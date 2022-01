Proč má akvarista začátečník dlouho čekat, než vloží do akvária ryby?

Odpověď: Protože zkušený akvarista má zkušenosti a začátečník nemá. Vím, že nevím, co vše dokáže začátečník pokašlat. Začátečníkovi může téct z kohoutku voda, ve které by po odstání mohly hned plavat ryby, nevíme však, jak mu bude prosperovat akvárium, do kterého tu vodu dá. Není to jen o tom, aby akvárium osídlily baktérie - začátečník strčí do akvária nevhodné rostliny, které začnou uhnívat nebo dá do akvária něco jiné, co bude vodu kazit, bakterie uhynou a konec. Jedna ryba týdně břichem nahoru. Nebo všechny. Vím, že nevím. V akváriích začátečníků ještě po letech vidím věci, které jsem nezažil. Začátečníci občas "dokáží" se svými nádržemi věci, které by mě nenapadli a dosahují "výsledků", které kdybych chtěl, nevím jak.



Když to shrnu, doporučení dávat ryby až za 4-6 týdnů existuje proto, aby ochránilo ryby od všech chyb, které začátečník v úvodu může udělat. Nemá smysl machrovat a psát: "Já jsem dal ryby do nové nádrže za týden (dva týdny, druhý den) a vše mi žije! Dělejte to také tak! Kdo to doporučuje začátečníkům, je trochu ignorant, který vidí jen sebe. Asi umí, ale neuvědomuje si, že na tom jsou začátečníci jinak.



Začátečníkům upřímně: Těch 4-6 týdnů je orientační číslo. Je to o tom, abyste věděli, že vám rostliny bují, neohrožují je řasy a systém je stabilní. Takže pozorujte, ukazujte nádrž zkušenějším a ptejte se, jak na tom asi jste. Je mnohem lepší řešit v úvodu pouze JEDEN PROBLÉM - zda bují rostliny, než mít PROBLÉMY DVA. Věřte mi - není větší peklo, než když dáte ryby moc brzy a vzápětí vám vaše rostliny začnou žrát řasy. Vy byste potřebovali snížit v akváriu množství živin, jenže musíte současně krmit ryby. Toužíte po krásném akváriu nesežraném řasami, ale současně chcete udržet naživu ryby - dva problémy, které se do jisté míry kontraindikují (pokud někteří pitomci začnou řešit řasy chemií, ještě víc ohrozí ryby). Chtějte mít jako začátečníci na úvod jen JEDEN problém. Dejte ryby, až když vám rostliny doopravdy bují.



P.S. 96 % začátečníků nedává rostlin dostatek. Praktická zásada: Nacpi tam co nejvíc rychle rostoucích rostlin a když už budeš mít pocit, že se jich víc nevejde, ještě přidej.



