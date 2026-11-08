nedeľa, 8. november, 2026 |  Meniny má Bohumír
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
8. nov 2026 o 14:51
Prečítané: 0x

V niečom nesúhlasím s M. Zygarom, znalcom Kremľa.

Hoci utiekol na Západ aby prežil, svoj pôvod nezaprie.

Ján Šeďo
Ján Šeďo Bloger
V niečom nesúhlasím s M. Zygarom, znalcom Kremľa.
Michail Zygar, spisovateľ, utečenec žijúci v USA (Zdroj: Denník "N", Foto – Yoni Ekoto)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Okrem historických súvislostí vzniku súčasnej ruSSkej spoločnosti, v rozhovore načrtol aj postupný vývoj éry súčasného cára. Je nanajvýš vhodné si prečítať tento rozhovor, link na spodku a až na jeho základe si urobiť obraz o tomto "vysťahovalcovi". Nie že by ruSSko nevidel realisticky, naopak, vidí ho až v príliš aktuálnom svetle.

Vidí historické súvislosti s intelektuálmi cárskej doby a ak správne čítam, poukazuje na to, že ruSSko padlo zase na úroveň doby cárov a smeruje do pekla.

Napriek tomu som si dovolil s nejakými detailami nesúhlasiť, ktoré sa priamo dotýkajú súčasného cára.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Píše v zmysle : "Nechcel vládnuť naveky, ale zasiahla ho arabská jar a vtedy sa to v ňom zlomilo". Nesúhlasím, v ňom sa to "zlomilo" v časoch nástupu k Jeľcinovi, alebo ešte skôr. "Príležitosť robí zlodeja".

Je notoricky známe, ako cár pôsobil po návrate z NDR do Petrohradu, v službách primátora Sobčaka. "Žehlil" jeho skorumpované prehmaty a podvody a bol až tak úspešný, že si ho všimol aj Jeľcin. Povolal ho do Moskvy, do svojich služieb, nakoľko nutne potreboval totožnú osobu vo svojom okolí, s totožnými schopnosťami a väzbami na Ľjubljanku.

Jeľcin sa prechlastal do dôchodku, cár vedel toho priveľa a už bol na to príliš silný, aby sa nestal Jeľcinovým nástupcom, hoci bez dlhších štátnických skúseností. Človek jeho razenia žiadnu prax nepotreboval, on mal niečo iné. Za sebou hordu agentov v tajnej službe, bývalej KGB a špinu na Jeľcina.

SkryťVypnúť reklamu

Keď tretíkrát v roku 2008 nekandidoval na prezidenta, bolo to plánované s výhľadom na budúcnosť a nutné zo znenia vtedy platnej ústavy. Ústava nedovoľovala jednej osobe kandidovať viac ako dvakrát po sebe ( konsekutívne ), ak medzi druhou a treťou kandidatúrou nebola medzera, iný prezident, súčasne nezakazovala ďalšie kandidatúry. A to sa mu hodilo maximálne.

SkryťVypnúť reklamu

Ako hovorí Zygar, Medvedev mal aj dobré nápady a mohol byť pre ruSSko dobrou alternatívou. Nemohol, on tohoto otroka vidí v inom svetle, mimo realitu. Putin ho tam posadil ako poslušného panáka a sám poťahoval nitky z pozície bezvýznamného postu predsedu vlády. Predseda vlády bol aj v ZSSR, aj za Jeľcina a v súčasnosti už dupľom iba je, vykonávateľom cárovej vôle a nariadení.

SkryťVypnúť reklamu

Mám v pamäti akt jeho inaugurácie. Pôsobil vystrašeným dojmom ako malý chlapec ( video ), akoby ani poriadne nevedel, čo sa to vlastne okolo neho deje.

Už na prelome rokov 2008 - 9 prišla cárom plánovaná zmena ústavy. Predĺženie funkčného obdobia na 6 rokov, v roku 2021 podpísal zákon, ktorý mu umožňuje ďalšie dve kandidatúry, v roku 2024 boli vo voľbách "pre istotu" anulované všetky predchádzajúce kandidatúry. Takže by mohol vládnuť do roku 2036 ! Také demokratické...nižšie je prehľad jeho období neobmedzenej vlády.

  • Zastupujúci prezident: 31. decembra 1999 – 7. mája 2000 (po abdikácii Borisa Jelcina )

  • 1. prezidentské obdobie (4 roky): 7. mája 2000 – 7. mája 2004 (zvolený v roku 2000)

  • 2. prezidentské obdobie (4 roky): 7. mája 2004 – 7. mája 2008 (zvolený v roku 2004)

    • V rokoch 2008 – 2012 pôsobil ako predseda vlády (premiér), zatiaľ čo prezidentom bol Dmitrij Medvedev.

  • 3. prezidentské obdobie (6 rokov): 7. mája 2012 – 7. mája 2018 (zvolený v roku 2012; dĺžka mandátu bola predĺžená na 6 rokov)

  • 4. prezidentské obdobie (6 rokov): 7. mája 2018 – 7. mája 2024 (zvolený v roku 2018)

  • 5. prezidentské obdobie (6 rokov): 7. mája 2024 – súčasnosť (mandát do 7. mája 2030, zvolený v roku 2024)

Michail Zygar je znalcom ruSSkých pomerov, študovaný intelektuál a spisovateľ. Analytické myslenie ho podľa mňa trošku sklamalo pri hodnotení prvých dvoch obdobiach vládnutia cára. Nechal sa učičíkať dojmami zo sveta. Svet videl v cárovi novú vlnu, konečne mladší človek na ruSSkom tróne, pritom si nevšimol jeho korene v Ljubljanke a víre peňazí.

SkryťVypnúť reklamu

Spôsob, akým si vytvoril "svoju oligarchiu" bol impozantný. Zvolal všetkých, prikázal majetky vrátiť štátu a urobil nové rozdelenie. Kto sa vzoprel, neprežil. To len tak na okraj.

Nič nebola ani náhoda, ani Medvedevova plánovaná svetlá chvíľa. Bol len papučou a výstelkou medzierky, záplata pre zahraničných novinárov a svet. Cárov plán sa postupne po krokoch realizoval a svet si nevšimol podmínované bytovky, vojnu v Čečensku a postupnú likvidáciu opozície a slobody slova.

Ani Hitler "nežiaril" od prvého dňa svojej moci "jasnejšie", nebol o nič krutejší vrah a vojnový zločinec.

Intelektuál s takým nadhľadom a analytickými schopnosťami, hoci je náchylný stále hľadať niečo "dobré" vo svojej vlasti, je pre vlasť omnoho cennejší živý, hoci na opačnom konci sveta ako v cintoríne. V tomto smere nepochopím nikdy Navaľného. Novičokom neplytvajú na vyvolanie nevoľnosti, musel v tom mať jasno.

Zdroje : linky v texte, prehľad pomocou AI a nižšie.

https://dennikn.sk/5670439/michail-zygar-vo-velkom-rozhovore-za-to-ze-sa-z-putina-stal-krvavy-diktator-moze-kazdy/

Ján Šeďo

Ján Šeďo
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  604
    •  | 
  • Páči sa:  61 096x

Čas ma zaradil do kategórie "senior". Život ma vyškolil v každom smere a za svoje názory sa nehanbím. Racionalita a zdravý sedliacky rozum za každých okolností, sú mojimi preferovanými pravidlami. Nestotožňujem sa s vypočítavými prospechármi a sebcami. Tieto atribúty budú sprevádzať aj moje články. Nevyhýbam sa žiadnej pozemskej téme, včítane politiky. Často si hovorím, že už ma nič neprekvapí, ale omnoho častejšie narážam na svoj hlboký omyl v tomto smere. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáSpoločnosťPolitika

Prémioví blogeri

Všetky články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

775 článkov
Katarína Pázmányová

Katarína Pázmányová

4 články
INESS

INESS

136 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

307 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Věra Tepličková

Věra Tepličková

1,271 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu