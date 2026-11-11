Ale stručne- Vo friendliste vás nechcem. Možno poznám Aničku a možno len Jožka a možno vás poznám oboch a dokážeme sa porozprávať…Ale jednoducho ak chce kamarátka napísať Aničke tak chce napísať Aničke. Ak chce kamarát napísať Jožkovi- tak napíše Jožkovi. Musíte pochopiť, že ľudia niekedy s tou osobou majú vytvorené dlhoročné priateľstvo a dôveru. Sú veci, o ktorých sa niekto chce rozprávať medzi „Štyrmi očami“. Môže sa to týkať zdravia, rodinných problémov… Nie, to, že niekto tvojmu partnerovi/partnerke píše, automaticky neznamená, že „kujú pykle za tvojím chrbtom“. Predstav si napríklad situáciu, že ideš napríklad k lekárovi alebo za právnikom a sedel by tam s ním jeho partner/partnerka. A toto isté platí aj pre „kutračov“ v telefónoch. Reálne som zažila situáciu že som s kamarátkou a jej dnes už exfrajerom bola vonku a sedeli oproti mne a vzájomne si prezerali jeden druhéhmu telefóny. A rovnako poznám aj pár, ktorí mal spoločný Facebook a aj dieťa a aj tak sa rozišli. A áno-bola v tom nevera. Týmto nechcem v nikom vyvolávať pochybnosti… Ale naozaj kto chce, si nájde spôsob… Najkrajšie veci v živote sú tie, keď od niekoho nevyžadujete niečo, ale on to urobí sám od seba. Takýto prejav je skutočným znakom pozornosti,lásky a oddanosti.
11. nov 2026 o 18:39Páči sa: 0x Prečítané: 0x
Všetkým párom ktoré majú spoločný účet na sociálnej sieti Facebook
Nie, naozaj to, že Anička a Jožko sa po polroku vzťahu rozhodli každý svoje účty na Facebooku zmazať a založiť si nový –spoločný Anička a Jožko nie nejaký môj hlboký existenciálny problém.
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