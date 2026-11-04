Súdruh Fico otvorene potvrdzuje, že krajinu a jej občanov má "na háku".

Chudák, bezradne prešľapuje, vinu za vzniknutý stav presúva na koaličných partnerov a situáciu jemu vlastným spôsobom bagatelizuje. Čakali sme niečo iné, predovšetkým konštruktívne ? Nečakali, aspoň teda ja osobne nie. Výhradne lavírovanie a miešanie koaličného ( nechcem byť impertinentný ) "bahna".
Akýmsi zázrakom tak ako čuší súdruh kaprál, nemal zatiaľ odvahu sa ozvať ani súdruh Eštok. Nakoniec takúto "hubovú polievku" s výrazne doznievajúcou horkosťou do budúceho obdobia je stráviť dosť ťažké aj pre borcov bez hanby.
Pán Malatinec sa nechal počuť, že so Smerom sa bude diskutovať až potom, ako im "vychladnú hlavy" a prestanú provokovať. "Na môj dušu", ostrý chlapík ! Sotva sa druhýkrát presunul "za lepším", poprípade by sme to mohli pomenovať v zmysle jeho slov, ľudomilne, " do priestoru, odkiaľ bude môcť slúžiť len ľudu a do roztrhania tela", už sa cíti "na koni".
Bežný človek ostáva v hlbokom pomykove a niečo ho núti sebe samému pripomenúť "otroctvo poslanca pod koaličnou vlajkou ", alebo ešte výstižnejšie poznanie o "bezduchom stroji na hlasovanie za čokoľvek", alebo "nadštandardne platený človek na výslní s vymytým mozgom". Takto to snáď turistický pánko pocítil ?
Chvályhodné na tom je len to, že si beztrestne kopol do súdruha "precedu" ( nie je toľko politických kopancov, koľko by si zaslúžil ) a otvorene naznačil budúcu líniu. Nepriamo naznačil, "som tu, teraz ma majte radi", na mňa už nemáte dosah.
Príde mi to veľmi podobné, hoci nie celkom rovnaké, ako v tej Amerike. Aj tam prefackali náčelníka a ani ten sa na nič rozumnejšie nezmohol ako na bagatelizovanie situácie, ponižovanie sluhov a primitívnu reklamu svojej duchom chatrnej osoby. Akoby všetci mocní posluhovači ruSSkého cára ( Fico, Orbán, Vučič, Trump mu lezie tiež kdesi ), alebo aspoň snaživci o absolutizmus vo vládnutí ( Babišovi sa tak isto rúca sen ), sa postupne dostávali a dostávajú do zhodnej pozície. Niekto razom, iní krokom, ale hlúposť, nenásytnosť a tvrdo zakorenený komunistický spôsob nepretržitého klamania sveta, svoje ovocie skôr či neskôr vždy prinesie. ( Väzba Trumpa na ruSSko ešte nie je objasnená ).
"Turistický poslanec" Malatinec sa chystá nadýchnuť a "slúžiť ľudu", súdruh "preceda" si zase zo straty pôdy pod nohami nič nerobí. Tých 11 mesiacov už vydrží vládnuť aj z "teplých krajín" a v parlamente sa dá okrem práce, za ktorú sú poslanci platení, tráviť čas mnohými inými spôsobmi, poprípade tam chodiť len zo zvyku.
Tak teda čakajme...
Zdroje : https://dennikn.sk/5670348/fico-v-novej-pozicii-uz-nehrozi-predcasnymi-volbami-a-pripusta-ze-mu-nebudu-prechadzat-zakony/