Je to prezieravé, len sa hneď všetci nezavzdušňujte. Súdruh Ferenčák vidí aj za roh a uvidíme tam všetci v prípade, pokiaľ si požičiame jeho zahmlené kukátko. Tá "hlúposť" o zvýšení volebnej účasti vplyvom zrušenia voľby poštou ktorú pustil do éteru, nakoniec ani takým nezmyslom nemusí byť.
Logicky by sa dalo predpokladať, že nutnosťou dlhého cestovania do volebnej miestnosti sa zníži počet ochotných voliť. A ani štatistika nepustí. Jednoducho to z objektívnych dôvodov práve v ten deň nevydá. Naozaj nevydá ? A vieme všetci aj o tom, čoho všetkého je schopný poriadne nas***ý Slovák ? Pretože súdruh Ferenčák zaručene vie a práve doručil všetkým potencionálnym voličom zo zahraničia šifrovanú správu, nakoľko sa nedokáže stotožniť s najčastejšími argumentami koalície, ktoré popierajú zdravý rozum :
nemožnosťou úplne overiť, kto hlasovací lístok vyplnil,
rizikom ovplyvňovania voliča mimo volebnej miestnosti,
dôrazom na osobnú účasť pri hlasovaní.
Odkazuje :
"Choďte voliť za každú cenu, musí sa to urobiť iba raz"!
To je obsah dešifrovaného odkazu, to je "Akceleracionizmus". Čo mi na tom celkom nesedí je fakt, či tento viacfarebný súdruh okrem hlúpej odpovede vedel aj o historických súvislostiach a provokácia je zámerná, zohľadňuje slovenskú realitu, čo znamená, že Slovač musí najskôr dostať poriadnu nakladačku. Možno potom zbadá na svojom chrbte brázdy po pluhoch "oráčov" s nohami v zlatých vaniach, ako pritom ukradnuté peniaze vetrajú proti potúchline vidlami.
Pozrime sa na teóriu a súvislosti :
Čo je akceleracionizmus ? Je to politická a spoločenská teória, ktorá tvrdí, že ak je nejaký systém (napr. kapitalizmus alebo autokracia) chybný, nemá zmysel ho pomaly opravovať. Naopak, treba jeho najhoršie stránky urýchliť (akcelerovať) a doviesť do extrému. Podľa tejto teórie sa systém pod váhou vlastných chýb zrúti oveľa skôr, čo otvorí priestor pre niečo úplne nové.
Psychológia „dna“ (Rock bottom). V psychológii jednotlivca aj davu platí, že ľudia sú prirodzene pohodlní a pokiaľ systém aspoň trochu funguje, nemajú motiváciu ho meniť. Zmena nastáva až vtedy, keď bolesť zo súčasného stavu prevýši strach z neznámeho. Provokatéri v histórii tento princíp využívajú – umelo zvýšia „bolesť“ alebo šok, aby zlomili pasivitu väčšiny.
Riziko tejto stratégie. V histórii sa tento prístup často vymkol spod kontroly. Napríklad v Nemecku začiatkom 30. rokov časť komunistov odmietala spolupracovať so sociálnymi demokratmi proti Hitlerovi s heslom „Čím horšie, tým lepšie“ (verili, že nacisti rýchlo zničia krajinu a po nich príde komunistická revolúcia). Výsledkom však nebola želané zmena, ale druhá svetová vojna a holokaust.
To sme zašli dosť ďaleko, ale prehlásenie súdruha, že ak voliči nemôžu cestovať, bude ich cestovať viac, znie ako hrubá provokácia, musí mať hlbší zmysel a v histórii oporu. Inak je to úloha na vysvetlenie pre Einsteina.
Čo na to hovorí história ?
( Podotýkam, že nasledovné príklady nie sú detailným návodom, iba príkladmi toho, ako sa v daných prípadoch vyhrotila situácia, udialo zlo, aby sa dosiahli ciele.)
Jedným z najznámejších príkladov stratégie akceleracionizmu, alebo provokácie, je pôsobenie Čiernych panterov v Kalifornii, v roku 1967, ktoré viedlo k radikálnemu sprísneniu zákonov o držbe zbraní.
Ozbrojený pochod Čiernych panterov (1967) :
Koncom 60. rokov 20. storočia bolo v Kalifornii legálne nosiť nabitú strelnú zbraň na verejnosti, pokiaľ nebola skrytá. Členovia strany Čiernych panterov (Black Panther Party), tento zákon využívali a ozbrojení hliadkovali v uliciach Oaklandu, aby „strážili políciu“ a bránili policajnej brutalite voči Afroameričanom.
Zámerný krok (provokácia): V máji 1967 sa v kalifornskom parlamente (State Capitol v Sacramente) prerokúval tzv. Mulfordov zákon, ktorý mal verejné nosenie nabitých zbraní zakázať. Zakladateľ Čiernych panterov Bobby Seale spolu s približne 30 ozbrojenými členmi napochodovali priamo do budovy parlamentu, pričom mali v rukách nabité brokovnice a pušky. Zákon neporušili, no ich zámerom bolo vyvolať šok, strach u zákonodarcov a verejnosti a ukázať absurdnosť a nebezpečenstvo vtedajšieho stavu, ako aj pokrytectvo systému.
Výsledok a zmena sa dostavili. Akcia vyvolala okamžitú paniku a obrovskú mediálnu pozornosť po celých USA. Zákonodarcovia (vrátane vtedajšieho guvernéra Ronalda Reagana) okamžite zmenili postoj k voľnému držaniu zbraní a Mulfordov zákon bol v rekordnom čase schválený. Ironicky tak radikálna skupina využila vtedajšie práva na maximum, aby vyprovokovala štát k ich obmedzeniu.
Ďalšie známe príklady z histórie :
Bostonské pitie čaju (1773) : Americkí kolonisti (Synovia slobody) zámerne zničili obrovský náklad čaju Východoindickej spoločnosti v bostonskom prístave. Nešlo len o protest proti daniam – ich cieľom bolo vyprovokovať britskú vládu k tvrdej odvete. Presne to sa aj stalo. Briti zaviedli tzv. Neznesiteľné zákony (zavreli prístav, obmedzili samosprávu), čo definitívne rozzúrilo dovtedy váhajúcich kolonistov a zjednotilo ich do Americkej revolúcie.
Krvavá nedeľa v Selme (1965) : Vodcovia hnutia za občianske práva v USA (vrátane Martina Luthera Kinga Jr.) zámerne organizovali pokojné pochody v mestách ako Selma či Birmingham, o ktorých vedeli, že ich tamojší rasistickí šerifovia (napr. Jim Clark alebo Bull Connor) brutálne potlačia pomocou obuškov, psov a vodných diel. Cieľom bolo dostať toto násilie pred televízne kamery, šokovať americkú verejnosť a prinútiť prezidenta, Lyndona B. Johnsona, prijať Zákon o volebných právach (Voting Rights Act).
Príklady z európskej a slovenskej histórie :
Sviečková manifestácia v Bratislave (1988) : Organizátori (František Mikloško, Ján Čarnogurský a ďalší) vedeli, že komunistický režim pokojnú modlitbu za náboženské slobody nepovolí a pravdepodobne ju tvrdo potlačí. Zámerne však zhromaždenie zvolali na Hviezdoslavovo námestie v centre Bratislavy, blízko hotelov, kde bývali zahraniční novinári. Brutálny zásah polície (vodné delá, obušky) proti ľuďom, ktorí len ticho stáli so sviečkami, obletel svet. Režim sa tým pred zahraničím aj domácim obyvateľstvom úplne zdiskreditoval, čo výrazne urýchlilo pád komunizmu o rok neskôr.
Sufražetky vo Veľkej Británii (začiatok 20. storočia): Hnutie za volebné právo žien pod vedením Emmeline Pankhurstovej si uvedomilo, že slušné petície nikto nepočúva. Preto zámerne prešli k vandalizmu – rozbíjali výklady v luxusných štvrtiach Londýna, podpaľovali poštové schránky a ničili umelecké diela v galériách. Keď ich zatkli, držali hladovku. Vláda sa bála, že vo väzení zomrú a stanú sa z nich mučenice, čo nakoniec prispelo k tlaku na zmenu volebného zákona v roku 1918.
Luddizmus v Anglicku (1811 – 1816): Textilní robotníci (tzv. ludditi) zámerne ničili nové tkáčske stroje v továrňach. Vedeli, že to je trestné, no ničením majetku chceli vyvolať krízu, zastaviť výrobu a prinútiť majiteľov tovární a parlament, aby riešili katastrofálnu chudobu a nezamestnanosť, ktorú priemyselná revolúcia priniesla.
Nuž, toľko historické súvislosti a fakty, ako vidíme, udiali sa aj nie celkom nasledovania hodné udalosti. Ničiť majetok a prostriedky obživy aby mohlo byť lepšie, sa v demokracii akosi nenosí. Pisateľ sa nechal uniesť na vlnách svetových udalostí minulosti. Pri správnom menežovaní "hnevu davu", ako ukazujú fakty, je možné dosiahnuť zásadné zmeny.
Adekvátnou náhradou v našom prípade je nechať sa vyprovokovať do krajností a voliť za každú cenu.
Keby sa národ chcel skutočne naštvať, pol roka po voľbách môže byť mnoho nezmyslov v pôvodnom koryte. Tak prosím, nepľujte na súdruha Ferenčáka, on sa už opľul aj sám. Síce zrejme o tom nevie, ale posiela Slovač na historické ťaženie po verbálnej "šokovej terapii" a najlepšou odpoveďou by bolo tak zdravo sa nas...rdiť.
Pre voličov súdruha Fica to zhrniem do jednej krátkej vety : Noóó tetka, nevoľte Fica, je zlý, ale ani Šimečku, ani omylom toho huncúta nie, stačí voliť Naďa, ten je dobrý, tetka, očuli ste ? Naď je dobrý !!!