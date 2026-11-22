Text článku nie je o radosti z faktu, že niekto o pár tisíc kilometrov na východ trpí. Z utrpenia ľudí nemôže mať radosť žiadny jedinec, ktorý si hovorí honosne "človek". A komu sa z pohľadu na hrôzu a utrpenie iných zlepší nálada, mal by sa nad sebou samým zamyslieť, ak má čím.
Píše sa tu aktuálne o vzťahu medzi ľudom na Kryme a jeho územným správnym "orgánom", čo však je možné poňať aj obecne. On ten "orgán" je tam pre ľudí a má voči obyvateľstvu povinnosti. Je povinný ho informovať o aktuálnom stave krajiny, hroziacich nebezpečenstvách, o komplikáciách sťažujúcich každodenný život a predovšetkým poskytovať riešenia. Zabezpečovať existenčné podmienky.
Ak je niečo špatne, "orgán" má jasne a zreteľne stav pomenovať a obyvateľstvo varovať pred hroziacim nebezpečenstvom, varovať pred možnými ťažkosťami. "Orgán" namiesto toho ponúka nádej, že zo vzniknutého stavu ( nepomenoval presne čo sa stalo ) "zaručene vyjdeme s našou neporušenou dôstojnosťou".
Tak je to teda. "Dôstojnosť" je tým čarovným slovom, ktorý dokáže retušovať tmu, chlad, nedostatok palív do áut, zrušenú prístupovú cestu, v súhrne "frontový stav", kedy ide všetkým o život. Nehľadajú sa východiská, hľadá sa mäkké lôžko pre virtuálny pocit zachovania "dôstojnosti", virtuálna realita, v ktorej osoba má bezmedzný pocit dokonalosti, v ponímaní ruSSkého dobyvateľa, oprávnený pocit nadradenosti.
Je to ako stav "nirvány", po ktorej už nič uspokojujúcejšie prísť nemôže. V podstate posledný krok ku smrti a spaseniu, posledný krok k večnému nebeskému pokoju s blaženým úsmevom na perách v stave dosiahnutia maximálnej "dôstojnosti" vlastnej osoby, bez pochýb presvedčenej o potupnej porážke všetkých nepriateľov a ich bezmedznom ponížení.
Keby sme to otočili, čakajú obyvatelia Krymu, presťahovaní z ruSSka, práve na takýto pocit dôstojnosti a je to to jediné čo ich zaujíma ? V čo vôbec dúfajú a čomu ešte veria ? Snáď sa spoliehajú na záchranu od úradov a veria že z toho vyviaznu bez ujmy ? Vedia si vôbec predstaviť, že aj napadnutá strana má svoju dôstojnosť a nechce si ju nechať zobrať ?
Putin : "Prepáčte, bola to chyba, ruSSká armáda sa sťahuje domov, spôsobené škody susednej krajine nahradíme.
Toto by pomohlo k zachovaniu dôstojnosti nepomerne viac. RuSSa však myslieť smerom k budovaniu rovnoprávnosti ešte nikto nenaučil. Verím tomu, že sa prepočítal na celej čiare. Najskôr však musí zistiť, kde je dno, kde sú limity pre "dôstojné" prežitie. A k tomu sa najprv musí hodne dole kopcom...
Tu je adresa na video o tom, ako informoval guvernér Krymu po páde mosta potom, ako sa to už tajiť nedalo. Predtým žiadna oficiálna informácia o tom, že most je preč. Reakcie obyvateľov sú z platformy "X" nasledovné :
Text prispievateľa v diskusii k príhovoru guvernéra Krymu vo videu :
"Dostaneme sa cez toto ťažké obdobie spoločne a vyjdeme z tejto situácie s našou dôstojnosťou neporušenou, zaručenou." (Hovorí guvernér ). Falošný guvernér Krymu, Sergej Aksyonov Aksyonov tiež povedal, že všetky informácie o prekročení Kerčského prielivu budú zverejnené na webovej stránke ministerstva dopravy Krymskej republiky. Našiel som si čas na stránku ministerstva dopravy Krymu.
Neboli tam žiadne priame správy o tom, že sa most zrútil. Prvé oznámenie na webovej stránke znie: Varovanie pred búrkou vydané v prístave Kerč. Druhé oznámenie sa týka vlakových plánov. Tretia je o počasí. 😁 Vlakový plán tiež uvádza, že cestujúci (bez vozidiel) môžu využívať trajektovú dopravu z námorného terminálu v meste Kerč. 16. novembra bolo oznámené spustenie horúcich liniek, ktoré ľudia môžu zavolať, aby sa dozvedeli o situácii s Krymským mostom. A to je všetko. Ak by ste nevedeli, čo sa stalo s mostom, predpokladali by ste, že je stále úplne neporušený. 😂
Bezpečnostná kamera zachytila zásah a pád mosta.
Ďalšia prispievateľka sa ráno zobudila do tmy :
Správy z Krymu: žiadna elektrina, žiadny benzín, vysoké ceny potravín... a teraz už ani most!
„Celý môj informačný kanál je plný správ, že všetko bude v poriadku: ‚Všetko bude dobré! Vydrž, moste!‘
Neviem, komu je vlastne dobre.“
Tu sa na moment ešte pristavme. Po preložení príspevku mladej ženy na videu som sa trošku zamyslel a zneistel. "Zaútočil" na mňa pocit, že tá "dáma s botoxovými perami", by mohla žiť aj napríklad v Brezne, alebo Bardejove ? Aj v tomto "zadku Európy" počujeme presne to isté, všetko je tu fajn, žije sa nám dobre. Máme síce elektriku, benzín a aj mosty ešte ako - tak stoja, ale to "dobre" sa rozhodne netýka všetkých. Preto je jej otázka vysoko aktuálna aj u nás :
"Komu je vlastne dobre?" To po prvé.
Po druhé. Záchrana "vlastnej dôstojnosti" nabrala na obludnosti a inak to neviem definovať ako :
"Pre zachovanie si vlastnej dôstojnosti ( ostať bezúhonní a pri moci ) používajú metódy a fakty, ktoré ich vlastnú dôstojnosť posielajú do latríny. A nevadí im to, ako ruSSovi nevadí nič, chce mať len "zachovanú dôstojnosť", ku ktorej sa chce dopracovať jej úplným popretím.
Zdroje :
https://twitter.com/i/status/2123072445225583005
https://twitter.com/i/status/2123213304411656631
https://www.info.cz/zpravodajstvi-a-komentare/krymsky-most-neptun-rafinerie