Zachar Prilepin, ruský nacionalistický spisovateľ a politik, dlhodobo spájaný s prorežimnými a vojnovými kruhmi sa "odviazal" a otočil. V rozhovore (video pod linkom ) sa úplne opustil a priznáva veci, ktoré by ľudí z blízkeho okolia cára už pri samotnom pomyslení na ne, poslali pred popravčiu čatu. Napríklad :
„Rusko, ktoré sme vybudovali, nemôže túto vojnu vyhrať. To znamená, že musíme vybudovať iný druh Ruska.“
Priznáva sa k tomu, že cárske vojsko uviazlo na mieste, morálka upadla, chýba motivácia a objavil vec, ktorej žiadny ruSS doteraz veriť nesmel. "RuSSká technika horí rovnako dobre ako tá ukrajinská".
Zarmútene priznáva, že súčasná ruSSká spoločnosť túto vojnu vyhrať nemôže, je nevyhnutné vybudovať iné ruSSko. Tým priznáva neschopnosť cára, nefunkčnosť režimu a chaos v krajine. Dokonca sa sťažuje na neochotu vodičov kamiónov ísť na "porážku" pod ukrajinské drony za pár drobných, čo sa rovná strate "ideologickej lojality ku svojej krajine". Je to jasná vizitka zle riadenej a nesprávne budovanej krajiny a všetkých jeho systémov.
O tom síce nehovorí nič, ako vybudovať krajinu s "ideologicky lojálnym obyvateľstvom" na úrovni bezmedzného uprednostnenia služby vlasti pred vlastným životom za každých okolností, bez požadovania akejkoľvek odplaty, ale to nie je samoúčelné. Nakoniec, pokiaľ by padla otázka na spôsob budovania takej krajiny, odpoveď by beztak bola, ako je v ruSSku a u komunistov všeobecne zvykom odpovedať na konkrétne otázky, arogantná s dovetkom vyzdvihnutia si cestovného lístka do gulagu.
Jeho kvílenie na vlasteneckú strunu má hlbšie pozadie, čo si v kreácii "nového ruSSka" s novými cieľmi zrejme vyžiada nepomenované prístupy. Inak by nevytasil budúcu potrebu ovládnuť Pobaltie, Fínsko či Kazachov. Šialené plány ? Áno, je to z pohľadu civilizovaného Európana dokonalé šialenstvo, z hľadiska ponímania života ruSSkou mentalitou, "normálka".
Aký má byť ten "nový typ štátu", ak už dlhodobo vieme, že skutočná demokracia je im na hony vzdialená a súčasná, nazvime to, "ľahšia forma autokracie" nie je dosť dobrá ? Kde to má smerovať ? K dokonalej demokracii zrejme nie, teda potom ostáva už len hlboká totalita na spôsob neobmedzenej vlády, systém a metodika prevzaté od Hitlera ?
Kým Európa hľadá cesty k udržateľným sociálnym systémom, funkčným ekonomický modelom, udržateľnosti životného prostredia a šetreniu prírody ( podotýkam, že nie vždy dostatočne systematicky a úspešne ), nejaký šialenec z toho istého kontinentu, súčasne akoby z inej galaxie, vyzýva k "sériovej výrobe ešte oddanejších biorobotov" v rukách krvilačných despotov.
Ako chcú riadiť ešte rozľahlejšie územia, ak nedokážu spravovať ani to čo majú ? Krajina im horí dôsledkom vlastnej neschopnosti a oni snívajú o dobýjaní nových území ? Sú títo ľudia vôbec schopní pochopiť realitu a dôsledky ?
Nižšie sú videá, odzrkadľujúce súčasný stav na fronte. V prvom je samotná diskusia, v druhom aktuálny spôsob rozvozu paliva na frontu a pod ním dôsledky nedostatku paliva - PHM.
Komentár do diskusie pri prvom odporúča :
"Skúste vybudovať Rusko, ktoré nie je stavané na vojnu! Len taký návrh, vy kreténi".
Tak tento model zrejme Prilepin na mysli nemá...
Zdroje : INFO.CZ, Jan Malina, titulné foto : Profimedia
https://x.com/NatalkaKyiv/status/2064740347750539305?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2064740347750539305%7Ctwgr%5Ec8042eac27b0624e3e3ab61f1d45245e29be8fd7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.info.cz%2Fzpravodajstvi-a-komentare%2Fkercsky-most-oblouk-paljanycja-flamingo
https://x.com/NatalkaKyiv/status/2064133503776632928?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2064133503776632928%7Ctwgr%5Ec8042eac27b0624e3e3ab61f1d45245e29be8fd7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.info.cz%2Fzpravodajstvi-a-komentare%2Fkercsky-most-oblouk-paljanycja-flamingo