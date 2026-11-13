J.P.Slavskému postavili sochu "na obetiach moci" , aj Fico ju bude mať ?

Od "Majaku k Černobyľu".
Už je to raz tak, milí priatelia, slávne osobnosti majú na verejných priestranstvách sochy, dokonca niektorí sa tejto pocty dočkajú ešte za svojho života.
Vyššie menovaný, súdruh Slavskij, sa toho dočkal až po svojej smrti ( dočítate sa o ňom na Wikipédii a v článku pod linkom ) v roku 2020, hoci to bol v ZSSR a RuSSku "skrytý Boh Bohov". Dlhoročný riaditeľ záhadného "ministerstva stredného strojárstva", pod ktorým sa skrýval kompletný ( civilný aj vojenský ) sovietsky a ruSSký jadrový program. Jadrové hlavice aj o.i. nevalne známy jadrový reaktor RBMK 1000. Ten vybuchol v Černobyle potom, ako sa vymkol spod kontroly pri teste bezpečnostných systémov vinou chybnej konštrukcie, náchylnosťou k tzv. "kladnému dutinovému efektu".
Pokiaľ chce čitateľ komplexnú informáciu o tejto havárii, odporúčam si pozrieť štvordielny dokument "Utopie v plamenech" na stanici "Spektrum", odvysielané 6.10. - 8.10.2026.
Tento súdruh sa tvrdo ohradil voči možnej nezvládnuteľnej konštrukčnej chybe a vinu zvalili na obsluhu, veď v ZSSR, ale aj v ruSSku, je najdôležitejšie identifikovať vinníkov. "Hasí" sa až potom. Vyhováral sa, že úprava reaktora by bola zdĺhavá a nákladná, obsluha musí kolísanie výkonu zvládnuť.
Paradoxom je, že asi v roku 1979 došlo k podobnému incidentu v Leningradskej jadrovej elektrárni, našťastie bez následkov. Katastrofu sa obsluhe podarilo zavčasu odvrátiť. Súdruhovia vec dokonale ututlali a v záujme "čistého štítu" súdruha Jefima, nikoho nevarovali. Havária sa v Černobyle vôbec nemusela stať !
V dopredu starostlivo zrežírovanom procese odsúdili 4 osoby ( Riaditeľ, hlavný inžinier a pod., obsluha zahynula po pár dňoch ). Sudca v zárodku "zadusil" každý pokus o pomenovanie technických problémov a štyria šli do väzenia. Človek, ktorý vo Viedni predkladal svetu správu o vyšetrovaní havárie, spáchal do roka samovraždu...V dokumetoch sú detaily presne popísané.
Súdruh Slavskij riadil záchranné práce s výstavbu prvého betónového sarkofágu. Následne upravili konštrukciu reaktora RBMK 1000 konštrukčne, potom aj fyzicky všetky prevádzkované. V roku 1986 ich pracovalo 26, dnes ešte 7. Niekedy po havárii došlo k zaujímavej situácii.
Podľa očitých svedkov sa počas jedného zo stretnutí, keď istý človek prirovnal stav paliva v zničenom reaktore k elektrickej žehličke zapojenej do siete a položenej na kus ľadu, Jefim Slavskij sa neudržal:
„Panikári ! Ak to bude potrebné, teplo odvedieme vlastnými telami...“
Nebolo tomu inak ani v roku 1957 v komplexe "Majak". Aj tam sa "zohrievali telá".
Pri Kyštymskej havárii 29. septembra 1957 došlo k mohutnej chemickej explózii podzemnej nádrže s vysoko rádioaktívnym odpadom v tajnom sovietskom komplexe Majak. Ide o tretiu najhoršiu jadrovú katastrofu v histórii (stupeň 6 na sedemstupňovej škále INES), hneď po Černobyle a Fukušime.
Keďže komplex Majak a priľahlé uzavreté mesto Čeľabinsk-40 (dnes Ozjorsk), vtedy neboli na žiadnych mapách, nehoda dostala názov podľa najbližšieho známeho mesta Kyštym. Podrobnosti o priebehu katastrofy zhŕňa napríklad Britannica a česká Wikipédia.
Priebeh a príčina nehody
Zlyhanie chladenia. V jednej z betónových podzemných nádrží, ktorá obsahovala približne 70 až 80 ton tekutého jadrového odpadu z výroby plutónia, sa pokazil chladiaci systém. Keďže poruchu včas neopravili, tekutina sa začala odparovať a teplota v nádrži vystúpila na približne 350 °C.
Chemický výbuch. Vysušené dusičnany a octany v nádrži následne vybuchli silou zodpovedajúcou zhruba 70 až 100 tonám TNT. Explózia odhodila 160-tonové betónové veko nádrže a do atmosféry vymrštila obrovské množstvo rádioaktívnych látok.
Následky a utajovanie
Rádioaktívne zamorenie. Vietor rozniesol rádioaktívny mrak do vzdialenosti viac ako 300 kilometrov. Vytvorila sa takzvaná "Východouralská rádioaktívna stopa", ktorá zamorila územie s rozlohou vyše 20 000 km².
Dopad na obyvateľstvo. Radiácii bolo vystavených najmenej 270 000 ľudí. Z viac ako dvadsiatich najviac postihnutých dedín museli úrady evakuovať vyše 10 000 obyvateľov, pričom samotné dediny následne zrovnali so zemou. Evakuácia sa však v mnohých prípadoch začala až s veľkým oneskorením.
Prísne tajomstvo. Sovietsky zväz túto katastrofu úspešne tajil pred svetom aj vlastnými občanmi viac ako tri desaťročia. Prvé správy na Západ prenikli v roku 1976 vďaka exilovému biológovi Žoresovi Medvedevovi. Moskva haváriu oficiálne priznala až v roku 1989 v období glasnosti.
Likvidácia následkov Kyštymskej havárie bola poznačená prísnym utajovaním, improvizáciou a obrovskými ľudskými obeťami. Samotná oblasť v okolí komplexu Majak dodnes patrí medzi najviac rádioaktívne zamorené miesta na Zemi.
Likvidácia následkov pod vedením Jefima Slavského
Keďže išlo o prvú jadrovú katastrofu takéhoto rozsahu, neexistovali žiadne krízové plány ani predpisy. Jefim Slavskij, ako "minister stredného strojárstva", vyšetroval príčiny priamo na mieste a riadil záchranné práce:
Vyvodenie zodpovednosti. Slavskij v správe pre Ústredný výbor KSSZ označil za hlavných vinníkov riaditeľa rádiochemického závodu a hlavného inžiniera, ktorí hrubo porušili technologické predpisy chladenia nádrží. ( Aj v Černobile si to odniesli riaditeľ a hlavný inžinier).
Práca bez ochranných pomôcok. Na odstraňovanie trosiek a dekontamináciu priamo v závode nasadili vojakov aj väzňov, ktorým za pomoc sľúbili zníženie trestu. V okolitých oblastiach nútili miestnych obyvateľov – často ženy a deti – drhnúť kontaminované priestory len s vedrami, handrami a metlami. Nemali žiadne ochranné odevy a úrady im klamali, že vybuchol len bežný uhoľný kotol.
Zrovnanie dedín so zemou. Po niekoľkých týždňoch až mesiacoch začali úrady presídľovať obyvateľov z 23 najbližších dedín. Ľuďom neprezradili skutočný dôvod sťahovania. Všetky domy, úrodu aj osobné veci buldozérmi zrovnali so zemou a zakopali do hlbokých jám, aby sa predišlo ďalšiemu šíreniu radiácie.
Zákaz diagnózy. Lekári mali prísne zakázané uvádzať v zdravotných záznamoch chorobu z ožiarenia. Príznaky ako odlupovanie kože alebo vnútorné krvácanie museli označovať ako „špeciálnu chorobu“.
Ekologická situácia v okolí komplexu Majak dnes
Napriek tomu, že od havárie uplynulo takmer sedem desaťročí a úroveň radiácie postupne klesá, následky v Čeľabinskej oblasti sú dlhodobé:
Východouralská prírodná rezervácia. Najviac zamorenú časť územia vyhlásili za uzavretú prírodnú rezerváciu so zákazom vstupu a hospodárskej činnosti. Ide o pustatinu s rozvalinami bývalých dedín, kam smú vstúpiť len vedci a strážcovia. Menej zasiahnuté okrajové časti "stopy" sa už postupne vrátili do hospodárskeho využívania.
Znečistenie vôd a jazera Karačaj. Situáciu v regióne nezhoršila len samotná explózia v roku 1957, ale aj dlhoročné vypúšťanie rádioaktívneho odpadu priamo do rieky Teča a do neďalekého bezodtokového jazera Karačaj. Jazero bolo natoľko rádioaktívne, že hodinový pobyt na jeho brehu by spôsobil smrteľnú dávku ožiarenia, preto ho neskôr zasypali betónovými blokmi a zeminou. Podzemné vody však naďalej predstavujú riziko.
Súčasná prevádzka závodu. Komplex Majak je stále v prevádzke a zamestnáva približne 14 000 ľudí. Funguje ako jediné ruské zariadenie na prepracovanie vyhoreného jadrového paliva a likvidáciu vyradených jadrových hlavíc.
Podrobnejšie informácie o ekologických dopadoch spracovala napríklad nórska environmentálna organizácia Bellona alebo medzinárodný projekt Hibakusha Worldwide.
Napriek naivnej predstave ZSSR o ututlaní sa USA o havárii dozvedela už v roku 1959. Mlčali, chránili si "projekt špionážnych letov U2".
Mlčalo sa aj v ZSSR tak, ako sa mlčí aj v ruSSku. Neexistuje, aby tieto štáty a ich pohlavári urobili kedykoľvek a kdekoľvek chybu. Koľko mŕtvych si "čistý kredit" vyžiada, to nikdy nikoho nezaujímalo. Súdruh Jefim to jasne pomenoval, "teplo odvedieme aj svojimi telami".
Súvislosti so Slovenskom
Ak sa čitateľ dopracoval až k tejto pasáži, musím mu v prvom rade zablahoželať k trpezlivosti. Následne ho možno ani nebudem musieť presviedčať o podobnosti súdruha Jefima, sovietsko - ruSSkého jadrového kráľa so súdruhom Ficom, ktorému, predpokladám, jeho enkláva už čoskoro začne vyberať drobné na bronzovú sochu. V ruSSku a kde sú ruSSi a ich ideológia, to už raz tak býva.
Zdroje :
https://sdelanounas.ru/blogs/135714/
https://en.wikipedia.org/wiki/Efim_Slavsky
TV dokument : "Utopie v plamenech, 4 časti.
Niektoré údaje sú generované AI, preverené na WEB stránkach