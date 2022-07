Pohľadnica z Dánska alebo Recept na dánske šťastie?

Prechádzam Kodaňou spolu s priateľkami. Počas nášho pobytu si všímame najmä drobnosti, ktorými Dáni merajú svoje šťastie. Míňame pri tom Dánky v korkáčoch a bez podprseniek, nosiace kvalitnú bavlnu a ľan v zemitých farbách.

Drvivá väčšina Dánok nepoužíva žehličku. Namiesto státia za žehliacou doskou, nadávania na zlomený opätok, maľovania sa či vytvárania dokonalého účesu, trávi čas s priateľmi, partnermi, rodinou. Večer spoločne sedia v kaviarňach, v štvrtiach, kde bývajú, hrajú petang, pijú kávu, rozprávajú sa ticho a pomaly, nerušiac druhých. Vietor fúka po celý deň, preto Dánky nosia vlasy rozpustené alebo len v jednoduchom cope. Strapaté budú tak či tak. Nič si nerobia ani z častých prehánok. Dáždniky v Kodani vyťahujú z tašiek iba turisti, ktorých je na naše prekvapenie málo. Spoznávame ich aj podľa rýchlej chôdze, väčšieho hluku či vyzývavejších outfitov.

Prechádzame okolo jasieľ. Dedukujeme podľa kočiarov podobných našim Libertám, ktoré stoja pred malými domami. Všade je ticho a pokoj. Deti spia v kočiaroch pod sieťkami na čerstvom vzduchu vo dvore ohradenom iba nízkym plotom. Nikto sa nebojí o ich bezpečnosť. Rovnako sa nikto nebojí nechať si kočiar či bicykel pred domom bez toho, aby ho musel pripútať hrubou reťazou k stĺpu lampy či k zábradliu. V cyklistických košíkoch a kočiaroch sú veci, ktoré si tam ľudia jednoducho nechali, aby ich opätovne nemuseli odnášať a prinášať.

Ideme na metro. Očakávame, že v ňom bude husto, keďže na cestách je okrem bicyklov len málo áut. Fotíme sa na eskalátoroch, nemôžeme uveriť tomu, že sme samy. Potvrdzuje sa nám, že predstava o severanoch jazdiacich na bicykli nie je mýtom a ani ekologickou utópiou. Rovnako ňou nie je ani fungujúci školský systém, dôstojné univerzitné priestory a internáty či uvedomelé vzdelávanie. V Národnom múzeu Dánska vidíme triedy, ktorým učitelia vysvetľujú látku. Vzápätí o nej so záujmom v malých skupinách diskutujú.

Múzeá sú zároveň galériami, majú originálny nápad, atmosféru, estetiku. Prenášajú nás do iných svetov, podnecujú všetky vnemy, využívajú interaktivitu, moderné technológie, no nie sú sterilné. Namiesto plagátov a nezáživných listín si v Múzeu dizajnu navrhujeme vlastné doplnky do interiéru, sedíme v kaviarni, v ktorej sú pri každom stole štyri rôzne dizajnové stoličky a čašníci ich zostavu neustále menia. Sme súčasťou konceptu, performancie, pričom si dávame výbornú kávu a chutný dezert.

Rozmýšľame nad tým či kultúra a jej inštitúcie budú niekedy vyzerať podobne aj u nás a kedy rezort školstva prestane byť pre vládu len horúcim zemiakom.

Uvažujeme však aj o tom, čo by sme si domov vziať nechceli. Okolo nás je síce množstvo vecí s nálepkou eko za patričnú cenu, no nepomerne viac toho Dáni dovážajú z Číny alebo Indie. Kvalita je tak v príkrom rozpore s nekvalitou, rovnako ako je v kontraste čistota dánskeho dizajnu a architektúry s ulicami plnými papierov, kelímkov a pohárov. Pred obytnými domami sú namiesto kontajnerov prevažne otvorené, veľké junk bag. Pri silnejšom vetre z nich odpadky vylietavajú a ženú sa po uliciach. Tašky na odpad však prezrádzajú aj iné dánske tajomstvo. Nie je ničím výnimočným, ak človek nájde v odpade kopec jedla, zeleninu či ovocie, ktoré by u nás dostalo nálepku najvyššej čerstvosti a kvality. Ak sa predavačovi hot dogov prelomí párok počas pečenia, vyhodí ho bez mihnutia oka do koša. V obchodoch sa bežne predáva tovar v plastových fľašiach a obaloch a nápoj dostaneme bez akýchkoľvek problémov do plastového pohára. Pred plytvaním jednoducho nedokážeme zavrieť oči.

Tie máme otvorené, aj keď sa rozprávame o sociálnom systéme. Za celý čas sme videli iba dvoch žobrákov, pričom sme sa pohybovali rovnako na okraji ako v centre mesta.

Opúšťame Kodaň s pocitom, že by sme si vedeli predstaviť stráviť tu dlhší čas. Niektoré by sme sa dokonca ľahko zmierili s nevyžehleným oblečením. S nelíčením a strapatými hlavami by to už bolo horšie. Rovnako by nám chýbali farby. Na čo by sme si však veľmi rýchlo zvykli je pomalý život, menej stresu, hluku a empatický prístup človeka k človeku. To by nám (nielen) k dánskemu šťastiu úplne stačilo.