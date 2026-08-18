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16. aug 2026 o 17:08
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V Č. Budějoviciach stojí ohnutý muž v centre mesta denne aj 8 hodín, už 4 roky.

Ten náš je nepretržite ohnutý už vyše 40 rokov.

Ján Šeďo
Ján Šeďo Bloger
V Č. Budějoviciach stojí ohnutý muž v centre mesta denne aj 8 hodín, už 4 roky.
Je ohnutý, ale myšlení má rovné. Ohnutý muž netěká, ale soustředí se. Upřeně sleduje bytosti na dlažbě a skrze svou existenci pomáhá těm, které my nevidíme. (Zdroj: Marek Kerles)
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Diskusia  (2)

Objavil som veľmi zaujímavý článok ( pod linkom ) z Českej republiky na portáli INFO.CZ . Autor Marek Kerles sa v ňom zaoberá pánom, denne budiacom pozornosť v centre mesta České Budějovice. Vzhľadom na fakty a okolnosti by sme pána, o ktorom autor píše, nadnesene mohli nazvať aj "maskotom" centra mesta.

Okolnosti sú viac ako zvláštne, jeho pohnútky nie celkom korešpondujú s jeho mentálnym stavom občana. Totiž ako občan je úplne v poriadku. Naopak, dokonca by som si dovolil na základe obsahu článku tvrdiť pravý opak, pán patrí k rozhľadenejšej časti obyvateľstva bez iných zjavných spoločenských neduhov. Len tie malé "bytosti" na chodníku a v dlažobných kockách...

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Má svojho démona pred ostatnými dokonale utajeného, bytosti sú malí a vidí ich len on, ale sú tam a on im verne slúži a zrejme časom začne prinášať citeľné obete vo forme podlomeného fyzického zdravia. Nohy to dlho vydržať nemôžu. Mesto si na jeho neškodnú prítomnosť zvyklo, turisti sa mu snažia pomôcť. Je to však márne, dlažobných kameňov a malých bytostí je mnoho a "tunelom ich návratu" je len on sám.

V celku smutný príbeh relatívne zdravého a rozhľadeného človeka vyvoláva rôzne myšlienky.

Kde sú hranice, dokedy sme to vlastne "my sami" a kedy to "nehmotné" preklopí človeka do iluzórneho sveta "malých šepkajúcich bytostí", poprípade bytostí iného druhu, s inými vlastnosťami. Nemusia byť pre nikoho viditeľné, ich existenciu postačuje akceptovať a súčasne si vypestovať presvedčenie o ich schopnostiach. Zdroj vo forme neviditeľného "donucovacieho prostriedku" ( ako šepkajúce bytosti ) je na svete, koná svoju prácu, nakoľko našiel vhodných hostiteľov. Uverili sme demagógii.

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Slovenský "žochár", už 40 rokov ohnutý pred ideou komunizmu, cárom a jeho predchodcom, nositeľom ilúzie neobmedzenej moci, je jedným z najproduktívnejších rozsievačov tohoto odkazu. Ilúzia nekonečnej revolúcie, nekonečnej oddanosti, nekonečnej slepoty k realite. Aj výročie narodenia F. Castra je pre neho dôležitejšie, ako výkon spravodlivosti vo vlastnej krajine ( video pod linkom, nedopočúval som to, nedá sa ).

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Dobre si všimnime toho pána v Českých Budějoviciach. Jeho núti niečo medzi zemou a nebom "slúžiť malým bytostiam", ale nič to nemení na fakte, aby neposlúžil ako vizuálny vzor. Jeho nastavenie je žiadaný stav, ktorý je cieľom, hoci vznikol z iných dôvodov a bol dosiahnutý inou cestou.

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Neodporovať, neprotestovať, prijímať to čo je a koľko toho je. Byť spokojný s tým čo dajú a nepoznať možnosti na obstaranie si niečoho lepšieho. Mať za svoj cieľ slúžiť iluzórnym virtuálnym silám a ak je to nutné, službe ilúziám obetovať aj seba samého.

PS : Ktorí ste vhodní adepti, už nacvičujete predklony ?

Zdroje :

https://www.info.cz/zpravodajstvi-a-komentare/ohnuty-muz-ceske-budejovice

https://www.facebook.com/reel/27917257591291966

Ján Šeďo

Ján Šeďo
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Čas ma zaradil do kategórie "senior". Život ma vyškolil v každom smere a za svoje názory sa nehanbím. Racionalita a zdravý sedliacky rozum za každých okolností, sú mojimi preferovanými pravidlami. Nestotožňujem sa s vypočítavými prospechármi a sebcami. Tieto atribúty budú sprevádzať aj moje články. Nevyhýbam sa žiadnej pozemskej téme, včítane politiky. Často si hovorím, že už ma nič neprekvapí, ale omnoho častejšie narážam na svoj hlboký omyl v tomto smere. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáSpoločnosťPolitika

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