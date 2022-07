Majú mať sponzori posledné slovo?

V októbri minulého roka sa v Košiciach konal festival súčasnej literatúry LiKE. Mala som na ňom uvádzať knihu mladej prozaičky Nicol Hochholczerovej Táto izba sa nedá zjesť, ktorá sa dostala aj do finálovej desiatky prestížnej literárnej ceny Anasoft litera. Napriek tomu, že som mala na autorku množstvo otázok, nemali sme možnosť (kvôli mojej chorobe) stretnúť sa. Ani jedna z pripravených otázok sa však netýkala témy textu – patologického vzťahu maloletej protagonistky a staršieho muža. Väčšmi ma zasiahol jedinečný spôsob, akým bol Hochholczerovej debut spracovaný než to, o čom sa v ňom písalo.

V danom čase som zároveň začala vnímať ohlasy zamerané výlučne na kontroverznosť textu. Často išlo o podobné konštatovania sústredené na to, že kniha nabáda mladých na zvrátené správanie a je všeličím, len nie pozitívnym mravným vzorom. Bolo pre mňa prekvapením, že sa morálnymi dôsledkami textu zaoberali aj tí, od ktorých by som očakávala väčšiu estetickú dištanciu od diela a prístup k nemu ako k umeleckého artefaktu.

„Imidžu“ knihy často neprospievali ani diskusie o nej, čo potvrdzuje i nedávny rozhovor Dada Nagya s autorkou a prekladateľkou prózy Tünde Mészáros v online formáte Trojica (dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=0DvUWCd9Uww). Veľkú časť diskusie tvorili témy patologických vzťahov, sexuálneho zneužívania, traumy mladých ľudí z nespracovanej sexuálnej skúsenosti, hľadanie paralely medzi autorkiným textom a traumatickými zážitkami mládeže, detabuizácie sexuálneho násilia na školách. Psychologizovanie o knihe sa paradoxne podieľalo na jej významovom sploštení a dezinterpretovaní.

Situácia okolo Hochholczerovej prózy sa vystupňovala s jej nomináciou na Cenu René (prvá literárna cena udeľovaná študentmi vybraných gymnázií za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo v uplynulom roku, vyhlasovaná Literárnym informačným centrom a Anasoft litera). Napriek tomu, že o nomináciách rozhodovala odborná porota, jej hlas nezavážil väčšmi než „kritické“ hlasy širšej verejnosti. Výsledkom bolo stiahnutie nominácie, odôvodnené v oficiálnom vyjadrení spoluorganizátora – Anasoftu litery – na oficiálnej webovej stránke: „Ešte predtým, než sa knihy dostali do škôl, sme však boli zaskočení reakciami (sponzorov, rodičov, čitateľov...), ktoré svedčia o hlbokom nepochopení výpovede knihy Nicol Hochholczerovej. Reakcie rodičov navyše ukázali ich obavy, síce prameniace z nepochopenia, ibaže stále ide o rodičov, ktorí zodpovedajú za výchovu svojich detí, a preto sme sa snažili ich brať vážne. Ukázali napokon aj to, čo vyplynulo z odborných konzultácií: že pri diskusii o sexuálnom zneužívaní je nevyhnutná odborná podpora tak pre študentky a študentov, ako aj pre ich pedagogičky a pedagógov. To nás prinútilo opäť otvoriť diskusiu: zvažovať odbornú podporu pre mladých ľudí aj vyučujúcich, právne rámce, ktoré sú pre školy záväzné, no najmä hľadať možnosti, ako knihu napriek zjednodušujúcim reakciám dostať k čítajúcemu študentstvu. Knihu sme z nominácií po uvedených – priznávame, že pre nás sčasti šokujúcich – reakciách stiahli, aj s ohľadom na odborné konzultácie o sexuálnom zneužívaní a na výklad právneho rámca školského vzdelávania. Nech už naše rozhodnutie vnímate akokoľvek, určite nie je o literárnych kvalitách knihy, ale o prostredí, do ktorého vstupuje. Nechali sme po nej v Cene René ,prázdne miestoʻ, aby sme tým upozornili na mnohé otázky súvisiace so školským vzdelávaním, sexualizovaným násilím a literatúrou.“ (dostupné na: https://www.anasoftlitera.sk/home/novinky/tato-izba-vyjadrenie?fbclid=IwAR2BwH2RtXBHrHrMi8wN1XAlUn8HnH3UQ5qlxHkQOoK-ogJ3e-8EOs2cRVY))

Na celej „kauze“ ma najviac znepokojuje presunutie diela z literárnokritického diskurzu do širšieho diskusného poľa, v ktorom sa k umeniu vyjadrovali sponzori, psychológovia, odborníci na sexuálne násilie či (iní) nemúzickí čitatelia. Tí sa namiesto spôsobu zobrazenia nechali témou vedome i nevedome „uniesť“. Uvažovali o umení ako o hrozbe, ktorá by mohla mať vplyv na život mladých a deformovať ich vnímanie sexuality, intimity, (patologických) vzťahov. Napriek tomu, že knihy do Ceny René navrhujú odborníci v danej oblasti, ukazuje sa, kto má napokon posledné slovo. Ak o literárnej cene necháme rozhodovať pobúrených rodičov, pedagógov, sociológov či psychológov, nemá význam, aby v porote sedeli literárni vedci. Ak chceme zo študentov vychovávať múzických čitateľov, musíme ich „zbaviť závislosti“ od témy a preorientovať ich pozornosť na spôsob, aký je text napísaný. Domnievam sa, že súčasným stredoškolákom nebude hroziť zo strany umeleckej literatúry žiadne reálne nebezpečenstvo, ak ich pedagógovia naučia rozlišovať medzi skutočnosťou a fikciou a priznajú (nielen pred nimi, ale aj sami pred sebou), že umelecká literatúra nie je písaná preto, aby bola pre niekoho vzorom či návodom na život. Reálne nebezpečenstvo prichádza práve so stieraním hraníc medzi skutočnosťou a fikciou či s neschopnosťou odstupu.

O to viac ma mrzí, že diskusiu o stiahnutí knihy Nicol Hochholczerovej inicioval mail pedagogičky adresovaný sponzorovi ceny, softvérovej spoločnosť ANASOFT, ktorý upozorňoval „na možné riziko pri distribúcii knihy Nicol Hochholczerovej Táto izba sa nedá zjesť do štátnych škôl vzhľadom na časti textu explicitne opisujúce sexuálny styk, ako aj na nebezpečenstvo dezinterpretácie tohto textu mladšími čitateľkami, ktoré by boli, nedajbože, textom inšpirované pri hľadaní a rozvíjaní svojej vlastnej sexuality.“ (dostupné na: https://www.anasoftlitera.sk/main/blog/tato-izba-sa-neda-zjest-v-rene).

Napriek vynaloženému úsiliu riaditeľky ceny Anasoft litera, Simony Prokopec Fochlerovej a ďalších ľudí, uvedomujúcich si primárne estetický rozmer Hochholczerovej knihy, sa organizátorom nepodarilo ustáť tlak, ktorý na nich vyvinuli ľudia bez literárnovedného vzdelania. Za dostatočnú „náplasť“ nepokladám ani dodatočnú „možnosť pre školy, aby si knihu vyžiadali a realizovali diskusie s odbornou podporou“ (https://www.anasoftlitera.sk/home/novinky/tato-izba-vyjadrenie?fbclid=IwAR13Vsc3LOdr_o7C6MaHrsgXVINbjvz-aLxElM-CF0AlYxz8Eb3B9Cd22Lo).

Stiahnutie knihy považujem za nebezpečný precedens, potvrdzujúci nielen nepriaznivé postavenie vedy na Slovensku, nedôveru v odborníkov, ale aj legitimizáciu nekompetentných názorov v konkrétnom odbore. Toto uznanie dáva možnosť komukoľvek stať sa (ne)kompetentným na čokoľvek.