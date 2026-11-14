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14. nov 2026 o 16:06
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"Vzorová demokracia" Smerákov vydáva zo zeme svoje plody.

Polícia v Maďarsku vykopala zo zeme bankovky za15 miliónov eur.

Ján Šeďo
Ján Šeďo Bloger
"Vzorová demokracia" Smerákov vydáva zo zeme svoje plody.
Miklós Seszták, bývalý Minister národného rozvoja. (Zdroj: Foto : TASR z roku 2014)
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Orbánov minister z rokov 2015 - 2018, Miklós Seszták a zároveň jeho oddaný sluha, sa nedal zahanbiť. Ako sa píše v článku nižšie, jeho vyšetrovanie vo väzbe a indície z dvoch prázdnych trezorov v jeho dome neboli výstrelom polície do prázdna.

Pokojne môžeme objavenie bankoviek v hodnote asi 15 miliónov Eur, zakopaných v zemi na niekoľkých miestach, považovať nielen za prelom vo vyšetrovaní tohoto konkrétneho prípadu. Je to prelom v dokazovaní svetu, aká to vlastne "demokracia" vládla v Maďarsku. Je nutné si v tej súvislosti pripomenúť, že Orbán od prehratých volieb niekoľkokrát vyhlásil, že vláda P. Magyara je koncom demokracie v krajine. Ako sa potvrdzuje, skutočne taká začína byť, otázka však je, ako tú demokraciu zadefinujeme.

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Kto aspoň okrajovo poznal pomery a fungovanie FIDESZ-u, prekvapený byť nemôže a toto je len začiatok. Rozhodne to neznamená, že sa teraz začne prekopávať celá krajina a vykopané balíky bankoviek budú odvážať nákladné autá.

Toto je viac než symbol, viac než akýkoľvek stranícky podpis. Toto si totiž zapamätá každý dedinský truľo, každý obdivovateľ a sluha. Vykrútiť sa z toho výhovorkami o omylom stratenej bankovke a jej rozmnožení sa v "žírnej" zemi na spôsob rastu zemiakov, asi nikto nezhltne. Dokonca úhľadne zabalené a zahrabané zväzky ani Tatár či Turek pred svojim "Bejom" po "Moháči" zatajiť nemohli.

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Súvislosti sa tlačia aj na sever, do našej krajiny. Len si spomeňme na vrelé objatia Smeráckych bossov s Orbánom a jeho prijatie za vzor, mantru, ku ktorej vzhliadali, jeho činy sa snažili kopírovať do detailov. Ujko "Soros" ich mal ohrozovať ale zamyslel sa niekto nad tým, prečo práve ich ? Len si spomeňme na súčasných obdivovateľov na Južnom Slovensku, ku ktorým sa radí aj Gubik. Aj tu sa pospolitý ľud zbadá a zamyslí ?

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Skutočne obdivuhodné, akými atribútmi sa vzor pýšil. V Európe ojedinelé, podobnosť by sa našla možno len so zlodejmi veľkých kalibrov a lupmi, ako napríklad po "Veľkej vlakovej lúpeži" v roku 1963.

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Tu sa ani tak veľmi nejedná o sumu, ide o princíp. Ide o rukolapný dôkaz toho, že všetci kreátori demokracie "Podkarpatského typu", obdivovatelia Orbána, sa na obyvateľstve priživujú, bezmedzne ho okrádali a okrádajú.

Na Slovensku sa OČTK hrabe v pár bločkoch, účtenkách a nejasných dokladoch, pravda, ak nikto nie je dopredu "inštruovaný", poprípade správne motivovaný, alebo rovno z prípadu odvolaný. Chýba dôkaz tohoto druhu a nikdy sa nenájde. Títo sú chytrejší, v najhoršom prípade si upravia zákony, ak to inak nejde.

Kedy sa to definitívne zlomí aj na Slovensku ?

Zdroje :

https://www.sme.sk/svet/c/v-kauze-orbanovho-exministra-zaistili-ukrytych-sest-miliard-forintov

Ján Šeďo

Ján Šeďo
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Čas ma zaradil do kategórie "senior". Život ma vyškolil v každom smere a za svoje názory sa nehanbím. Racionalita a zdravý sedliacky rozum za každých okolností, sú mojimi preferovanými pravidlami. Nestotožňujem sa s vypočítavými prospechármi a sebcami. Tieto atribúty budú sprevádzať aj moje články. Nevyhýbam sa žiadnej pozemskej téme, včítane politiky. Často si hovorím, že už ma nič neprekvapí, ale omnoho častejšie narážam na svoj hlboký omyl v tomto smere. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáSpoločnosťPolitika

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