Na zverejnených fotografiách so snehuliakom nie je nič neobvyklé či mimoriadne. Aspoň v našich zemepisných šírkach nie. Na fotografiu arabského šejka so snehuliakom by som sa určite pozeral inou optikou, hoci aj to by mohlo mať svoj zmysel. A nie nepochopiteľný.
Dokonca v tom vidím do istej miery správnu narážku na zmenu klímy. Zimné dni so snehom sa stávajú nepravidelnými výnimkami a to je fakt.
Nechcem radosť zo zimnej idylky spochybniť ani u súdruha Fica. Predsa mi niečo k zverejneným fotografiám chýba, až som z toho celý nesvoj.
Pri jednej príležitosti v minulosti som napísal, že snehuliak je tvor pominuteľný a slúži pre zábavu ľudstva. V tomto kontexte to nie je len chladná kopa snehu. Vždy vyjadruje nejaký stav, momentálne vnútorné rozpoloženie autorov, má dušu a charakter. Do istej miery je aj zrkadlom osobného majstrovstva, podporeného schopnosťou vnímania priestoru a času. Zo snehu sa v rukách človeka stáva vyjadrovací prostriedok, zdroj neverbálnej komunikácie.
Pokojne sa na snehuliaka môžeme pozerať ako na bytosť seberovnú, hoci s nami nebude diskutovať, ale ani odvrávať a priečiť sa. V kontexte priestorovej orientácie a vzťahu k realite, sa stáva nový dočasným "spoluobčanom". Do svojho okolia nepretržite šíri chlad a túto schopnosť si zachová do posledného momentu svojej existencie.
Takým malým paradoxom však je, že stavanie snehuliaka sa akosi prirodzene nehodí ku každej osobnosti. Ale to je vonkajší pohľad, pozorovateľský pocit, obyčajne s nikým nezdieľaný.
Je fajn vidieť, že sa súdruh Fico oddáva, okrem "množstva iných", aj jednoduchým zimným radovánkam a snaží sa o to podeliť s verejnosťou. Úplne som s tým stotožnený, v tomto smere nie som iný ani sám.
Navrhoval by som mu trošku viacej dbať na presnosť odovzdaných informácií pre prípad vzniku možných nedorozumení. Nech sa snažím akokoľvek, z fotografií nedokážem určiť kto je kto. Vidím len dva "studené čumáky", kôpky chladu a chladnej vypočítavosti.
Preto tá žiadosť o pomoc s identifikáciou, preto ten odkaz, žiaduca spätná väzba.
Tak je to, súdruh Fico. Len "studený čumák" môže myslieť len na obchod aj v prípade, keď mu sused agresiou krváca. Len "studený čumák" sa bratá s masovým vrahom z osobnej vypočítavosti. Len "studený čumák" berie čo patrí inému a len "studený čumák" sa neštíti podvádzať jednoduchších.
Ako na titulnej, aj na fotografiách nižšie, vidím len dva "studené čumáky", votrelcov v občianskej spoločnosti, v snahe zabrnkať na city jednoduchým chudákom.