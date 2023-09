Našpúlené pery na fotkách. Čo o nás hovoria?

VTEDY A DNES

Viacerí si pamätáme na dobu, keď sa fotilo výlučne na film, fotky sa dávali vyvolávať vo fotolaboch a zakladali sa do albumov Momentky boli doménou fotografov. Veď kto by riskoval, že minie „políčko“ na filme kvôli niečomu, čo sa nemusí podariť? Fotografovanie bolo spojené s príležitosťami: narodeninami, meninami, sviatkami či zážitkami z dovoleniek. Ľudia na fotkách boli štylizovaní vo väčšine prípadov rovnako ako dnes. Zmenil sa akurát spôsob ich prezentácie. Fotograf zvykol pred stlačením spúšte zvolať: „Úsmev!“. V albumoch sa kopili vycerení dovolenkári, spokojní jubilanti či vysmiate a vyobliekané deti pri vianočnom stromčeku. V digitálnej dobe sme zamenili odhalené zuby a vytiahnuté kútiky za našpúlené pery. Čoraz častejšie ich možno vidieť aj na fotkách detí, ktoré napodobňujú nielen svojich rodičov, ale aj ikony sociálnych sietí. Kým mladšiu generáciu našpúlené detské pery nepoburujú, staršia generácia to neraz považuje za nevhodné. Prečo?

SEXUALIZÁCIA AKO SÚČASŤ KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA

Mladšia generácia vyrastá v čase, v ktorej je štandardom, že sa v obchodoch pre tínedžerov predávajú extravagantné kúsky z latexu, dierkované crop topy či koženkové korzety. Tie by sme pred tridsiatimi rokmi našli akurát tak v sexshopoch.

Výrazná sexualizácia je súčasťou dnešnej doby a každodenného života, preto ju mnohí prestali pociťovať. Mladšia generácia, ktorá nezažila rôzne druhy tabu, nevníma zdôrazňovanie sexuality ako príznakové či nenáležité. Len ťažko jej možno vyčítať, ak si na seba kupuje to, čo je momentálne trendy a fotí sa vo vyzývavých pózach s našpúlenými perami, ktoré sú samozrejmosťou tak ako úsmev na fotkách pred tridsiatimi rokmi.

PREDNOSŤ KURTIZÁN

Našpúlené pery boli v minulosti povinnou výbavou kurtizán. Symbolizovali nielen zvodnosť a povoľnosť, ale aj erotickú slobodu spojenú s dobrodružstvom. Našpúlené pery predstavovali pre mnohých lákadlo, pretože sľubovali nepoznaný či „zvrhlý“ zážitok, ktorý by dáma so zubami skrytými za cudným úsmevom len tak bezostyšne neponúkala. Pery kurtizán boli často namaľované načerveno, aby asociovali vášeň a zvodnosť. Zdôrazňovalo sa aj vykrojenie hornej pery v tvare srdiečka a zmyselnosť podčiarkovalo nakreslené „znamienko krásy“, ktoré malo pútať pozornosť práve na oblasť pier. Úlohou kurtizán bolo odjakživa vytvoriť atmosféru bezproblémovosti, nenútenosti, zábavy a slobody, k čomu im dopomáhal nielen provokatívny odev a gestá, ale aj výrazná mimika.

ČO JE NA ŠPÚLENÍ PIER ZVODNÉ?

V perách sa nachádza množstvo nervových zakončení a sú mimoriadne citlivé na rôzne podnety, ako napríklad chlad, mráz, sucho, horúčava, dotyk a podobne. Akýkoľvek stimul sa na nich odrazí zmenou farby, povrchu, teploty. Špúlením sa pery prekrvujú, získavajú na plnosti a intenzívnejšej farbe. Sú opakom úzkych a vyblednutých pier, ktoré evokujú napätie, stres, prísnosť, ale aj neistotu a na väčšinu ľudí pôsobia dokonca asexuálne. Rovnaký dojem vyvolávajú aj suché a popraskané ústa, zatiaľ čo vlhké pery podnecujú v druhých erotickú túžbu, navodzujú pocit uvoľnenosti, sebavedomia a dôvernosti. Erotický kontext môže mať aj prikladanie si prstu na ústa, jeho vkladanie do úst a poodhaľovanie vnútornej strany spodnej pery, ale i oblizovanie pier či „drzé“ a súčasne hravé vyplazovanie jazyka, ktoré sa na sociálnych sieťach vyskytuje rovnako často ako špúlenie.

Viaceré psychologické výskumy potvrdili, že prekrvené, plné a vlhké ženské pery svojou citlivosťou, objemom, farbou i tvarom mnohým mužom podvedome pripomínajú vagínu, preto na nich pôsobia tak dráždivo.

ŠPÚLENIE „NA POČKANIE“?

Napriek tomu, že žijeme v dobe, v ktorej je vysielanie erotických signálov na fotkách bežnou záležitosťou a mladšia generácia si ich význam často neuvedomuje alebo ich nepokladá za neprimerané, mali by sme túto formu prezentácie dobre zvážiť. Obzvlášť, ak pracujeme v biznise alebo na iných pozíciách, vyžadujúcich si profesionálne, dôstojné, dôveryhodné a umiernené vystupovanie. Rovnako citlivo by sme mali komunikovať o danom fenoméne s deťmi a vysvetliť im, prečo je špúlenie pier na fotografiách problematické. Napriek tomu, že sa erotický význam tohto mimického prejavu v súčasnosti potlačil, respektíve nechápe sa ako tabu, ostáva zakódovaný v ľudskom podvedomí.