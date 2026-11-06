Toto nečítajte, nič to nerieši.

Balada o pracovnej povinnosti.
Kedysi sa vravelo, že práca šľachtí človeka. Taraba ma presvedčil o nevyhnutnosti doplniť, že niektorých šľachtí viac ako iných.
Bola to taká obyčajná debata s priateľom, ktorý ešte pracuje, v priemysle ako som pracoval aj ja. Tiež taký typ človeka, ktorému pokojne zavolajú o druhej ráno. "Výroba stojí, nevieme prečo, rob niečo" ! Že každý nevyrobený výrobok stojí firmu peniaze, je akousi prirodzenou súčasťou jeho DNA. Nechcel sa sťažovať. Výkonní odborníci sa zvyčajne nesťažujú. Oni len trochu dlhšie mlčia.
Pýtam sa ho:
„A čo si dnes robil ?“„Nič zvláštne. Vyriešil som problém, ktorý mohol odstaviť výrobu na týždeň.“
„A dostal si za to odmenu?“ „Áno.“ „Akú?“ „Ďalší problém.“
To je zvláštny systém. Čím je človek schopnejší, tým viac práce dostane. Ak by sa tento princíp preniesol do športu, víťaz maratónu by bol odmenený ďalšími desiatimi kilometrami.
Zamyslel som sa nad tým. Existujú profesie, kde sa za splnenie povinností dostáva mzda. Potom existujú profesie, kde sa za splnenie povinností dostáva pochvala. A zdá sa, že niekde medzi tým sú profesie, kde sa za splnenie povinností dostáva ešte aj odmena za to, že povinnosti boli splnené.
To je vlastne veľmi poetické. Predstavte si chirurga. Operácia sa vydarí, pacient žije, chirurg dostane list:
„Vážený pán doktor, radi by sme ocenili skutočnosť, že ste počas operácie operovali.“
Alebo pilota. Bezpečne pristane, cestujúci vystúpia a letisko mu slávnostne oznámi:
„Ďakujeme za úspešné využitie pristávacej dráhy v súlade s pracovnou náplňou.“
V priemysle by to znelo podobne.
„Gratulujeme. Pec nevybuchla.“ „Výborne, transformátor zostal transformátorom.“ „Úžasné, výroba vyrába.“
A predsa sa tam akosi traduje staromódny názor, že plnenie pracovných povinností je dôvod, prečo mzda vôbec existuje.
Možno je to len nedorozumenie.
Možno celé generácie inžinierov, technológov, projektantov a údržbárov niečo nepochopili. Možno sa zbytočne sústreďovali na výsledky, inovácie, termíny a zodpovednosť. Možno mali namiesto toho venovať väčšiu pozornosť samotnej akceptovateľnosti aktu plnenia povinností. Nie výsledok, "odfajknutie" mal byť cieľ...
Je predsa rozdiel medzi človekom, ktorý si povinnosti plní, a človekom, ktorý si ich plní mimoriadne, hoci na prvý pohľad vyzerajú rovnako.
Jeden navrhne technológiu, ktorá firme ušetrí milión eur, druhý podpíše, že povinnosti boli splnené a spoločnosť sa potom zamýšľa nad starou filozofickou otázkou:
Kto z nich podal väčší výkon?
Na túto otázku nepoznám odpoveď, viem len jedno. Keď sa večer vracia domov človek z fabriky, býva unavený. Keď sa vracia domov človek z úradu, býva tiež unavený.
Únava je demokratická. Ak sa sama unaví sadne aj na vola...
Len niekedy sa zdá, že jej trhová cena býva prekvapivo rozdielna. A možno preto toľkých ľudí fascinuje nie výška odmien, ale ich dôvod. Pretože väčšina z nás vyrastala v presvedčení, že odmena patrí za niečo navyše.
A teraz s úžasom sledujeme odmeňovanie u Tarabu (kým bol ministrom), v ktorom môže byť tým „navyše“ niekedy aj samotné „podľa pracovnej náplne“.
To je pokrok.
Alebo veľmi kvalitná satira, ktorá sa ešte nestihla priznať, že je satirou. Nemalo sa to stať, tá "sranda" mala ostať v tichosti ležať a k ničomu sa nepriznávať. Lebo on sa už nikdy neprizná a nezverejní pracovnú zmluvu odmenenej osoby. Neprizná sa ani k tomu, že si z "príčetného národa" uťahuje. Z toho zbytku sa nedá a to je špeciálne pokrok tejto doby. A on to vedel.
To by sa sama zmluva musela prihlásiť a tváriť sa ješitne a urazene: "Minister ignoroval celý môj obsah, ratujte ma a nielen mňa"...
Ratujte všetkých ktorí uverili v potrebe vynakladania "nadľudských výkonov" v celej prebujnenej štátnej správe. Ratujte všetkých, ktorí uverili, že počet núl v "predpísanej dokumentácii" úmerne sťažuje prácu úradníka.