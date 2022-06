Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodného.

...alebo si nechce páliť prsty. V takom prípade by sa mal sám porúčať !

Konštatovanie, že má 46 rokov, 4 deti a mnoho skúseností vyznelo, akoby Braňo Závodský a s ním aj príčetná časť obyvateľstva, boli hlúpi diletanti. Dokazuje to aj spôsob ním vynúteného vedenia "rozhovoru". V podstate to ani rozhovor nebol, bol to primitívne podaný monológ na tému "naše úspechy" ( rozumej úspechy tejto vlády).

Pán predseda kabaretu zvaného vláda !

( Pokojne by som mal právo napísať namiesto oslovenia "pán predseda" aj napríklad Hegerko. Som takmer o generáciu starší a ak Vy máte veľa skúseností, potom ich mám aj ja a kto vie, ako by dopadla konfrontácia riadiacich schopností... )

Robíte jednu hlúposť za druhou a to sa nezmení inak len výmenou nespôsobilého, arogantného a neviem ešte ako by som mohol titulovať, ministra financií. Vyhovárate sa ako sopľavé dieťa, že Vašimi partnermi na rokovanie sú koaliční lídri a nie redaktor. On sa len pýtal a Vy Ste namiesto odpovede púšťal do éteru bláboly o úspechoch vládnutia. Vyznelo to, akoby poslucháč bol ošľahnutý a čakal len na Vaše reči v štýle ruskej propagandy. Len tak mimochodom, prečítajte si tento blog a zistíte že to s tými úspechmi sem-tam škrípe : https://blog.sme.sk/tuchynova/politika/svedectvo-byvaleho-krajskeho-predsedu-olano-v-ziline

Schopný riadiaci pracovník viac počúva ako rozkazuje, ale ak zavelí, aj krivý strom sa musí narovnať. Počúva ľudí a z ich pripomienok si berie tie najlepšie fakty, ktoré uvedie do života. A vôbec mu nevadí, že autorom myšlienky je radový človek. Výsledok je smerodajný, nie autor a jeho mraky krájajúce ego. Niet odborníka, ktorý by sa s Vašimi jednorázovými pomocnými balíčkami na 500.- € vedel stotožniť, ešte menej s krúžkovným a inými nesystémovými haluzinami. Kto povedie krúžky, ak zatvoria školu pre nedostatok učiteľov ? Keby Ste nebol dostatočne informovaný, aj učiteľa motivuje odmena a ak je zaplatený, zorganizuje čokoľvek...O krúžky sa postará on, na to ministra netreba.

Pľujete na Smer a pritom robíte to isté. Nehovorím, že by si pľuvance nezaslúžili, ale trúbili Ste do nemoty, že budete robiť len systémové opatrenia. Kde sú ?

V pomerne krátkej minulosti sa u B. Závodského takmer ugriloval Váš predseda poslaneckého klubu Šipoš. Braňo ho jednoduchými otázkami k bezvýhradnej obhajobe sociálneho balíčka pribil na kríž. Červeň na jeho líci trčaka z rádia. On nemal tú drzosť ani dosť kuráže na to, aby si diskusiu usmernil ako Vy, pochopiteľne, nie je predseda vlády. Napriek tomu Ste dopadli u neho a predovšetkým pred poslucháčmi, rovnako. Ako sedliaci "U Chlumce".

OĽaNO je pomaly na hranici zvoliteľnosti a ľudia kašlú na nekompetentného predsedu. Ide o obyvateľstvo a v takom prípade, ak to s ľuďmi myslíte vážne, odvolajte ho a veľmi rýchlo. Súdny človek sa už na Váš kabaret dívať nemôže, pretože je to smiech cez slzy.

Nie som podporovateľ Sulíka, ale zdá sa, vybili Ste ( Váš geniálny minister ) u neho poistky. Niet divu, všetko má svoje hranice a niekto šťastie, že Sulík je dosť trpezlivý. Pokrytecké kajanie sa financmajstra nasadilo lajnu korunu. Len tak mimochodom, Vás kompromituje rovnako, preto vyberte si, obyvatelia, alebo Matovič. Alebo chcete ostať v očiach súdnych ľudí usmievavým truľom ? Pri všetkej úcte, presne tak pôsobíte a akoby sa to Vás ani netýkalo. Predseda vlády má byť šéf a nie štatista !

Česť práci !!!