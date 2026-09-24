Hypotéka na naftu a benzín, alebo za 10 jázd vlakom poukážka na rožky ?

Bol to prvý dojem a ten takmer nikdy nesklame, vždy má svoj význam.
V momente, keď súdruh "preceda" oznámil zlacnené cestovanie vlakmi od 1.10.2026, sa mi pred očami zjavil "hučiaci" dav 21.12.1989 na námestí v Bukurešti. Aby diktátor Ceausescu tlmil vášne, na pokyn "Einsteina v sukni" ( manželka Elena ), pridal 100 lei na platoch. Nezabralo to a... pokračovanie poznáme.
Ale druhý dojem je nesporne radostnejší ako tamtá "predohra k masakru v uliciach", hoci sa okamžite vynárajú aj tienisté stránky, ktoré si budú žiadať minimálne 150 pozmeňujúcich návrhov. Nezabúdajme, že súdruh buduje komunizmus, kde sú si všetci rovní a iba vyvolení rovnejší. Vlaky všade nejazdia, mnohým spoje nevyhovujú a na vysokú flexibilitu zatiaľ ani nepomýšľajme. Zatiaľ, ale za mesiac sú tu prvé zázraky.
Kde - kto tu hromží, pritom neprajníkom unikajú súvislosti. Čo by sa stalo, keby sa životný rytmus, fabriky a obchody práve vlakom prispôsobili ? Na to nikto pri frflaní nepomyslel ? Ak tomu trošku štát pomôže...a súdruh túto nevypovedanú myšlienku mať musel. Z kaviarne, kde sedáva opozícia, je jej naplnenie nedosiahnuteľné, právom ju posiela späť na kávu. Ale on ukáže všetkým...
Zatiaľ majú vodiči pocit, že sa im pri pohľade na pumpárske cenovky "otvárajú čakry", tankujú "tekuté zlato"a aby si skromnejšie zarábajúci nemuseli brať "hypotéku na palivo“, s požehnaním súdruha "precedu", vezmeme vlaky útokom. Krivé koľajnice sa šmahom ruky vymenia, staré súpravy nahradia, kde nie sú koľajnice, do rána ich položia a namiesto bezpečnostných prvkov postavia na výhybky "regulovčíkov". "A je to"! Ani Pat a Mat by to nedali lepšie.
Osobne by som sa nehanbil nasadnúť ani do vagónov s kachľami uprostred. Však sa mu kolesá točia a človek sa vezie...Na margo toho dávam, že som na vlastné oči videl v Amsterdame, ako do hotela "Kempinski" dorazil pán na bicykli zabalený v overale a za chvíľu už stál v smokingu pred uvádzačkou na recepcii. Tak prečo nie vozne s kachľami ?
Jednoznační víťazi budú seniori, najdôležitejšia komunita v krajine. Tí už teraz jazdia zadarmo. Spravodlivosť nesmie byť pokrivená, senior nikdy nesmie utrpieť žiadnu ujmu a už vonkoncom nesmie nadobudnúť pocit krivdy z dôvodu, "že práve jemu nedali, pritom ostatní dostali", bude každý dostávať "cestovné bonusy". Napríklad :
za 10 jázd poukážka na rožky v supermarketoch
za každú jazdu zľava na kávu v staničnom bufete
bonusy za absolvované prestupy, trpezlivosť pri meškaniach, zrušené spoje
extra bonusy za prežité vykoľajenia vagónov, havárie
extra bonus za odvahu cestovať na vybraných tratiach
možnosť definovaného "vernostného programu" s cieľom trvalého pobytu na koľajniciach
bonusy za súťaže v cestovaní z bodu "A" do bodu "B" s minimalizáciou počtu prestupov, kilometrov, času, nákladov...
v odôvodnených prípadoch finančná náhrada za neodjazdené kilometre
"Vlakom na nákupy aj rekreácie, lacné cestovné dvíha životnú úroveň Slovákov"!
Budú hlásať bilbordy. A čo je lacné, je aj dobré, o ostatné súvislosti nech sa stará kto chce. Vezmeme vlaky útokom, až sa zo železníc pariť bude. Pripomína to skrytú valorizáciu dôchodkov, čo by seniorovi nemalo uniknúť, železničným prepravcom by oproti tomu nemal uniknúť potenciál na optimalizáciu cestovných poriadkov na základe seniorských dát.
PS : Počkajme si na zázraky, kedy sa poslanci parlamentu a členovia vlády dovezú na pracoviská vlakmi, MHD a odvážnejší na kolieskových korčuliach.
Zdroje : TV spravodajstvo,
https://www.bystricoviny.sk/titulka/foto-historicky-parny-rusen-albatros-sa-na-ceste-z-bratislavy-zastavil-aj-v-banskej-bystrici/