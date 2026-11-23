Že sprostosti, ktorými Smerácka elita neprestajne a v každej súvislosti, kŕmi obyvateľstvo krajiny nemá hraníc, nemá "dna", vieme dávno. Ono mi to príde ako keď malý nezbedník pri hre rozbije okno a zúrivému otcovi s remeňom v ruke sa snaží za bezvetria zvaliť vinu na vietor.
Aj snaha o zrušenie voľby poštou zo zahraničia sa dočkala obdobného zdôvodnenia. Chápem snahu, chápem chytanie sa za posledné nahnité steblá trčiace z prúdu vody. Len nechápem, prečo sa to zdôvodňuje takýmito, na prvý pohľad, totálnymi sprostosťami.
Aha, vlastne už chápem. Pokiaľ volič koalície uvidí alebo počuje takúto vetu ( citácia z dôvodovej správy je nižšie ), nemá šancu pochopiť, o čom ten text vlastne je. Dlhé súvetie zahmlí obsah a je to vybavené.
Tu je citácia zo stránky NRSR a pre autentickosť, aj skopírovaný zoznam podávateľov :
"Nová právna úprava reflektuje na dlhoročnú požiadavku voličov žijúcich v cudzine zúčastniť sa osobného hlasovania v celoštátnych voľbách na zastupiteľských úradoch a umožniť tak výkon práva voliť na území štátu, v ktorom sa voliči v čase volieb nachádzajú, bez nutnosti cestovať na územie Slovenskej republiky za účelom vykonania volebného aktu, resp. bez nutnosti realizácie úkonov súvisiacich s voľbou poštou."
Dátum doručenia: 27. 3. 2026
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Gašpar, J. Habánik, P. Goga, V. Faič, M. Čavojová, J. Baška, V. Baláž, R. Glück, J. Horváth, A. Hambálek, D. Galis, D. Jarjabek, D. Karas, J. Kačmár, M. Kéry, S. Kubánek, J. Kvorka, J. Ježík, M. Kapuš, I. Hazucha, M. Lukša, J. Mego, Z. Matejičková, B. Lešo, V. Macášek, J. Mažgút, F. Petro, Z. Plevíková, J. Podmanický, J. Richter, M. Saloň, J. Sedlák, A. Sitkár, A. Stredák, M. Stuška, P. Šuca, J. Valocký, Ľ. Vážny, V. Zahorčák, P. Sokol, I. Válek)
Koniec citácie.
Ak toto obsahom fascinujúce súvetie preložíme do ľudovej reči, hovorí nasledovné :
Občania SR, ktorí spĺňajú podmienky pre voľbu poštou zo zahraničia, sú nespokojní a nechcú z pohodlia dočasného zahraničného domova cestovať na Slovensko, ale ani e-mailom vyžiadať fyzické zaslanie volebnej obálky, zakrúžkovať volené subjekty, osoby, obálku zalepiť a odoslať poštou na slovenské úrady, čím je pre nich volebný akt ukončený.
Občania SR, ktorí spĺňajú podmienky pre voľbu poštou zo zahraničia, žiadajú slovenský parlament, aby im umožnil nasávať volebnú atmosféru priamo vo volebných miestnostiach, často vzdialených tisíce kilometrov od miesta aktuálneho pôsobiska. Neprekáža im stratený čas a cestovné náklady, pokiaľ zlyhá verejná doprava, vlastné auto, ochotne nasadnú na prvého oslíka, jaka, divokého koňa, tí voľby chtivejší si požičajú hoci aj Santove soby, len aby mohli byť zasiahnutí energiou aury, vznášajúcej sa nad plentou vo volebných miestnostiach zastupiteľských úradov.
Na Slovensko vycestovať nechcú, nakoľko okrem lietadla a lode, by iný náhradný dopravný prostriedok neprekonal moria a oceány. Chcú voliť osobne za každú cenu, racionalita a logika v tejto žiadosti je prvoradá. Nadpráca s administratívnymi úkonmi pri voľbe poštou vo vlastných dočasných domovoch zmáha aj najväčšie kancelárske krysy a ceny poštových známok privádzajú k bankrotu aj najsolventnejších.
Toľko k "prekladu" výňatku z dôvodovej správy.
Priatelia, Gašpar už stratil aj posledné zábrany a niet toho dna, ktoré by neprerazil. Jasne povedal z pozície predsedajúceho schôdze NRSR, "zákon prepadol ako celok". Pre médiá povedal aj to, že už pred voľbami sa za 6 mesiacov s tým asi zaoberať nebudú. A teraz to už pravda nie je.
Kde je to dno, ktoré ešte neprerazili ? Na opačnej strane, vždy bolo jasné, že "politika je panské huncútstvo". Len nesmie hraničiť s primitivizmom. Môže sa normálny človek v demokratickej spoločnosti prepožičať takémuto svinstvu a tváriť sa pritom smrteľne vážne ?
Niečo podobné urobil v Srbsku Vučič a nič mu to platné nebolo. Nech toto miešanie lajna dopadne ako chce, ani týmto chudákom to nepomôže.
Zdroje : link na dôvodovú správu
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=586445