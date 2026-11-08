Prečo nešla do Moskvy Saková ale Blanár ?

Ísť do ruSSka to nie je len tak. Aj keby sa javilo, že ak sa ide jednať o energiách, logicky by sa predpokladalo líderstvo ministerky hospodárstva. Veď uznajte, kto je tu najväčší žrút energií ? Určite nie "sídliská" v úžľabinách Spiša, ale fabriky, teda hospodárstvo.
Súdruh minister Šaško sa nedokázal popasovať s otázkou, prečo Saková nie, ale minister Blanár áno. Mladosť - pochabosť a neznalosť pomerov. O ruSSku mohol niečo akurát tak čítať, ale zažiť éru tradícií ruSSkej pohostinnosti nemal kedy a kde.
Zabudnime na nejakú antipatiu zo strany súdruha "precedu", trenice okolo elektrární, zabudnime na neposlušnosť. Ona sa len možno občas netrafí do nevypočítaľnej nálady súdruha "precedu" a ešte si nestačila kúpiť z firmy "Baba Vanga - Nostradamus ltd." guľu na priebežnú aktualizáciu očakávateľných historicko - politických vyjadrení súdruha.
V stručnosti, stratila kontakt s reálnym svetom vizionárov doby a ťaží ju znížená schopnosť orientácie v počte svetových strán. Nakoniec ju odbremenil od práce s energiami, ostane ušetrená od budúcej jadrovej anabázy a počítania strát z ruSSkých energií. Mala by byť vďačná...
Tu je teda to skutočné a pravdepodobné vysvetlenie :
Verím tomu, že pani ministerka by aj šla, ale hanbila sa pred súdruhom "precedom" vlády priznať, že zrejme nehovorí dostatočne plynule po ruSSky a už vonkoncom nedokáže do seba "hodiť decák" spôsobom, aby neurazila hostiteľov. "Slovan so Švédskym Slovanom" predsa nemôže bľabotať po anglicky, "na sucho" leda ak len po pár decákoch, ale potom sa už jazykové bariéry stierajú. Ako dospieť k tomu ? Ona to zrejme nedokázala vyriešiť...
Byť niekoho hosťom a nedokázať sa prispôsobiť dobrosrdečnosti domáceho pána je netaktné a nekorektné. To je súdruh Šaško celé. A uvedomte si, že už komunikujete viacej v hmle ako za jasna. Alebo ste až takto učenlivý ?
Zdroj : dennikn.sk/minuta/5678665/?ref=mwat