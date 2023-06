Pellegriniho "blondínka" ukážkovo sadla Kovačičovi na lep.

Vo včerajšej TV relácii v záverečných otázkach položil Michal Kovačič otázku pani Sakovej, či bol Gašpar, alebo Hamran ( stále je ) tým lepším policajným prezidentom.

Ironická odpoveď, že "na Hamrana nikto nemá", preto bol Gašpar lepší, odhalila pravú blondínku do posledných detailov. Hamrana sa nijako nezastávam, vnímam ho ako funkcionára bez výrazných, bežný život zaťažujúcich afér.

Ak myslí vážne to čo povedala a nestačili jej tie roky, čo strávila popri Kaliňákovi, odporúčam prečítať si knižky Petra Šlosera, bývalého policajného funkcionára NAKA. Tu je na jeho doteraz vydané knihy link :

https://www.martinus.sk/l?authors%5B0%5D=226371

Gašpar a jeho práca je tu identifikovateľná do posledných detailov. Alebo sama bola súčasťou kolotoča s "našimi ľuďmi" ? Pripadalo mi to, ako keby ju chcel Kovačič nachytať a dokonale sa mu to podarilo. Dokazuje to jeho úškrn po jej víťazoslávnej odpovedi. Obžalovaný ešte nie je odsúdený, ale ak je Gašpar nevinný, potom bude lepšie políciu a súdy rovno rozpustiť.

Pellegrini má problém, ktorý si evidentne neuvedomuje, ale môže ho to dobehnúť. Ja ho veľmi nemusím, ale vo voľbách je od Fica lepšia alternatíva a bez neho vláda nebude. Len nie s Blondínkou...