Je snáď niečo, čo by nedokázal racionálne mysliaci človek vysvetliť? Určite je a nemyslím tým na paranormálne javy a stretnutia s UFO. Cárske ruSSko súčasnosti ponúka bohatú paletu "paranormálnych javov". V snahe presvedčiť svet o ochrane svetového mieru, cár ochotne zastane pozíciu "psíka na reťazi" Číny a USA, doma oproti tomu, sníva o krvavej moci komunizmu zo začiatku minulého storočia.
Návrat k Stalinovi ( Lenin nebol až tak dobrý vzor, nevedno prečo ) už bol dávnejšie deklarovaný a v duchu "pokrok nezastavíš", je na rade ďalší masový vrah, Felix Dzeržinskij.
Na Slovanskom námestí v Moskve a vôbec v ruSSku, to nie je prvé miesto povinného velebenia otca sadizmu (jún - Nižnyj Tagiľ, október - Južno-Sachalinsk), odhalila moskovská elita jeho pamätnú tabuľu za účasti prvého podpredsedu vlády Manturova, cárovho asistenta Medinu a predsedu moskovskej dumy Šapošnikova, ďalej zástupcov verejných organizácií, veteránov a vzdelávania.
Ak je niečo, čo presnejšie charakterizuje tohoto sadistu, potom je to ním vyslovená téza : "Musíme popravovať nielen vinníkov. Popravy nevinných urobia na široké masy ešte väčší dojem". Ako ? Spôsoby sú neobmedzené, kreativita krutosti nekonečná. A tak "Čekisti" odporcov varili za živa, za živa ich rezali pílami, rozbíjali im lebky, nechávali ich zamrznúť v sudoch s vodou, poprípade do tiel zatĺkali klince, za živa.
Predpokladám, že činnosť "Čeky" sa v učebniciach do detailov neobjaví, "tvorcovia cárom schválených dejín ruSSka" na papieri poskytnú detailne presné noty, čo sa školák o nej musí naučiť, oproti tomu úrady dostanú presné pokyny, o čom sa hovoriť nesmie, vytýčia hranice oportunizmu a zrady.
Ľudovodemokratické Československo ( neskôr ČSSR ), tento druh "demokratickej ochrany štátu" importovalo a pomocou "spriatelených konzultantov" zveľaďovalo celé desaťročia. Ešte v roku 1988 v areáli policajnej akadémie v Prahe - Lhotke, odhalili tomuto sadistovi sochu a v kancelárii šéfa polície v seriáli "Malý Pitaval z veľkého mesta, visí jeho obraz. ( Seriál beží na jednom Českom kanáli ).
Ako to bolo v ČSR a ČSSR, kto riadil a ako dopadol v časoch najtvrdších represií ? :
Vedenie Štátnej bezpečnosti (ŠtB) v rokoch 1948 – 1960 sa delilo medzi politickú úroveň (ministri) a priame operatívne velenie (velitelia ŠtB a neskôr námestníci ministra, pretože po roku 1953 bolo jednotné veliteľstvo zrušené a ŠtB sa rozdelila na viacero samostatných správ).
1. Priami velitelia ŠtB (1948 – 1953)
V období po februárovom prevrate fungovalo jednotné Veliteľstvo ŠtB (neskôr Hlavná správa ŠtB). Na jeho čele sa vystriedali:
Jindřich Veselý (1948 – 1950). Prvý povojnový veliteľ a prednosta ŠtB. V roku 1950 bol v dôsledku vnútrostraníckych previerok odvolaný.
Osvald Závodský (1950 – 1951). Viedol ŠtB v čase najtvrdších čistiek, no v januári 1951 ho samotná ŠtB zatkla, obvinila v rámci vykonštruovaného procesu (tzv. skupina Závodský a spol.) a v roku 1954 bol popravený.
Jaroslav Hora (február 1951 – december 1951). Nastúpil na čelo ŠtB po zatknutí Závodského.
Antonín Prchal (koniec roka 1951 – 1953). Najprv bol krátko priamym veliteľom ŠtB (na prelome rokov 1951/1952) a následne riadil štátobezpečnostné zložky z pozície námestníka ministra (1952 – 1956).
2. Riadenie po reorganizácii (1953 – 1960)
V septembri 1953 zaniklo samostatné Ministerstvo národnej bezpečnosti a agenda sa vrátila pod Ministerstvo vnútra. Jednotné veliteľstvo ŠtB bolo rozdelené na jednotlivé operatívne správy (I. správa – rozviedka, II. správa – kontrarozviedka atď.). ŠtB v tomto období fakticky riadili príslušní námestníci ministra vnútra:
Antonín Prchal (1953 – 1956). Ako prvý námestník ministra vnútra mal na starosti hlavné zložky ŠtB až do svojho odvolania.
Josef Kudrna (1956 – 1965). Od apríla 1956 prevzal funkciu prvého námestníka ministra vnútra a riadil kľúčové útvary ŠtB až do polovice 60. rokov.
Ďalší námestníci zodpovední za vybrané úseky ŠtB: Na riadení jednotlivých správ (napr. rozviedky, vyšetrovania či kontrarozviedky), sa v druhej polovici 50. rokov podieľali aj námestníci Karel Klíma, Jindřich Kotal, Ludvík Hlavačka či Štefan Demjan.
3. Politické vedenie (Ministri)
Najvyššiu politickú zodpovednosť za činnosť ŠtB niesli ministri príslušných rezortov:
Václav Nosek (1945 – 1950). Minister vnútra (od mája 1950 mu bola bezpečnostná agenda odobratá).
Ladislav Kopřiva (1950 – 1952). Prvý minister novozriadeného Ministerstva národnej bezpečnosti (MNB).
Karol Bacílek (1952 – 1953). Minister národnej bezpečnosti v čase vrcholiacich politických procesov (napr. proces s Rudolfom Slánským).
Rudolf Barák (1953 – 1961). Minister vnútra po opätovnom zlúčení rezortov v septembri 1953.
Zdroje: Zoznam pomocou AI,
https://www.gazeta.press/social/news/2026/11/20/29793967.shtml