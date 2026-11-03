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3. nov 2026 o 16:25
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Aj Taraba to bude "dávať na Huliaka" ? Cesta je pripravená...

Malatincov odchod k Tarabovi otvára nové "bizniscentrum".

Ján Šeďo
Ján Šeďo Bloger
Aj Taraba to bude "dávať na Huliaka" ? Cesta je pripravená...
Reakcie na Malatincov odchod k Tarabovi (Zdroj: Zdroj TOP Sme ( https://www.topky.sk/cl/10/9545747/Zemetrasenie-v-koalicii--Z-odchodu-Malatinca-Huliak-skoro-opat-spadol-zo-STOLICKY--parlament-odklada-hlasovania-))
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Diskusia  (1)

Netešme sa dopredu a na predčasné voľby už vonkoncom nie. To sa stať nemôže. Ak nie z iného dôvodu, napríklad aj preto, že "naši kamoši" ešte nie sú všetci v bezpečí. A to si Fico dovoliť nemôže. Cesta ku komfortu je však čoraz viac zarúbaná a pokles počtu spoľahlivých klesol v parlamente na 75. Malatinec sa pridal k Tarabovi.

Či sa to súdruhom páči, alebo nie, Tarabovi síce antipatie súdruha kaprála vyniesli stratu kresla ministra, ale elegantne sa dostal na koňa. Nie na ministerstve, ale v parlamente. A údajne tomu ešte nie je koniec, svoju "skupinku" by ešte teoreticky mohol rozšíriť o ďalších Eštokových vazalov. Aspoň sa o tom šušká.

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Rudo vraj zostal v nemom úžase. On sa takýmto manévrom stal "ministrom ničoho" s rozpočtom 200 mil. € a v súčasnosti sa môže akurát rozhodnúť či ide na futbal, hokej, alebo si streliť ďalšieho medveďa. Pes po ňom neštekne a slušní človek si o neho ani bicykel neoprie. Nebyť "salta zo stoličky" v TV štúdiu a občasných vyjadrení z milosti TV štábov, verejnosť si ho natrvalo spojí len s medveďmi a vydieraním koalície. Taraba bude môcť omnoho viac.

Už v tomto momente visia na šnúrke z jeho gatí kompletne všetci a to sa ešte nič neudialo, iba Malatinec bol úspešne "draftovaný".

Súdruh kaprál ho z nenávisti chcel utopiť v lyžičke vody a ako sa zdá, pritom sa sám namočil a ak ho súdruh "preceda", zhodne ako sám seba, nad vodou nepodrží, pôjdu spolu ku dnu. Tak to vyzerá len na prvý pohľad, realita už len zo zásady musí byť iná. Predsa nepotopia kamošov a topiacich sa sú zaviazaní vytiahnuť.

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Podčiarknuté, spočítané, Taraba si s kľudom Angličana môže založiť pobočku "bartrového" obchodu, pritom nemusí mať žiadne obavy o "pohyb tovaru a služieb". Tým sa môže stať každý zákon, na ktorom bude súdruhom extra záležať. Ak sa k nemu ešte pridá aj niekto ďalší, v rukách sa mu ocitne osud koalície, osudy "našich ľudí" a to nie je všetko.

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On drží v rukách kľúč od "hanbostroja", kľúč od momentu, kedy sa jeho nepriateľ, súdruh kaprál, bude musieť zbaliť a vypadnúť do zabudnutia. "Len on" si môže zvoliť moment, kedy všetkých potopí, poprípade čo zinkasuje za zátku do potápajúcej sa lode. A moc nad ním nemá ani sám najväčší súdruh "preceda", dokonca ak bude v správnom momente vytrvalý, súdruh prezident mu zo zákona bude musieť pomôcť. ( Ak parlament 3 mesiace nie je uznášania schopný....).

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No predstavme si to, nevymyslel to geniálne ?

Zdroje : https://www.topky.sk/cl/10/9545747/Zemetrasenie-v-koalicii--Z-odchodu-Malatinca-Huliak-skoro-opat-spadol-zo-STOLICKY--parlament-odklada-hlasovania-

Ján Šeďo

Ján Šeďo
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Čas ma zaradil do kategórie "senior". Život ma vyškolil v každom smere a za svoje názory sa nehanbím. Racionalita a zdravý sedliacky rozum za každých okolností, sú mojimi preferovanými pravidlami. Nestotožňujem sa s vypočítavými prospechármi a sebcami. Tieto atribúty budú sprevádzať aj moje články. Nevyhýbam sa žiadnej pozemskej téme, včítane politiky. Často si hovorím, že už ma nič neprekvapí, ale omnoho častejšie narážam na svoj hlboký omyl v tomto smere. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáSpoločnosťPolitika

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