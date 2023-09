Lída Baarová možno mohla ovplyvniť priebeh vojny.

Česká megastar filmového plátna predvojnového obdobia mala v rukách rozhodnutie, ktoré by na sile fašizmu, "vodcovej" popularite, určite zanechalo výrazné stopy. Jej aféra s ministrom propagandy, Goebbelsom, mohla mať úplne iný koniec a v konečnom dôsledku aj dopad na tretiu ríšu.

Goebbels si všimol Lídu v roku 1935 pri natáčaní filmu "Barkarola". Ročne natáčala niekoľko filmov a ozýval sa aj Hollywood. Jej kariéra vystrelila do závratných výšok. Z príležitosti zakončenia Olympijských hier v Berlíne v roku 1936 sa konala záhradná slávnosť, na ktorú dostala pozvánku aj Lída. Prišla s jej vtedajším priateľom Gustavom Fröhlichom, veľmi úspešným a žiadaným nemeckým hercom. Následne jej Goebbels telefonoval a stretávali sa na čaji. Bola z neho okúzlená a nijako sa svojou náklonnosťou k šarmu nacistu netajila.

Goebbels vycítil príležitosť a pozval ju aj s Gustavom na jachtu. Ako schopný organizátor zabezpečil, aby bol Gustav následne odvolaný do štúdia v neodkladnej záležitosti. Odišiel a Lída ostala na jachte. Tu sa spečatil ich vzťah a v nasledujúcom období sa objavovala po boku nacistu ako jeho neoficiálna milenka. Dlho sa to tajiť nedalo, nakoniec ani sa o to nesnažili. Gustav dostal od nej nepríjemnú facku, nasadila mu parohy, ale neveru nielen že neriešil, ale tváril sa, akoby sa nič nedialo. Dobre odhadol situáciu, že mu veľmi ľahko môže ísť nielen o kariéru, ale aj o krk. Naproti tomu sa v tých časoch a aj po vojne šírila fáma, že Goebbelsovi jednu poriadnu vylepil, ale túto fámu nikto nikdy nepotvrdil. Do hry vstúpila Goebbelsova manželka Magda, s ktorou mal 6 detí.

Čo sa týka samotnej manželky Magdy, bola to nečitateľná osobnosť. S veľkou pravdepodobnosťou mala potrebu byť neustále v akomsi extréme, patriť vždy niekam, do extrémistického prostredia. Nakoniec jej detstvo bolo od jej 6 rokov výrazne organizované. Od 6 do 13 rokov vyrastala v kláštore. Od 14 do 19 rokov sa venovala budhizmu. Za Goebbelsa sa vydala ako 20 ročná a stala sa z nej katolíčka. Od 27 do 28 rokov mala pomer so sionistkou a od svojich 28 až do konca svojho života vo veku 44 rokov bola oddanou nacistkou, obdivovateľkou vodcu. Tieto prudké skoky v zmenách myslenia postrádajú logiku. Dokazuje to aj samotná rodina. Všetkých 6 detí bolo pomenovaných menami so začiatočným písmenom "H" ako Hitler ( Helga 1932, Hilda 1934, Helmut 1935, Holde 1937, Hedda 1938, Heide 1940 ).

Začiatkom roku 1938 zašla Magda za Lídou s návrhom, aby žili spolu v trojici. Lída návrh odmietla. Magda sa nehodlala zmieriť so stavom, keď sa jej manžel viac zdržiaval v prítomnosti milenky mimo rodinu ako doma, nepochodila ani s ponižujúcou ponukou u Lídy a rozhodla sa pre rázny krok. Zašla za samotným vodcom. Vypočul si ju a dal jej za pravdu. Baarová musela opustiť Nemecko, vrátila sa neskôr cez Taliansko do Čiech a Goebbelsovi pohrozil, že ak opustí svoju manželku, pošle ho do Japonska vo funkcii veľvyslanca.

Goebbels na chvíľu ostal v nemilosti vodcu, ale nehodlal sa svojich pozícií v nacistickej mašinérii vzdať. Aby zaliečanie sa vodcovi bezpečne padlo na úrodnú pôdu, zorganizoval 9.novembra 1938 v Mníchove tzv. "Krištálovú noc", desivý pogrom na židov. Vodca bol nadšený a stratená dôvera sa veľmi rýchlo naplno obnovila.

Toľko stručná história mimomanželského trojuholníka, vlastne štvoruholníka, nakoľko Gustav Fröhlich bol 2 roky, aj počas Goebbelsovho vzťahu s Lídou, až do roku 1937 stále jej milenec na striedačku s nacistom. Ako jeden z mála hercov, hviezd tej doby, nemal po vojne žiadne problémy s úradmi.

Ponúka sa niekoľko, nazvime to, "konšpirácií" o tomto mileneckom viacuhoľníku.

Čo by sa stalo, keby sa Lída rozhodla prijať ponuku Magdy a žiť oficiálne v akomsi trojuholníku ? Magda by s tým žiadny problém nemala, nakoniec sama ponúkla túto možnosť. Ako by reagoval vodca na taký trojuholník ? Zachoval by si Goebbels dôstojnosť a pozíciu ? Vyvíjala by sa kariéra Goebbelsa v nacistickej strane rovnako ? Neskončila by Lída v Nemecku ako neskôr Marylin Monroe ? Čo by sa stalo, keby sa Lída z Nemecka neodsťahovala a Goebbels by skončil aj s ňou v Japonsku ? S veľkou pravdepodobnosťou by to zachránilo 6 detí pred ich zavraždením vlastnou matkou jedom. Že to dokázala urobiť, svedčí o jej nevypočítateľnej psychike, naštrbenej turbulentnými životnými skúsenosťami a prítomnosťou v bunkri vodcu koncom vojny. Možno mimo bunkra by možno životy detí a napokon aj vlastný ušetrila. Pokiaľ by sa tak kvalitný propagandista stratil z vedenia nacistov, zákonite by musela byť poznačená aj kvalita budovanie imidžu vodcu. To následne mohlo mať ďalekosiahle následky vo vývoji postoja Nemcov, radových obyvateľov, dôstojníkov a vojakov k vojne.

Lída Baarová sa po odchode z Nemecka v roku 1941 pretĺkala svetom, po vojne bola za vzťah s nacistom väznená. Jej životné osudy sú pod prepojením o riadok vyššie. Rozdiel je vo Wikipedii a zdrojom "Staromestské noviny" z 15.4.2023 v tom, že Wikipedia hovorí, že Goebbels sám chcel s Lídou odísť do Japonska, ale vodca to zamietol. Chcel udržať jeho vzťah s manželkou Magdou. Ako to naozaj bolo, vedia len samotní aktéri.

Zdroj : "Staromestské noviny" z 15.4.2023