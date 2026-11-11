Zatiaľ stále vyhráva Fico a jeho "smäd".

Taraba a jeho trojčlenná "družina" dodržala svoje slovo a odmietli hlasovať za zákon kolidujúci s Ústavou. Len nepovedal, či by zahlasovali aj za budúcu Gašparovu nevinnosť, keby sa kolízia s Ústavou vylúčila. To len na okraj, hra je omnoho zaujímavejšia z línie priamej konfrontačnej zóny, kde momentálne na strane opozície zavládla eufória.
Úprimne, aj ja z toho mám radosť, ale čo s ňou ešte pred momentom uplynutia vzplanutia ?
Opozícia nemá zo zákona žiadne páky na zmenu a nerysuje sa ani dostatok poslancov na odvolanie žiadneho "unikátu" z vládnych pozícií. Mediálny priestor môžu plniť svalnatými vyhláseniami do nekonečna. Či sa jej to páči, alebo nie, koalícia sama musí hodiť uterák do ringu, bez ohľadu na množstvo a intenzitu opozičného smogu.
Fico nadobro stratil súdnosť a sám od seba nikde nepôjde. Už nedokáže identifikovať ani "bod vlastného zlomu", naopak, kým pred ním nezačnú schovávať aj vodu po holení a hanba, škody v krajine a na jej obyvateľstve nezasiahnu "Jednotu dôchodcov Slovenska" a jeho bezzubých voličov, do toho momentu sa tu nič v prospech krajiny neudeje.
Oproti tomu hrozby môžu rásť geometrickým radom. Anarchia pomýlených detí, cárska gubernia, straty dôvery investorov, odchody zabehaných firiem, digitálne hrozby nevynímajúc El Niňa a geniálnych ministrov. Výstižne o tom píše napr. aj p. Tkačenko v komentári tu.
A čo s tým dokáže urobiť súčasná opozícia ? Podľa stavu súčasnej vzájomnej komunikačnej ochoty, náchylnosti ku kompromisom a ochoty dôsledne vyseparovať z vlastných priorít pre chod krajiny a každodenný život menej podstatné témy, vzdať sa špecifík a obliecť si kabát pragmatickosti, usudzujem že nič. Registrujeme všetci dostatočne intenzívne to..."nič" ?
Naposledy lietali éterom červené čiary, 11 nedotknuteľných bodov, s ním sa nedá, my určite sami, my s nikým len sami a podobné silácke reči nezrelých a nedostatočne pripravených lídrov. Pripravenosť na naplnenie obsahu výziev na predčasné voľby je žalostne chabá.
Podotýkam, že obecne platí pravidlo, že len ten dokáže detaily životných podmienok "šperkovať" do účelnosti a krásy, kto občanom najskôr zabezpečí stabilitu a dôstojné základné podmienky na život. Pridanú hodnotu života vie oceniť len pokojný a sýty človek...
Takto je to cítiť z pozície občana. Neistota, obavy a dovolím si tvrdiť, že často a u mnohých frustrácia už dopredu. Mnohí celkom realisticky vidia situáciu za jeden až dva roky po vzniku pravicovej koaličnej vlády. Vo vzduchu visí žalostné hašterenie a vymedzovanie si práv pri súčasnom ignorovaní základných potrieb pre nerušený chod krajiny a návrat k skutočnej demokracii. Tam, kde sa riešia vzájomné vzťahy, končí produktivita a akákoľvek zmysluplná práca.
Máte to priamo pred očami !
S naprostou vážnosťou sa pýtam lídrov opozície, potrebujete na styčné plochy medzi seba nezávislého a nekompromisného zmierovateľa, pragmatika, človeka s nedeformovaným myslením, schopným v prípade potreby vrátiť na pevnú zem aj najtalentovanejšie hviezdy axhibicionizmu ?
Potrebujete z pohľadu bežného občana vysvetliť, do akej miery sú mu ukradnuté "liberálne a kresťanské vychytávky" volebných programov, pokiaľ ho štát využíva ako handru, jeho potreby drzo ignoruje a jeho trpezlivosť skúšajú sfušované on - line systémy úradov ?
Vážení to tu už bolo a je, ale čo bude ? Vodu po holení skrývať do nekonečna možné nie je...
Zdroje : rokovanie parlamentu,