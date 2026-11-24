Prepáčte mi tú trúfalosť, ale mne sa nedá. Ja som vás ešte neogrcal a musím sa priznať, ani to možné zrejme nebude. Doteraz každý pokus skončil fiaskom.
Viete, ja som už starší človek a ak sa náhodou niekde dočítam o vašich bohurovných poslaneckých počinoch, vyjadreniach a postojoch, sotva stihnem dobehnúť na záchod.
Ešte sa tak trochu musím priznať aj k tomu, že nikdy v tom nie je nekalý úmysel, nikdy sa nezjaví nič, čo by bolo možné definovať ako nejaká nenávisť, poprípade forma antipatie. Ono je to všetko v ažurite s vašou mentálnou vybavenosťou, komunikačnou úrovňou a láskou k ľudskej populácii.
Vyhovieť vám by bolo pre mňa cťou, vôľa by bola, ale príroda nepustí. Robí si to so mnou čo chce od prvého momentu, ako sa objavíte v mojej blízkosti, hoci len písmenkami v tlači. Tak teda, prosím, bilanciu uzatvorte s poznámkou pri mojom mene "nespoľahlivý".
Pokiaľ by sa našlo niečo, čo dokážem splniť pre vaše pekné oči, dajte vedieť, polepším sa a druhýkrát už nezlyhám.