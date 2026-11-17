Janovi Valchárovi neberiem rýchlosť a radosť z padnutého mosta, iba ho chcem doplniť a ak sa to podarí, akciu ZSU posunúť bližšie k verejnosti.
Pozdravujem všetkých čitateľov v tento sviatočný deň. Keďže sa vláda nehanbí práve dnes jednať o spolupráci s ruSSkom v rámci novovytvorenej medzivládnej komisie, považujem za vhodné im pripomenúť najnovšie udalosti rúcajúceho sa impéria.
Súčasne prajem veľa úspechov pri "kachličkovaní" a keďže si niektorí v tento deň roku 1989 nič nevšimli, práve preto, že klepkali po kachličkách, môžu pokojne pokračovať v "rozjímaní" a mokrých snoch o ruSSkej demokracii, láske k stalinistickej diktatúre a ruskom cárovi.
Ukrajinská armáda zhodila jednu vetvu oceľovej konštrukcie Krymského mosta. Nižšie je video z náletu a konečný stav, teda zatiaľ. Verím tomu, že do mora padne aj druhá strana a čoskoro.
Pokojne ma môže ktokoľvek označiť za cynika, ale predtým nech si pozrie následky ruSSkých útokov na obytné budovy v mestách Ukrajiny.
Tu je video :
https://tv.idnes.cz/zahranicni/valka-rusko-ukrajina-utok-drony-most-krym.V261117_080809_idnestv_rejs