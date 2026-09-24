štvrtok, 24. september, 2026 |  Meniny má Ľuboš, Ľubor
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
24. sep 2026 o 12:06
Prečítané: 122x

Hypotéka na naftu a benzín, alebo za 10 jázd vlakom poukážka na rožky ?

Súdruh mi pripomenul Ceausesca na balkóne, alebo začína "zlatá éra železníc"?

Ján Šeďo
Ján Šeďo Bloger
Hypotéka na naftu a benzín, alebo za 10 jázd vlakom poukážka na rožky ?
"Albatros" v BB, vráti sa zase na trate ? (Zdroj: https://www.bystricoviny.sk/titulka/foto-historicky-parny-rusen-albatros-sa-na-ceste-z-bratislavy-zastavil-aj-v-banskej-bystrici/)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Bol to prvý dojem a ten takmer nikdy nesklame, vždy má svoj význam.

V momente, keď súdruh "preceda" oznámil zlacnené cestovanie vlakmi od 1.10.2026, sa mi pred očami zjavil "hučiaci" dav 21.12.1989 na námestí v Bukurešti. Aby diktátor Ceausescu tlmil vášne, na pokyn "Einsteina v sukni" ( manželka Elena ), pridal 100 lei na platoch. Nezabralo to a... pokračovanie poznáme.

Ale druhý dojem je nesporne radostnejší ako tamtá "predohra k masakru v uliciach", hoci sa okamžite vynárajú aj tienisté stránky, ktoré si budú žiadať minimálne 150 pozmeňujúcich návrhov. Nezabúdajme, že súdruh buduje komunizmus, kde sú si všetci rovní a iba vyvolení rovnejší. Vlaky všade nejazdia, mnohým spoje nevyhovujú a na vysokú flexibilitu zatiaľ ani nepomýšľajme. Zatiaľ, ale za mesiac sú tu prvé zázraky.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Kde - kto tu hromží, pritom neprajníkom unikajú súvislosti. Čo by sa stalo, keby sa životný rytmus, fabriky a obchody práve vlakom prispôsobili ? Na to nikto pri frflaní nepomyslel ? Ak tomu trošku štát pomôže...a súdruh túto nevypovedanú myšlienku mať musel. Z kaviarne, kde sedáva opozícia, je jej naplnenie nedosiahnuteľné, právom ju posiela späť na kávu. Ale on ukáže všetkým...

Zatiaľ majú vodiči pocit, že sa im pri pohľade na pumpárske cenovky "otvárajú čakry", tankujú "tekuté zlato"a aby si skromnejšie zarábajúci nemuseli brať "hypotéku na palivo“, s požehnaním súdruha "precedu", vezmeme vlaky útokom. Krivé koľajnice sa šmahom ruky vymenia, staré súpravy nahradia, kde nie sú koľajnice, do rána ich položia a namiesto bezpečnostných prvkov postavia na výhybky "regulovčíkov". "A je to"! Ani Pat a Mat by to nedali lepšie.

SkryťVypnúť reklamu

Osobne by som sa nehanbil nasadnúť ani do vagónov s kachľami uprostred. Však sa mu kolesá točia a človek sa vezie...Na margo toho dávam, že som na vlastné oči videl v Amsterdame, ako do hotela "Kempinski" dorazil pán na bicykli zabalený v overale a za chvíľu už stál v smokingu pred uvádzačkou na recepcii. Tak prečo nie vozne s kachľami ?

SkryťVypnúť reklamu

Jednoznační víťazi budú seniori, najdôležitejšia komunita v krajine. Tí už teraz jazdia zadarmo. Spravodlivosť nesmie byť pokrivená, senior nikdy nesmie utrpieť žiadnu ujmu a už vonkoncom nesmie nadobudnúť pocit krivdy z dôvodu, "že práve jemu nedali, pritom ostatní dostali", bude každý dostávať "cestovné bonusy". Napríklad :

SkryťVypnúť reklamu

  • za 10 jázd poukážka na rožky v supermarketoch

  • za každú jazdu zľava na kávu v staničnom bufete

  • bonusy za absolvované prestupy, trpezlivosť pri meškaniach, zrušené spoje

  • extra bonusy za prežité vykoľajenia vagónov, havárie

  • extra bonus za odvahu cestovať na vybraných tratiach

  • možnosť definovaného "vernostného programu" s cieľom trvalého pobytu na koľajniciach

  • bonusy za súťaže v cestovaní z bodu "A" do bodu "B" s minimalizáciou počtu prestupov, kilometrov, času, nákladov...

  • v odôvodnených prípadoch finančná náhrada za neodjazdené kilometre

"Vlakom na nákupy aj rekreácie, lacné cestovné dvíha životnú úroveň Slovákov"!

Budú hlásať bilbordy. A čo je lacné, je aj dobré, o ostatné súvislosti nech sa stará kto chce. Vezmeme vlaky útokom, až sa zo železníc pariť bude. Pripomína to skrytú valorizáciu dôchodkov, čo by seniorovi nemalo uniknúť, železničným prepravcom by oproti tomu nemal uniknúť potenciál na optimalizáciu cestovných poriadkov na základe seniorských dát.

PS : Počkajme si na zázraky, kedy sa poslanci parlamentu a členovia vlády dovezú na pracoviská vlakmi, MHD a odvážnejší na kolieskových korčuliach.

Zdroje : TV spravodajstvo,

SkryťVypnúť reklamu

https://www.bystricoviny.sk/titulka/foto-historicky-parny-rusen-albatros-sa-na-ceste-z-bratislavy-zastavil-aj-v-banskej-bystrici/

Ján Šeďo

Ján Šeďo
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  598
    •  | 
  • Páči sa:  60 828x

Čas ma zaradil do kategórie "senior". Život ma vyškolil v každom smere a za svoje názory sa nehanbím. Racionalita a zdravý sedliacky rozum za každých okolností, sú mojimi preferovanými pravidlami. Nestotožňujem sa s vypočítavými prospechármi a sebcami. Tieto atribúty budú sprevádzať aj moje články. Nevyhýbam sa žiadnej pozemskej téme, včítane politiky. Často si hovorím, že už ma nič neprekvapí, ale omnoho častejšie narážam na svoj hlboký omyl v tomto smere. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáSpoločnosťPolitika

Prémioví blogeri

Všetky články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Roman Kebísek

Roman Kebísek

120 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

775 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

307 článkov
Dušan Koniar

Dušan Koniar

789 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu