého lesa je len mementom tejto udalosti, vravel som si. Keď som sa však na to pýtal starých rodičov, ujov a tiet, k môjmu údivu si takýto bukový les nepamätali. Potvrdzovala by to aj absencia akýchkoľvek známok po minulej ťažbe. Rovnaký pohľad – prevažne bukový les obklopený porastmi náletových drevín – sa pritom ponúka prakticky v celom katastri obce a širšom okolí. Záhada o „zmiznutí“ bukového lesa zostala dlho nevyriešená.
Odpoveď som našiel až po rokoch, a to úplnou náhodou pri pohľade na historické letecké snímky z polovice minulého storočia. Môj kúsok bukového lesa (predpokladám, že bukového) síce existoval, avšak vo vtedajšej krajine bol skôr výnimkou. Možno preto mu ľudia dali aj vlastné meno – Stavlinec. Les v jeho okolí sa na starých záberoch zdal akýsi preriednutý a plynulo prechádzal do lúk a pasienkov lemovaných stovkami políčok (Obrázok 1 vľavo).
Vzápätí sa mi začalo vybavovať rozprávanie starej mamy a uja o tom, kde všade nad dedinou mali kedysi políčka a aké plodiny na nich pestovali. Spomínali, ako za mlada chodili s rodičmi pásť kravy, a to aj do lesov, v ktorých bolo vďaka paseniu vidieť hríby na desiatky metrov.
Keď dal pred niekoľkými rokmi bývalý starosta (zároveň poľovník) plošne vyrúbať časť náletového lesa, zo solitérov ponechaných na rúbanisku sa vykľuli duby a niekoľko čerešní, ale žiaden buk. Tie plané hrušky a jablone mi postupne začali dávať zmysel. Uvedomil som si, že celý čas som si kládol nesprávnu otázku. Tá netkvela v tom, kam sa podel fantómový bukový les, ale odkiaľ sa vzal ten náletový?
Ešte pred niečo viac ako polstoročím mali lesy od nížin do podhoria na väčšine územia Slovenska charakter pasienkového lesa. Išlo o presvetlený, polootvorený biotop s významným zastúpením svetlomilných drevín, akou je práve dub, ale aj s množstvom ovocných stromov. A samozrejme, nechýbala tu extenzívna pastva domácich zvierat – kráv, oviec, kôz, koní, ale aj prasiat. Takýto les v mnohom pripomínal park, ba priam savanu. Súvislejší les bol spravidla sústredený obďaleč, obklopený pasienkami, lúkami, ovocnými sadmi a políčkami.
Pasienkové lesy zároveň plnili funkciu takzvaných ekotonov – prechodových stanovíšť medzi zapojeným lesným a otvoreným nelesným porastom. Bola to mozaikovitá, nesmierne pestrá krajina. A to nielen u nás, ale prakticky v celej Európe. Do tejto podoby ju sformovali a po tisícročia „kultivovali“ stáda pleistocénnych bylinožravcov, ako boli zubry, pratury, kone či slony. Spásaním, vyvracaním stromov a rozdupávaním pôdy. Príchodom neolitického človeka táto megafauna postupne vyhynula, no nahradili ju domáce zvieratá, ktoré spolu s človekom krajinu aj naďalej udržiavali otvorenú. U nás to fungovalo zhruba do polovice minulého storočia (Obrázok 2 vľavo).
Intenzifikáciou poľnohospodárstva a kolektivizáciou, presnejšie založením monokultúr a presunom zvierat do družstevných maštalí, sa ráz krajiny na Slovensku a spôsob jej obhospodarovania zásadne zmenili. Zákazom lesnej pastvy v roku 1960 sa pasienkové lesy premenili na hospodárske. Ekotony prakticky zanikli.
Po spoločenských zmenách v roku 1989 došlo k ešte radikálnejšej transformácii. Zrušenie štátnych dotácií spôsobilo masívny odliv ľudí z vidieka, a s tým fakticky aj zánik tradičného hospodárstva. Výsledok? Krajina masívne zarástla (Obrázok 2 vpravo). Dramaticky sa rozšírili takzvané biele plochy, teda neobhospodarovaná poľnohospodárska pôda (lúky, pasienky, polia) zarastajúca náletovými drevinami a krovinami. V súčasnosti je starostlivosť o tieto plochy – ak vôbec nejaká existuje – často v rukách jednotlivých farmárov, ktorí ich raz až dvakrát do roka mechanicky pokosia alebo zmulčujú. V lepšom prípade dochádza aj k obnove pastvy, no jej rozsah je dnes už štandardne vymedzený oplôtkom.
Šanca pre prírodu?
Mnohí si iste povedia, že bez človeka si príroda konečne vydýchne. Intuícia nám predsa napovedá: čím viac zelene, tým lepšie. Odpoveď je však zložitejšia a závisí od toho, čo presne chránime. Dnes už vieme, že pre krajinu – a v konečnom dôsledku aj pre nás – je kľúčová biodiverzita, čiže biologická rozmanitosť. Pestrá krajina znamená bohatý život. Lúky a pasienky patria k druhovo najbohatším biotopom mierneho pásma. Množstvo kvitnúcich rastlín, hmyzu či vtákov je viazaných práve na túto lesostepnú mozaiku. S úbytkom pastvy a tradičného hospodárenia však otvorené biotopy rapídne miznú a s nimi aj biodiverzita.
V katastri spomínanej obce sa donedávna ešte páslo. Pamätám si, ako som zvykol pozorovať lastovičky, loviace muchy a ovady zdatným manévrovaním pomedzi chrbty kráv. Na starých šípkach a bazách roztrúsených po pasienku hliadkovali strakoše červenochrbté. Keď sa pásť prestalo, pasienok začali len kosiť a mulčovať. Kroviny zmizli. A s nimi aj strakoše. Aj lastovičiek je pomenej. Zato ovadov je dnes požehnane. Našťastie, vďaka starým orechom a ovocným stromom v okolí párkrát za sezónu aspoň zahliadnem dudka alebo započujem vlhu.
Prečo na biodiverzite tak záleží? Druhovo bohaté ekosystémy lepšie odolávajú disturbanciám vrátane prejavov klimatickej zmeny. Ponúkajú širšie spektrum ekosystémových služieb – od opeľovania cez ukladanie uhlíka až po prirodzenú reguláciu škodcov. Pestrá krajina navyše poskytuje kvalitnejšie potraviny. V neposlednom rade je biologická rozmanitosť hodnotou sama osebe.
Na druhej strane, od roku 1990 zažívame obrovský nárast populácií raticovej zveri. Stavy jelenej, danielej a srnčej zveri sú na historických maximách. Napríklad populácia daniela škvrnitého sa za posledné dekády viac ako strojnásobila.
Ako chlapec z okraja malého mesta som sa s kamarátmi zvykol hrávať na lúkach a v lesoch v okolí. Príroda ma fascinovala odmalička a zvieratá som poznal, no stretnúť ich tesne pri sídlisku bola rarita. Lenže lúky zarástli trnkou, agátom či osikou. Dnes je úplne bežné za oknom paneláku načúvať spokojnému odfukovaniu kŕmiacej sa diviačej čriedy alebo nočnému koncertu ručiacich jeleňov na jeseň.
Takúto „divočinu“ priamo za oknom by vám mohol kdekto závidieť. Teda, okrem poľnohospodárov a lesníkov. Škody, ktoré raticová zver spôsobuje na poliach, v lesoch a vinohradoch, sa šplhajú na desiatky miliónov eur. Situácia je alarmujúca aj v chránených územiach, kde nadmerný tlak zveri likviduje ohrozené dreviny ako tis či vzácne orchidey. Pribúda tiež dopravných nehôd (hoci nevieme s istotou povedať, do akej miery je za nárast kolízií zodpovedný zvýšený počet áut na cestách). Regulácia odstrelom je neúčinná.
V posledných dekádach sme svedkami ešte iného, doslova historického návratu divočiny – veľkých šeliem. Nielen u nás, ale vo väčšine Európy. Vlk, rys a medveď boli v mnohých krajinách starého kontinentu vyhubené aj pred viac ako dvesto rokmi. Dnes sa vlčie svorky voľne túlajú kultúrnou krajinou na predmestiach Prahy, Berlína či Amsterdamu. Málokto bude pochybovať o význame vrcholových predátorov pre ekosystém. Pri súčasných stavoch raticovej zveri plnia dôležitú regulačnú a sanačnú úlohu. Okrem toho menia priestorové správanie svojej koristi, vďaka čomu sa tlak na vegetáciu rozkladá na väčšiu plochu a vzácne rastlinné spoločenstvá dostávajú šancu na obnovu.
S návratom veľkých šeliem však ožívajú aj staré konflikty. Vzťah človeka a veľkých šeliem je prastarý, no odjakživa rozporuplný. Inak tomu nie je ani dnes. Hoci sú škody spôsobené veľkými šelmami na Slovensku v porovnaní s raticovou zverou zanedbateľné, stala sa z nich silná politická téma, ktorá polarizuje celú spoločnosť.
Menej ľudí, viac medveďov – viac útokov?
Najkontroverznejšou šelmou je u nás nepochybne medveď, a to z jediného dôvodu – útokov na človeka. K incidentom dochádzalo aj v minulosti. Avšak z výskumu analyzujúceho dáta za posledných zhruba dvadsať rokov naprieč areálom rozšírenia medveďa hnedého vyplýva, že útoky majú stúpajúcu tendenciu (Obrázok 3). Rovnako je to aj na Slovensku. Najvýraznejší nárast bol zaznamenaný práve v Európe, na čele s Rumunskom a Slovenskom.
Navyše, medzi rokmi 2021 a 2025 u nás došlo k trom fatálnym útokom, čo v moderných dejinách Slovenska nemá obdobu. Predtým bol posledný smrteľný prípad zaznamenaný v roku 1927. Tu je však nutné poznamenať, že útok medveďa zostáva extrémne vzácnou udalosťou. V drvivej väčšine stretnutí, ktoré sú samy osebe zriedkavé, medveď utečie. Útoky domácich zvierat predstavujú pre človeka oveľa vyššie riziko.
Čo teda stojí za nárastom medvedích útokov? Podľa vyššie uvedeného výskumu je najvýznamnejším faktorom hustota medvedej populácie. K rovnakému záveru dospela aj štúdia zo Švédska: tam, kde je medveďov viac, dochádza k útokom častejšie. Výskum zo severného Španielska, ktorý sa zameriaval na prítomnosť medveďov v blízkosti ľudských sídel, podobne uvádza, že v oblastiach, kde sa medvede častejšie približujú k ľuďom je ich populácia niekoľkonásobne väčšia ako v oblastiach s menším počtom takýchto prípadov.
Odhady veľkosti medvedej populácie na Slovensku sú už notoricky predmetom vášnivých diskusií. Posledné dve veľké sčítania (2014 a 2021) sa vo svojich odhadoch pomerne dobre zhodujú na hodnotách 1 000 až 1 200 jedincov. Na prelome 19. a 20. storočia bol s výnimkou nížin medveď rozšírený prakticky na celom území Slovenska, no jeho početnosť sa pohybovala len v niekoľkých desiatkach jedincov. Odhady z druhej polovice 20. storočia hovoria o niekoľkých stovkách. To znamená, že aj keby sa veľkosť medvedej populácie za posledných desať rokov nezmenila (voči čomu existujú legitímne pochybnosti a populácia zrejme narástla), dnes na Slovensku žije rádovo viac medveďov ako v minulosti.
Veľkosť a hustota populácie sú očividne najdôležitejším, no nie jediným faktorom. Ešte zaujímavejšie dopadlo porovnanie s hustotou ľudského osídlenia. Podľa spomínanej globálnej štúdie súvisí s útokmi negatívne. K incidentom totiž dochádza spravidla v riedko osídlenej krajine. Obeťami bývajú najmä jednotlivci pri práci či voľnočasových aktivitách – pri love alebo lesných prácach, počas turistiky, športu alebo zberu húb. Zväčša tak ide o miestnych obyvateľov.
Novým fenoménom sú však útoky v tesnej blízkosti sídel. Väčšinu z nich majú na svedomí medvedice s mladými a nedospelé jedince. Paradoxne, synantropné („problémové“) medvede sú zodpovedné za úplné minimum útokov. Z dát navyše vyplýva, že intenzita lovu v skúmaných krajinách s počtom útokov vôbec nesúvisí. Majú tieto zdanlivo nesúrodé zistenia spoločného menovateľa? A ako vlastne vysvetliť samotný nárast medvedej populácie?
Štúdia z roku 2021 skúmajúca návrat veľkých šeliem v Európe za obdobie rokov 1992 – 2015 zistila, že na ich šírenie majú rozhodujúci vplyv najmä dva faktory: rastúca miera zalesnenia a klesajúca hustota ľudskej populácie (Obrázok 4). Zalesnenie malo väčší vplyv na šírenie rysa, kým hustota ľudskej populácie ovplyvnila najmä vlka a medveďa. Inými slovami, šírenie veľkých šeliem umožňuje zalesnená krajina bez ľudí. Rozloha ornej pôdy, ako miera intenzifikácie poľnohospodárstva, mala na ich šírenie negatívny vplyv, čo pravdepodobne súvisí so stratou vhodných biotopov.
Prekvapivým zistením bolo, že regulácia lovu, rozloha chránených území či legislatívna ochrana mali na šírenie veľkých šeliem zanedbateľný vplyv. Nároky na rozlohu teritórií veľkých šeliem totiž ďaleko presahujú hranice chránených území. Vlk je zároveň skvelou ukážkou toho, ako sa tieto zvieratá dokážu prispôsobiť životu priamo v kultúrnej, ľuďmi využívanej krajine. Niet sa preto čo diviť, že prítomnosť chráneného územia nie je limitujúcim faktorom.
To, že legislatívna ochrana nemala na šírenie priamy vplyv, však neznamená, že je zbytočná. Predovšetkým sa ňou dosiahol zákaz plošného vybíjania (odstrelom či trávením) a zlepšilo sa povedomie verejnosti. Rolu nepochybne zohrali aj reintrodukčné programy, ktorých vplyv však štúdia do úvahy nevzala.
Zo záverov jasne vyplýva, že príčiny nárastu medvedej populácie a s tým súvisiacich konfliktov sú primárne ekologické. Priamo súvisia s transformáciou krajiny od druhej polovice, no najmä od 90. rokov minulého storočia – teda so zánikom tradičného hospodárenia, vyľudňovaním vidieka a následným zarastaním krajiny. Relatívne viac zalesnená a zapojená krajina bez trvalej prítomnosti človeka a domácich zvierat poskytuje medveďovi a ostatným veľkým šelmám dostatok potravy a úkrytov. Aj napriek zvyšujúcej sa celkovej hustote obyvateľstva v Európe žije dnes väčšina ľudí v mestách a vidiecka krajina slúži mnohým len na rekreáciu. Hoci intenzívne poľnohospodárstvo zaberá rozľahlé plochy krajiny, vďaka mechanizácii nevyžaduje také množstvo ľudí. Práve tieto socioekonomické a demografické zmeny sú kľúčom k pochopeniu toho, ako dnes medvede a ostatné veľké šelmy dokážu prosperovať vo vysoko urbanizovanej, kultúrnej krajine.
Pokiaľ ide o samotné útoky, najjednoduchšie vysvetlenie je čisto štatistické: vyšší počet medveďov znamená vyššiu pravdepodobnosť stretu a potenciálneho útoku – či už hlboko v horách alebo za dedinou. Oba prípady sú prejavom toho istého fenoménu. Zarastaním krajiny vznikajú nielen potenciálne medvedie biotopy, ale dochádza aj k stieraniu hraníc medzi ľudskými sídlami a lesom. Medvede sa tak bez vlastného pričinenia ocitajú na periférii obcí a miest.
Je preto namieste pýtať sa, do akej miery je prítomnosť medveďa v blízkosti sídel daná existenciou antropogénnych zdrojov potravy (ovocné sady, plodiny, odpadky či kontroverzné vnadiská) a do akej miery za to môže doslova bezbariérový prístup v dôsledku zarastania. V štúdii zo Španielska bola práve blízkosť lesa jedným z hlavných faktorov častejších návštev ľudských sídel, kam sa medvede chodievajú kŕmiť ovocím. Navštevujú ich však takmer výhradne v noci a človeku sa vyhýbajú. K útokom dochádza primárne cez deň. To znamená, že ich majú na svedomí „obyčajné“ medvede, nie tie synantropné. Dostupné údaje zároveň jednoznačne nepotvrdzujú, že by za zvýšený počet útokov mohol zintenzívnený pohyb ľudí v horách.
Obraz súčasnej slovenskej krajiny a čo s tým
Človek po stáročia udržiaval v krajine jemnú mozaiku, ktorá bola domovom obdivuhodnej rozmanitosti života. Robil to bez toho, aby si to nutne uvedomoval. Hoci si naši predkovia prostredie, v ktorom žili, pretvorili na svoj obraz, boli jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Intímne poznanie prírodných procesov im v krajine dovolilo zachovať krehkú rovnováhu. Súčasná slovenská krajina je však úplne odlišná od tej, ako ju poznali naši prarodičia. Človek sa z nej vytratil a ona spustla. Z pestrej mozaiky sa premenila na súvislé pásy jednoliatej vegetácie, chudobné na život.
Príroda však príležitosťami nemrhá. Tam, kde niečo zaniká, otvára sa šanca na nový život. Do opustenej, zalesnenej krajiny sa tak vracajú ikonické predátory – tam, kam odjakživa patrili. To so sebou prináša nové výzvy. Nárast medvedej populácie je bezprecedentný a netriviálny. Verejný priestor však zahltili žabomyšie vojny medzi poľovníkmi a ochranármi, kvôli čomu nám uniká skutočná podstata problému. Odstrel a ochrana sú len dve strany tej istej mince a ponúkajú povrchové, dočasné riešenia. Problémom totiž nie je medveď sám o sebe, ale samotná krajina. Medveď je len jej symptómom. Masívny návrat človeka na vidiek a zvrat krajiny do niekdajšieho stavu sú však málo pravdepodobné. Z tohto uhla pohľadu situácia okolo medveďa nemá jednoznačné riešenie.
To ale neznamená, že sme bezmocní. V prvom rade musíme prijať fakt, že veľké šelmy tu zostanú. Ich populácie v Európe sú stabilné a životaschopné. Jedinou cestou je hľadanie spôsobov koexistencie. Začať však musíme od samotnej krajiny. Úplne zásadná je obnova bielych plôch v blízkosti sídel, ktorá približuje medvede k ľuďom. Tá by mala spočívať v štátnej a európskej podpore tradičného hospodárenia, predovšetkým lokálneho chovu zvierat. Ten udrží krajinu otvorenú a aspoň čiastočne do nej vráti stratenú biodiverzitu.
Ani to však nie je garanciou, že konflikty s medveďmi úplne vymiznú. Tu prichádza na rad práve prevencia a aktívny manažment populácie: zabezpečovanie odpadkov, ochrana majetku, rýchla eliminácia skutočne problémových jedincov a kompenzácia škôd. Je to dlhá cesta, no je len na nás akú krajinu chceme mať.