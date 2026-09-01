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1. sep 2026 o 19:03
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Benzínu 95ECO sú v ruSSku haldy, svet klame o palivovej kríze.

Na benzínke nevidieť ani náznak rady áut ( video ), ruSSi používajú "ECOFerrari".

Ján Šeďo
Ján Šeďo Bloger
Benzínu 95ECO sú v ruSSku haldy, svet klame o palivovej kríze.
"Pořádek v kupce sena". (Zdroj: "Katolícky týdeník", církev.cz)
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Na INFO.CZ zverejnil komentátor Jan Malina 29.8.2026 súhrnnú týždennú informáciu o vnútorných pomeroch ruSSka v dostupnosti palív a úspechoch "Magyarových vtákov" ( operátori dronov ) v zasahovaní infraštruktúry. Link na dostupný článok bez predplatenia je tu.

V podstate sa v ňom dozvieme to, čo sa striedavo a čiastočne objavuje v bežnom spravodajstve iných médií. Výhodou je prehľad na jednom mieste a s dostupnými videami z platformy "X". Zaujal ma.

Excelentné video tvorí príspevok mladého muža, ktorý prichádza na čerpaciu stanicu na konskom chrbte. Súčasne natáča stojany a informácie na nich o prázdnych nádržiach.

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Tu nestojí žiadna fronta áut a "palivo" pre jeho "koňa" je bežne dostupné na každej lúke. A lúk je v celom ruSSku požehnane...Z tohoto by mohla súdružka moderátorka štátnej televízie vytĺcť veľmi slušnú reportáž o odolnosti ruSSkej ekonomiky s názvom :"Pevného paliva je a bude dostatok, nech skúsia fašisti zbombardovať všetky ruské lúky".

Podčiarknuté a spočítané, ak sú ruSSké objekty infraštruktúry sústavne ničené požiarmi, výhradne ako dôsledok padajúcich trosiek po zostrelení ukrajinských dronov presnou a hrdinskou protivzdušnou obranou obrancov vlasti, zhodne musí byť pravdivá aj bezcharakterná propaganda o "dostatku paliva". RuSSovi je detail rozdielu medzi tekutým a pevným ukradnutý.

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Preto paliva, predovšetkým benzínu 95ECO, je viac ako dostatok. Autor videa iba prišiel na nesprávnu čerpaciu stanicu, tá "jeho" je zrejme o pár ulíc ďalej, pri kolchoznom senníku, poprípade na priľahlom poli. Nenútene poukazuje na fakt, že autá sú zraniteľné, pričom sa skromne nezmieňuje o výhodách návratu ku prírode, k "pevnému palivu".

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Dokonca sa mi to úprimne zapáčilo, zošrotovať polovicu áut a minimálne na vidieku, v lokalitách s kratšími vzdialenosťami, ich nahradiť čiastočne "konskou silou". Pekný a zdravý koník je nádherný majetok..."Ferrari prírody". Ale to som sa zamyslel a nechal uniesť idylkou z detstva. Späť k veci.

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Ako naznačuje titulná fotografia, pri "zdroji paliva" čaká oku lahodiaca obsluha. Už aj názov titulného obrázka naznačuje poriadok a presnú evidenciu. No a kde inde by sa mal kupujúci cítiť lepšie, istejšie a spokojnejšie, ako na mieste, kde vládne pokoj a poriadok ?

Nepíše sa v popise fotografie o tom nič, čo však ešte nutne nemusí znamenať pre mladého a odvážneho užívateľa "konskej sily" stratený "tankovací čas". Len jeho šikovnosť rozhodne o tom, či počas dopĺňania "pohonných látok" ( nabrať dostatok tuhého paliva obyčajne trvá dlhšie ako čerpanie cez hadicu ) nepomôže s "udržovaním poriadku" obsluhe "čerpacej stanice" aj v zastrčenejších častiach objektu.

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V konečnom dôsledku sa tankovacia kultúra dostane na vyšší level a s veľkou pravdepodobnosťou pomôže vyriešiť nepriaznivú demografickú krízu v ruSSku.

PS :

  1. Skončí niekedy ruSSký cár s naháňaním démonov v štýle dona Quijota De La Mancha ? Je ako divé zviera, "zhasína", ale hryzie o to viac...

  2. Nech mi česká cirkev odpustí zneužitie fotografie mne neznámeho autora z internetu, ale ruku na srdce, nie je pre názornosť duchovnej očisty kompozícia trošku provokatívna ? Alebo sa česká cirkev zahráva s myšlienkou liberalizmu v hlbšom ponímaní ?

Zdroje :

https://www.info.cz/zpravodajstvi-a-komentare/ozon-wildberries-rusko-benzin-na-koni

https://x.com/United24media/status/2091084470728208461?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2091084470728208461%7Ctwgr%5Ef77192dea91117663f8bd997b1ca80737400b387%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.info.cz%2Fzpravodajstvi-a-komentare%2Fozon-wildberries-rusko-benzin-na-koni

Ján Šeďo

Ján Šeďo
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Čas ma zaradil do kategórie "senior". Život ma vyškolil v každom smere a za svoje názory sa nehanbím. Racionalita a zdravý sedliacky rozum za každých okolností, sú mojimi preferovanými pravidlami. Nestotožňujem sa s vypočítavými prospechármi a sebcami. Tieto atribúty budú sprevádzať aj moje články. Nevyhýbam sa žiadnej pozemskej téme, včítane politiky. Často si hovorím, že už ma nič neprekvapí, ale omnoho častejšie narážam na svoj hlboký omyl v tomto smere. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáSpoločnosťPolitika

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