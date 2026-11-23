Ako informuje Jan Malina na INFO.CZ v článku pod linkom tu, prezident UA, Zelenskyj, zverejnil videá z úspešnej akcie námorných dronov proti ruSSkej tieňovej flotile a novej korvete Merkury, spustenej na vodu v roku 2023.
Nie je účelom opakovať texty zo spravodajstva zmieňovaného českého portálu, účelom je realitu priblížiť aj takouto cestou čitateľskej verejnosti.
Či to bola Angara, alebo sesterská Ascalon, sú to plavidlá sankcionovanej tieňovcej flotily. Muníciu od "Kima" údajne doviezla Angara, zdroje však nie sú jednotné v tom, ktorá to vlastne išla ku dnu. podstatné je skôr to, že pre zbytky ruSSkej flotily už nie je bezpečný žiadny prístav. Ako ukazuje titulné foto, korveta bola zakotvená v chránenom prístave a dokonca zásah monitoroval Bayraktar.
Každým dňom sa rúca impérium ruSSkého cára viditeľnejšie. Front na UA stojí na mieste, výcvik nových "zmluvných" vojakov je skrátený na 5 - 7 dní, aby dokázali aspoň ako - tak doplniť horibilné straty na fronte, v priemere okolo 2200 vojakov denne.
Krymsk most, potopená flotila a teraz nová korveta s nákladnou loďou, zbytky cárskej flotily dávno vyhnané do Novorossijska a to všetko na pozadí obrazu poníženého cára v Číne.
Držím palce UA obrancom vlasti, len tak ďalej !
PS : Predtým, ako ma nazvete vojnovým štváčom, prosím pozrieť si zábery z ruSSkých raketových útokov na obytné domy na UA.
Zdroje :
https://www.info.cz/zpravodajstvi-a-komentare/korveta-merkurij-benghazi-drony
https://x.com/Gerashchenko_en/status/2124768730710204632?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2124820181755076950%7Ctwgr%5E4e3192597fbf41ee621a79dd462cedc6f758a4c5%7Ctwcon%5Es3_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.info.cz%2Fzpravodajstvi-a-komentare%2Fkorveta-merkurij-benghazi-drony
https://x.com/Gerashchenko_en/status/2124820181755076950?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2124820181755076950%7Ctwgr%5E4e3192597fbf41ee621a79dd462cedc6f758a4c5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.info.cz%2Fzpravodajstvi-a-komentare%2Fkorveta-merkurij-benghazi-drony