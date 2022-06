SESTRY BUDÚ PLATIŤ ZA OBALY NA JEDLO

Najnovší príspevok „ukuchtili“ v nemenovanej fakultnej nemocnici na strednom Považí. Zdravotníci sú mohykánmi v našom žalostnom zdravotníctve. Málo sestier, otrasné pracovné podmienky, staré štruktúry mastiace si svoje bezvýznamné ego a o dostupnosti ochranných pomôcok nebudem ani hovoriť.

PRÁCA NA OPERAČNÝCH SÁLACH

Každodenná realita neskrýva iba telo pod vrstvou sterilných rúšok, ale aj zdravotníkov, ktorí niekedy doslova bojujú, aby poskytli pacientom najlepšiu možnú starostlivosť. Odložené operácie nie sú ničím nezvyčajným, čím sa dá len potvrdiť, že na operatívu je vyvíjaný enormný tlak. Sestry pracujúce na operačných sálach nemajú, ani len možnosť spraviť si obednú prestávku a ísť na obed. Hnevá ma, že porušovanie zákonníka práce je smutnou realitou zdravotníctva, o ktorom sa žalostne málo hovorí. Tlieskanie na balkónoch ešte nikomu nepomohlo.

Nahustený operačný program bez možnosti obedňajšej prestávky je výrazný zásah do práv zamestnancov.

DONÁŠKA STRAVY, ALE OBAL SI ZAPLATÍTE

Nemocnica zabezpečovala dovoz stravy na sály, pretože zdravotníkom nebola umožnená prestávka. Rýchlo sa najesť a šup do práce. To snáď pozná každý. Zákonník práce si management nemocníc naťahuje ako gumu v nohaviciach. Ľudské zaobchádzanie si zaslúži každý, aj zamestnanci. Dovoz stravy nemocnica prezentuje ako „nadštandard“ z ich strany a preto prišla s tým, že stravu bude ďalej dovážať, ale za každý obal si zamestnanec zaplatí. Na jednej strane zamestnanci nemajú priestor ísť na obed, na druhej si ešte zaplatia balné.

ANANÁS NEBUDE

Jedna úsmevná príhoda, ktorá sa udiala ešte na konci roka. Krásne gesto od vedenia nemocnice v podobe ananásu k obedu. Vianoce bez ananásu si neviem predstaviť, ale keby robím na operačných sálach, asi by som sa to naučil. Je pravda, že dnes sú ľudia nevďační a nemôžu mať všetko. Každopádne treba podporiť akúkoľvek aktivitu smerom k zamestnancom, ktorých si neskutočne vážime. Robíme zdravotníkov spokojnými a hrdými, ale jedným dychom musím uznať, že Mcflurry od bývalej inštrumentárky chutilo fantasticky.



Podmienky v akých pracujeme, sú výrazným faktorom našej spokojnosti. Nie je to iba o systémových zmenách, ale aj o prístupe zamestnávateľa a ľudskosti medzi nami.

Asi budem stĺpikár... :)