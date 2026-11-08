V niečom nesúhlasím s M. Zygarom, znalcom Kremľa.

Okrem historických súvislostí vzniku súčasnej ruSSkej spoločnosti, v rozhovore načrtol aj postupný vývoj éry súčasného cára. Je nanajvýš vhodné si prečítať tento rozhovor, link na spodku a až na jeho základe si urobiť obraz o tomto "vysťahovalcovi". Nie že by ruSSko nevidel realisticky, naopak, vidí ho až v príliš aktuálnom svetle.
Vidí historické súvislosti s intelektuálmi cárskej doby a ak správne čítam, poukazuje na to, že ruSSko padlo zase na úroveň doby cárov a smeruje do pekla.
Napriek tomu som si dovolil s nejakými detailami nesúhlasiť, ktoré sa priamo dotýkajú súčasného cára.
Píše v zmysle : "Nechcel vládnuť naveky, ale zasiahla ho arabská jar a vtedy sa to v ňom zlomilo". Nesúhlasím, v ňom sa to "zlomilo" v časoch nástupu k Jeľcinovi, alebo ešte skôr. "Príležitosť robí zlodeja".
Je notoricky známe, ako cár pôsobil po návrate z NDR do Petrohradu, v službách primátora Sobčaka. "Žehlil" jeho skorumpované prehmaty a podvody a bol až tak úspešný, že si ho všimol aj Jeľcin. Povolal ho do Moskvy, do svojich služieb, nakoľko nutne potreboval totožnú osobu vo svojom okolí, s totožnými schopnosťami a väzbami na Ľjubljanku.
Jeľcin sa prechlastal do dôchodku, cár vedel toho priveľa a už bol na to príliš silný, aby sa nestal Jeľcinovým nástupcom, hoci bez dlhších štátnických skúseností. Človek jeho razenia žiadnu prax nepotreboval, on mal niečo iné. Za sebou hordu agentov v tajnej službe, bývalej KGB a špinu na Jeľcina.
Keď tretíkrát v roku 2008 nekandidoval na prezidenta, bolo to plánované s výhľadom na budúcnosť a nutné zo znenia vtedy platnej ústavy. Ústava nedovoľovala jednej osobe kandidovať viac ako dvakrát po sebe ( konsekutívne ), ak medzi druhou a treťou kandidatúrou nebola medzera, iný prezident, súčasne nezakazovala ďalšie kandidatúry. A to sa mu hodilo maximálne.
Ako hovorí Zygar, Medvedev mal aj dobré nápady a mohol byť pre ruSSko dobrou alternatívou. Nemohol, on tohoto otroka vidí v inom svetle, mimo realitu. Putin ho tam posadil ako poslušného panáka a sám poťahoval nitky z pozície bezvýznamného postu predsedu vlády. Predseda vlády bol aj v ZSSR, aj za Jeľcina a v súčasnosti už dupľom iba je, vykonávateľom cárovej vôle a nariadení.
Mám v pamäti akt jeho inaugurácie. Pôsobil vystrašeným dojmom ako malý chlapec ( video ), akoby ani poriadne nevedel, čo sa to vlastne okolo neho deje.
Už na prelome rokov 2008 - 9 prišla cárom plánovaná zmena ústavy. Predĺženie funkčného obdobia na 6 rokov, v roku 2021 podpísal zákon, ktorý mu umožňuje ďalšie dve kandidatúry, v roku 2024 boli vo voľbách "pre istotu" anulované všetky predchádzajúce kandidatúry. Takže by mohol vládnuť do roku 2036 ! Také demokratické...nižšie je prehľad jeho období neobmedzenej vlády.
Zastupujúci prezident: 31. decembra 1999 – 7. mája 2000 (po abdikácii Borisa Jelcina )
1. prezidentské obdobie (4 roky): 7. mája 2000 – 7. mája 2004 (zvolený v roku 2000)
2. prezidentské obdobie (4 roky): 7. mája 2004 – 7. mája 2008 (zvolený v roku 2004)
V rokoch 2008 – 2012 pôsobil ako predseda vlády (premiér), zatiaľ čo prezidentom bol Dmitrij Medvedev.
3. prezidentské obdobie (6 rokov): 7. mája 2012 – 7. mája 2018 (zvolený v roku 2012; dĺžka mandátu bola predĺžená na 6 rokov)
4. prezidentské obdobie (6 rokov): 7. mája 2018 – 7. mája 2024 (zvolený v roku 2018)
5. prezidentské obdobie (6 rokov): 7. mája 2024 – súčasnosť (mandát do 7. mája 2030, zvolený v roku 2024)
Michail Zygar je znalcom ruSSkých pomerov, študovaný intelektuál a spisovateľ. Analytické myslenie ho podľa mňa trošku sklamalo pri hodnotení prvých dvoch obdobiach vládnutia cára. Nechal sa učičíkať dojmami zo sveta. Svet videl v cárovi novú vlnu, konečne mladší človek na ruSSkom tróne, pritom si nevšimol jeho korene v Ljubljanke a víre peňazí.
Spôsob, akým si vytvoril "svoju oligarchiu" bol impozantný. Zvolal všetkých, prikázal majetky vrátiť štátu a urobil nové rozdelenie. Kto sa vzoprel, neprežil. To len tak na okraj.
Nič nebola ani náhoda, ani Medvedevova plánovaná svetlá chvíľa. Bol len papučou a výstelkou medzierky, záplata pre zahraničných novinárov a svet. Cárov plán sa postupne po krokoch realizoval a svet si nevšimol podmínované bytovky, vojnu v Čečensku a postupnú likvidáciu opozície a slobody slova.
Ani Hitler "nežiaril" od prvého dňa svojej moci "jasnejšie", nebol o nič krutejší vrah a vojnový zločinec.
Intelektuál s takým nadhľadom a analytickými schopnosťami, hoci je náchylný stále hľadať niečo "dobré" vo svojej vlasti, je pre vlasť omnoho cennejší živý, hoci na opačnom konci sveta ako v cintoríne. V tomto smere nepochopím nikdy Navaľného. Novičokom neplytvajú na vyvolanie nevoľnosti, musel v tom mať jasno.
Zdroje : linky v texte, prehľad pomocou AI a nižšie.
https://dennikn.sk/5670439/michail-zygar-vo-velkom-rozhovore-za-to-ze-sa-z-putina-stal-krvavy-diktator-moze-kazdy/