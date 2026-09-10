Plochozemec Machala dostal od súdružky ministerky padáka.

Ministerka kultúry dala odvolať vedúceho služobného úradu ministerstva kultúry, p. Machalu a vláda to potvrdila. Tak to je zmena, to je obrat!
Zdôvodnenie je v článku pod linkom vyššie, za povšimnutie stojí veta v perexe : "V tejto pozícii sa vyžaduje iné manažérske nastavenie".
Slovo "manažérske" ani omylom nepasuje do úst súdružky ministerky, ona dodnes netuší čo sa za tým slovom skrýva. To po prvé. Po druhé, súdruh Machala zhodne nemal a ani nemá minimálne vedomosti o manažérskom riadení. Platí to pre oboch. Do verejného priestoru však nejaké "cnostné" informácie ísť musia a súdružka sa nechala počuť, že sa na ministerstve dokonca situácia vyvíja. Drobná zámena slov je tabu, výstižnejšie a pravdivejšie by bolo, "kultúra ubíja".
Nebude súdružke ľúto za vlastným "zosilovačom" ? To nemá v sebe ani za mak súcitu s nadmieru ochotným človekom, ktorý ju bez najmenšieho zaváhania zastupoval vo verejných prejavoch na tlačovkách a niesol kríž za ohlasovanie jej dementných rozhodnutí ?
Nehanbí sa ani za spôsob ukončenia služobného pomeru v čase čerpania dovolenky ? Veď takto sa rodia drsné podrazy, dehonestácia osobnosti nedocenenej na minimálnej úrovni slušnosti. Verný spolupracovník, podriadený, páliaci si svoje prsty v jej mene a dopadne ako handra. Nemá súcitu s úderným človekom na zaslúženom odpočinku, vetrajúc si pľúca od vdýchnutej zelenej farby.
Nehovorím, ani sám súdruh Machala nevykazoval parametre "jadrového fyzika" na poli kultúrnom. Zameranie v jeho prípade nerozhoduje, nech by to bola akákoľvek oblasť, jeho rozhodnutia a prevedenie krokov v internom prostredí úradu atakujú nepodarený detský špionážny film.
Ani s "glóbusom" sa nestihol zoznámiť dostatočne podrobne, čoho produktom bolo "zapochybovanie" o tvare Zeme. "Kto vie, či nie je plochá, máte dôkazy, majme k tomu verejnú diskusiu". Povestné vyjadrenia zneli v tomto zmysle, pričom si evidentne "vychutnával" pozornosť kamier. Dožil sa toho, stál pred kamerami a pred národom, stal sa "niekým".
Faktúru pre dotáciu akcie LGBTI však neustriehol a ani "Mata Hari" z neho nebude, to je koniec nádejám a funkcii...
Nechcem konšpirovať, ono to však vyšlo. Držím palce zamestnancom ministerstva, aj súdružka ministerka by mohla "nedopatrením" podpísať nejaké dokumenty hovoriace o ukončení jej trápenia. Jej samej nikdy nedôjde fakt, že jej schopnosti končia na úrovni radovej referentky, pritom chce riadiť mnohonásobne vzdelanejších ľudí.
Ale tak to chodí v politike, drzosť a lakte potláčajú do úzadia tuposť. Pokiaľ sú vhodní voliči, nič sa nezmení.
Zdroje : https://dennikn.sk/5549855/simkovicova-dala-odvolat-machalu-uskodili-mu-nahravka-z-fpu-aj-to-ze-neustrazil-lgbti-granty/
https://www.topky.sk/cl/10/9489457/Nahle-ZEMETRASENIE-na-vlade--Simkovicova-necakane-navrhla-odvolanie-MACHALU--vlada-rozhodla-