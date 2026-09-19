Fico už okato rúbe drevo na chrbtoch Slovákov a tí čušia. "Zdravstvuj tovarišč"!

Niekoľkokrát som na týchto stránkach otvorene napísal, čo vidím na Ficovi. Cez televíznu obrazovku je zjavné, že súdruh "preceda" netrpí na nič iné, ako na trvalú intoxikáciu v rôznych štádiách. Ak tri - štyri dni sa nenapije žiadneho alkoholu, to ešte neznamená, že telo je čisté a mozog nie je ovplyvnený. Detoxikácia si vyžaduje minimálne 2 týždne a viac.
Bije to do očí a uší !!!
Radovej Slovači sa nečudujem, vie veľké guľové. Tu je človek opitý len vtedy ak ho povezú na fúriku. Človek z ulice, prevažne s nižším vzdelaním, o tom nevie nič. Pre neho neexistujú pojmy ako zhoršená artikulácia, opuch tváre a predovšetkým očí, zakrivenie ústnych kútikov smerom dole, spomalené a neisté pohyby, neschopnosť sústrediť sa, ktorá je na verejnosti nahradzovaná jednoduchými rečníckymi zvratmi a nepodstatným až primitívnym "pátosom", podráždené až primitívne odpovede na nepríjemné otázky, používanie primitívnych prirovnaní, slovné útoky. Nevšíma si, že súdruh nie je schopný komunikovať pod tlakom, preto sa nepúšťa do otvorenej diskusie, víkendové video s čítačkou a dosť...Pre neho je ten fúrik akousi mierou, mierny balans znamená, že človek "si vypil len trošku".
My, občania, sme na rozhodovaní ľudí vo vláde a parlamente bytostne závislí. Ak za nás rozhoduje spomalený notorický ožran s opuchnutou tvárou a ostatní členovia vlády sú v prítomnosti súdruha bez výnimky priposr**í, cesta do pekla je istá. Všimnite si na videu ministrov v Tichom Potoku, ako Kristus na kríži, odovzdane a poslušne.
Požehnanie na bohapusté smerovanie krajiny do pekla, napríklad aj vyjadreniami k článku 5 v stanovách NATO, je udelené aj z prezidentského paláca. Súdruh "prezident" sa správa nanajvýš lojálne a skutočnosti namiesto pomenovania pravými menami zakrýva prázdnymi frázami. Hanba na hanbu.
On sa vôbec nehanbí hovoriť o obrannej dohode a pritom neberie do úvahy aj v súčasnosti bežiace zahraničné misie slovenskej armády, neberie do úvahy fakt, že ochranu nášho vzdušného priestoru stále zabezpečujú striedavo naši susedia z ČR, Poľska a Maďarska. A budú ešte do roku 2028, kým sa nezabezpečí ukončenie výcviku ( na 4 strojoch cvičia piloti v Arizone a nie je dobudovaná prevádzková infraštruktúra na Slovensku ). Napríklad České Gripeny boli aj včera ( piatok 18.9. ) na SK-UA hranici pre hrozbu preletu ruSSkých dronov. A toto je nič, súdruh sa nehanbí spochybňovať článok 5 obrannej dohody s NATO ?
On si nevie predstaviť nič, preto si nedokázal predstaviť ani hanbu z "prania internej špinavej bielizne" pred delegáciou Nippon steel pri podpisovaní zmluvy o štátnej podpore zníženia emisií. "On nerozumie tomu, že musí odvolať Tarabu". Ani občan nerozumie tomuto divadlu, rozhadzovaniu rukami a kmitaniu celým telom ako v krčme IV. cenovej. Ešteže si neodpľul na podlahu...
Je ešte vôbec schopný zdravého úsudku ?
Čo sa musí stať, aby sa zberba vo vedení krajiny prebrala ? Kým len kradne, to prežijeme, ale ak sa súdruh zahráva s našou bezpečnosťou, to je ďaleko za hranou. RuSSákom nech si do zadku lezie koľko chce, ale z krajiny si so sebou môže zobrať len svojich primitívnych voličov.
Súdruhovia, spite ďalej a kradnite. Oberajte pospolitý ľud a svojich voličov zvlášť aj o to posledné a sušte si peniaze v Dubaji. Prostredie v tejto krajine na jej okrádanie je veľmi priaznivé. Odjakživa platilo, že kde bola najväčšia chudoba, tam sa najviac pilo a miestna mafia bola najagresívnejšia.
Ale zažiť ešte raz rok 1968 nikto príčetný nechce ! Nazdarovie tovarišč !