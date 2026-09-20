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20. sep 2026 o 17:37
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Aktuálny pohľad na rafinačné kapacity ruSSka, problém je "dočasný".

Zvláštna "plamenná" aura volieb v Moskve, pachuť "plánovaného volebného víťazstva".

Ján Šeďo
Ján Šeďo Bloger
Aktuálny pohľad na rafinačné kapacity ruSSka, problém je "dočasný".
Horiace rafinérie (Zdroj: INFO.CZ)
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Posledne som v súvislosti ruSSkým "tankovaním" písal v článku pod linkom tu.

Moskva dostala z Kyjeva volebný pozdrav, video je zverejnené na iDnes.cz v článku pod linkom. Nie je to nič neočakávateľné a cárovi naklonení bežní ruSSi dostávajú "ochutnávku" pocitov a hrôzy valiacej sa na nevinných Ukrajincov už piaty rok. Úprimne, z tohoto sa žiadny príčetný človek tešiť nemôže a neteší to ani mňa. Je tu však jasný agresor, jasný napadnutý a bezdôvodne, len pre imperiálne snahy a uspokojenie záujmov mafiánskych bossov.

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V tejto súvislosti, teda prečo vlastne bola Ukrajina napadnutá, stojí za zmienku a prečítanie si na portále "Bystriny" rozhovor s oceňovaným novinárom Tomášom Forróm, ktorý osobne zbieral informácie na obidvoch stranách frontu. Tu zistíme, že celá vojna je o bývalej a súčasnej mafii, o jej kšeftoch s ruSSkým cárom, cárskou oligarchiou a systéme, ktorý si nenechali koketovaním Ukrajiny s európskym štandardom zobrať.

Myslím si, že zistenia T. Forróa, kto ich ešte nečítal, pre informovaných a ľudí s prehľadom, nebudú znamenať nič nové. Denne sme svedkami teroru v mene niečoho, o čom možno už ani sám cár nie je presvedčený ako o premyslenom cieli. Cieľom je už iba ego a neostať pred svetom v hanbe. A to tým chudákom v gubernii nikdy nedôjde.

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INFO.CZ v článku pod linkom zverejňuje aktuálny prehľad stavu ruSSkých rafinačných kapacít. Zdrojom je kanál "X", kde prispievateľ Hoholenko uvádza tabuľku veľkých ruSSkých rafinérií a ich aktuálny prevádzkový status.

Pomocou AI som sa dopátral, že ruSSko má 32 veľkokapacitných rafinérií ( nižšie je uvedených 33 ), v infraštruktúrnych mapách je zaznačených 37, z toho niektoré "menšie", tzv. "špecializované", ale v jadre sú to tie isté závody a celkovo 397 malých závodov lokálneho významu.

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Číslo 397 pochádza z administratívnych registrácií typu „oil refinery“ v obchodných databázach.
Tieto subjekty zahŕňajú:

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  • mini‑rafinérie s kapacitou stovky až tisíce barelov denne,

  • kondenzátové stabilizačné jednotky,

  • malé petrochemické prevádzky,

  • servisné a logistické firmy,

  • podniky, ktoré technicky nespracúvajú ropu v zmysle rafinácie.

Tieto jednotky nie sú zahrnuté v žiadnej energetickej štatistike (IEA, Rystad, Kpler), pretože ich kapacita je mimo merania, príliš malá, nepodstatná pre trh, často nepretržite nefungujúca. V súhrne by bolo možné im priradiť rafinačnú kapacitu niekde medzi 0,1 - 3 % z celkového množstva, pričom číslo 3 je viac ako optimistické. Teda ich zanedbajme pre celkovú bilanciu.

Pre zľahčenie uvádzam ( už to video nemôžem nájsť ), že som videl video, ako niekde na "Zakaukazsku" ukradli za cisternu ropy z navŕtaného potrubia, cisternu ťahačom zatiahli do kameňolomu a pod ňou zakúrili. Kondenzované výpary predávali ako naftu v "uhorkových" pohároch po 5 litroch. A mali odbyt...

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Na fotografii nižšie je v hornej časti zoznam 15 vyradených rafinérií s celkovou kapacitou 178,3 mil ton ropy/rok. Pod nimi je zoznam 9 rafinérií s celkovou kapacitou 91,9 mil. ton ropy/rok, ktorá je v súčasnosti zredukovaná na 29,43 mil. ton ropy/rok. Všetky idú v značne zredukovanom režime. Na spodku je ďalších 9, ktoré pracujú naplno a majú kapacitu 68,4 mil. ton ropy/rok.

Celková kapacita uvedených 33 rafinérií činí 338,6 mil. ton ropy/rok, z toho je vyradených 240,77 mil. ton ropy/rok, čo je 71,108 %.

Zoznam 33 ruSSkých rafinérií sdelením podľa aktuálneho statusu.
Zoznam 33 ruSSkých rafinérií sdelením podľa aktuálneho statusu. (zdroj: Platforma "X", INFO.CZ, )

Zdá sa mi to až neuveriteľné a ani na 100 % tomu neuverím, autorom je ukrajinský zdroj a ten bude vždy "optimistický", ale ak k tomu pripočítame povestnú "bulharskú konštantu", pravda by mohla byť možno o niečo pri menšej vyradenej rafinačnej kapacite. Sú to len špekulácie a v súčasnosti je produkcia skreslená aj tým, že pôvodné čísla platia pre produkciu medzinárodne štandardizovaných palív. Ale dnes sa produkuje nízkooktánový ( 92 okt.) benzín a len oni sami vedia, akú má kvalitu nafta. Potom kvantita čiastočne nahrádza kvalitu.

V každom prípade, obdivujem ukrajinskú schopnosť adaptovať sa a vracať údery. Pojem "rafinéria" je obrovská plocha, kde jadrom závodu je vždy "primárna destilačná kolóna". A do nej sa triafajú prednostne. Otázkou je, kedy ruSSov napadne vymyslieť zavádzajúce maskovania, nakoľko protivzdušná obrana evidentne nefunguje.

Kam to celé dospeje ? Ako budú ruSSké fronty na čerpačkách fungovať počas zimných mrazov ? Vôbec, asi táto zima kartami výrazne zamieša.

Na titulnej fotografii sú čiastočne zobrazené poškodené rafinérie a je to len časť, celý obrázok je vo vyššie uvedenom článku na INFO.CZ .

Zdroje : linky v texte a nižšie

https://x.com/KHoholenko/status/2100433017718149215?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2100433017718149215%7Ctwgr%5E589350474a926c25aac2c88cb4dcb324cccd3383%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.info.cz%2Fzpravodajstvi-a-komentare%2Frusko-jaroslavl-rafinerie-palivo-drony

Ján Šeďo

Ján Šeďo
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Čas ma zaradil do kategórie "senior". Život ma vyškolil v každom smere a za svoje názory sa nehanbím. Racionalita a zdravý sedliacky rozum za každých okolností, sú mojimi preferovanými pravidlami. Nestotožňujem sa s vypočítavými prospechármi a sebcami. Tieto atribúty budú sprevádzať aj moje články. Nevyhýbam sa žiadnej pozemskej téme, včítane politiky. Často si hovorím, že už ma nič neprekvapí, ale omnoho častejšie narážam na svoj hlboký omyl v tomto smere. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáSpoločnosťPolitika

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