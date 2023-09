5 tipov ako sa vyhnúť nezmyselným partnerským hádkam

FAST FORWARD

Vzduchom lietajú vety ako taniere v talianskej domácnosti. „To je môj názor. Podľa mňa je to tak!“ Subjektívne názory sa predkladajú ako fakty. Narážajú na seba dve „pravdy“, emócie sa stupňujú a rozhovor nikam nevedie. Čo s tým? Vyskúšajte týchto 5 tipov.

1. STOP

Počas rozhovoru nezvyšujte hlas a nepoužívajte výrazné a agresívne gestá. Neukazujte na partnera prstom a nedávajte mu najavo, že ním opovrhujete.

Neberte si za „rukojemníkov“ partnerových príbuzných či priateľov. Neodvolávajte sa na nich a nezaťahujte ich do problému, ktorý sa týka vás dvoch.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

2. MUTE

Partnera k ničomu a nikomu neprirovnávajte a s nikým a ničím ho neporovnávajte. Konštatovanie „si rovnaký slaboch ako tvoj otec“ alebo „si hysterka, presne ako tvoja matka“ môže byť „klincom do rakvy“ vášho vzťahu.

Obmedzte používanie radikálnych vyjadrení. Vyhýbajte sa výrazom ako nikdy, nič, žiaden, všetko, všade, každý.

Nezačínajte vetu slovom TY alebo JA. Odvolávaním sa na chyby Vášho partnera či častým poukazovaním na vzájomnú rozdielnosť prehlbujete komunikačnú i emocionálnu „priepasť“ medzi vami. Výsledkom môžu byť citové zranenia, ktorých sa len tak ľahko nezbavíte.

Ak sa hádka začína blížiť k „mŕtvemu bodu“ a na rad prichádzajú „údery pod pás“, zaskočte partnera tým, že prestanete hovoriť. Netvárte sa pritom ublížene, nevydierajte partnera emočne, prostredníctvom mimiky či gest. Zároveň mu nedávajte pocítiť, že „múdrejší ustúpi“. Majte na pamäti, že chcete predísť vyhroteniu situácie. V takejto chvíli nehľadajte vhodný moment, keď hádku prerušiť. Držte sa pravidla okamžitého „tvrdého resetu“ – „Už ani slovo!“. Vypnite zvuk a predýchajte to. Neodchádzajte však z miestnosti. Pokračujte vtedy, keď, sa efekt „terapie tichom“ dostaví, napätie sa zmierni a obaja „vypustíte paru“.

3. REWIND

Zhlboka sa nadýchnite, vydýchnite a pokúste sa o fyzický kontakt. Ak je partner príliš rozrušený a prestáva reagovať na Vaše signály, položte mu ruky na plecia a jemne ho tým uzemnite. Ak je možné vziať mu citlivo dlane do dlaní, pokúste sa o to. Po nadviazaní fyzického kontaktu sa partnerovi dívajte do očí a opätovne nadviažte slovnú komunikáciu, pričom s ním naďalej udržujte telesný dotyk a „mäkký“ očný kontakt. Vzniknutá väzba Vám obom pomôže regulovať hnev a stlmí Vašu potrebu ubližovať partnerovi a dokazovať mu svoju „pravdu“. Zároveň Vám to pripomenie, že ešte stále komunikujete so svojím partnerom.

4. PLAY

Racionalizujte „kameň úrazu“ a dokážte sebe i partnerovi, že viete mať odstup sami od seba. Vymieňaním názorov zvyčajne nikam nedospejete. Názory sú zhmotnením prevažne našich pocitov a tie sú logicky subjektívne. Usilujte sa radšej argumentovať a vrátiť rozhovor na začiatok. Ak vám partner „vytmaví“, že ste kúpili koberec, ktorý je zbytočné drahý, nereagujte podráždene a nekričte naňho, že vám sa ten koberec páči, že partner nemá vkus a „nepustí z ruky ani cent“. Vysvetlite mu, že cena vlneného koberca súvisí s jeho kvalitou. Upozornite tiež na iné dokázateľné výhody, ktorý takýto koberec má. Argumentujte napríklad výbornými izolačnými vlastnosťami, obzvlášť, ak bývate v priestore, kde sa to hodí. Ak máte v domácnosti problém s plesňami, odvolajte sa na schopnosť vlny absorbovať prebytočnú vlhkosť a súčasne udržať jej optimálnu mieru vo vzduchu. V žiadnom prípade si nevymýšľajte. Vaše vysvetlenie by malo byť overiteľné a platné. Ak ponúknete partnerovi pokojný spôsobom rozumné argumenty, bude ochotnejší počúvať vás. Zároveň počúvajte i vy a pokúste sa akceptovať, ak má váš partner pádnejší argument.

5. PAUSE

Ak váš partner napriek vecnosti vyslovených argumentov naďalej vyjadruje iba názory, citlivo, no priamo ho na to upozornite. Požiadajte ho o to, aby sa pokúsil o nezaujaté zdôvodnenie svojho stanoviska. Ak toho nie je schopný, pokúste sa mu čo najpokojnejšie a najempatickejšie povedať, že bude lepšie, ak konverzáciu na nejaký čas (niekomu stačí 15 minút, iný potrebuje hodinu) prerušíte a vrátite sa k nej po tom, čo obaja upokojíte svoje vášne. Usilujte sa odísť z miestnosti bez demonštratívnych gest a výrazov. Majte na pamäti, že nechcete ublížiť partnerovi a ani sebe. Po vychladnutí emócií sa k rozhovoru vráťte.

Ak konverzačné napätie ustojíte, oceňte sa. O to viac si vážte a uvedomujte, ak ste sa o zmier(n)enie pričinili obaja v záujme lásky a rešpektu.