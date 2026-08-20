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20. aug 2026 o 19:39
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Za nákupy v obchodoch zaplatíme takmer dvojnásobok, zo solidarity.

Fico stanovuje novú kultúru nákupov, úľavy sa nedotknú ani vlastných voličov.

Ján Šeďo
Ján Šeďo Bloger
Za nákupy v obchodoch zaplatíme takmer dvojnásobok, zo solidarity.
Unikátny dom v púšti na predaj. (Zdroj: Zdroj : Nehnuteľnosti.sk)
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Nuž, tak je to, verné ovečky cárskeho stáda. Sype sa to na hlavu z každej strany a ako som sa dočítal nielen na iDnes.cz , ale aj v spravodajstve ČT24 v posledných dňoch, ale napríklad aj v tomto článku, nečaká našinca výhľadovo nič lichotivé, leda ak prievan v peňaženke. Zatiaľ by bolo trúfalé laškovať s myšlienkou straty 13. dôchodku, ale nič nie je nemožné. Všetci finančníci čo sú nohami na zemi predpokladajú nepríjemné precitnutie z ďalších kôl uťahovania opaskov. Už nie je kde brať.

Viem, "jenom žádnou paniku" a vedel to aj Švejk, vedia to aj v "Masných krámech" v Českých Budějoviciach, ako som sa dočítal aj na INFO.CZ , kde momentálne riešia bizarnejšie veci. Tvar "unifikovaných pollitrákov" sa štamgastom nepáči, ale to je ich problém. Ten náš je doma a vedia to aj na ministerstve financií, pochopiteľne okrem súdruha ministra, hoci sa podľa súdruha "precedu" máme celkom dobre, dokazujú to drahé mobily a dovolenky.

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Po zrelej úvahe som našiel porovnávací etalón bohatstva radovej slovenskej verejnosti. Väzí v utrpení a ponížení ruSSkého militantného obyvateľstva, ktorí sú zástancami vojny na Ukrajine. Zle dostupné palivo, drony nad hlavami, vyberanie hotovosti z bánk zo strachu o konfiškáciu majetku, hrozba mobilizácie, drahé potraviny ( s. kaprál sa akosi nehlási s reportážou z ruSSkých potravín ), vysoká inflácia, nedostupné úvery, inými slovami, aby som nebol za homo vulgaris - celé zlé.

S nimi sa musíme porovnávať, to sú naši bratia, hoci história vraví niečo iné. Že by Solúnski bratia Cyril a Metod v roku 863 n.l. prišli do tejto oblasti na "ohnivom voze" s krvavými rukami a namiesto lásky k blížnemu rozosievali smrť ? Tak o tom som sa takto v škole neučil...

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Srdcu blízky národ ( Podľa najznámejšej teórie pochádza názov "rus" zo staroseverského slova Róþsmenn, čo znamená veslár alebo námorník. "Rus", ako etnikum, teda má pôvod vo Vikingoch. ) vo svojej megalomanskej nespratnosti a krvilačnosti zrazu aspoň čiastočne trpí a my sa tu obžierame denne rezňami, kupujeme I-phony a čabreme sa v mori. No neslýchané, s tým sa nutne niečo musí robiť !

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V duchu prítomnej fatamorgány o bezstarostnom živote Slovače, evidentným odtrhnutím sa od reality každodenného života pod vplyvom megalomanskej normy vnútrostraníckeho ohadzovania sa miliónmi, sa súdruh zaťal. ( Zámerne vynechávam iné pôžitky a ani si nechcem predstavovať, načo mu slúži popri manželke "asi-stentka". ).

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( Za 49% - ný podiel v ČEZ, ktorý činí podľa účtovnej hodnoty cca 100 miliónov €, hodlá zaplatiť 189,43 mil. €, na základe "znaleckého posudku". Nie je účelom rozoberať detaily, postoje ministerstva hospodárstva a súčasný konflikt s ministerkou. Niečo však tu evidentne páchne ako žumpa, včítane novej jadrovej elektrárne ).

Vážení a to je presne ten prúser. Nie pre občana, ktorý v ňom okrem zlodeja, podvodníka, bezcharakterného komunistického ruSSofila, najnovšie aj vlastizradcu ( ruSSi nás označili za nepriateľa a on im krajinu vydáva na podnose ), nič iné nevidí. Ten už počíta aj so scenárom zámerného ožobračovania, veď charakter nepustí a na arabskom piesku je výstavba skromných príbytkov o pár eur drahšia ako tu, v lone prírody, kde je kameň a štrk po ruke a keď Boh dá, aj naprší.

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Pre vás, voličov koalície, je to viac ako podraz.

Za voličskú vernosť draho v obchodoch zaplatíte aj vy, zhodne ako každý iný. Nič iné čakať nemôžeme, len takmer dvojnásobný "tarif" za bežnú cenu nákupu, tak velí súdruhom naznačená kultúra nakupovania, s ktorou sa bojí stotožniť aj inak lojálna súdružka ministerka.

Cenovky v obchodoch budú orientačné, poverený súdruh, cajchovaný a najlepšie aj po vzore birmovaný komunista s kalašnikovom pri pokladni tovar razom "precení" v intenciách vodcom stanovených pomerov. Nemôžeme sa nečinne prizerať ako trpia nedostatkom naši slovanskí krvaví bratia v ruSSku, trpieť musíme aj my s nimi. Výnimku majú len vyvolení a to my nie sme...a v konečnom dôsledku, niekto tie kšefty nakoniec aj tak zaplatiť musí a bežné obyvateľstvo je odjakživa najlepšia dojná krava.

Nezabudnite zase voliť Fica, Šimečka by vám vzal viac !

"Tady by bylo krásně"!

Ján Šeďo

Ján Šeďo
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Čas ma zaradil do kategórie "senior". Život ma vyškolil v každom smere a za svoje názory sa nehanbím. Racionalita a zdravý sedliacky rozum za každých okolností, sú mojimi preferovanými pravidlami. Nestotožňujem sa s vypočítavými prospechármi a sebcami. Tieto atribúty budú sprevádzať aj moje články. Nevyhýbam sa žiadnej pozemskej téme, včítane politiky. Často si hovorím, že už ma nič neprekvapí, ale omnoho častejšie narážam na svoj hlboký omyl v tomto smere. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáSpoločnosťPolitika

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