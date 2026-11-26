Jared Kushner, zať Trumpa, v podcaste MD Meets označil Putina za „politického veľmajstra“ a „historickú osobnosť“. Doslova uviedol: „Či už ľudia s tým, čo urobil, súhlasia, alebo nie, rozhodne je politický veľmajster.“ Zároveň tvrdil, že Putin „chce mier“ a usiluje sa o „nový začiatok“ vzťahov s Amerikou idnes.cz]
Kushner tiež vyhlásil, že Putin prejavil zdržanlivosť tým, že nepoužil jadrové zbrane: „Súhlasil, že nepoužije jadrové zbrane, čo je samozrejme veľká vec.“
( Čínsky vodca "Si" mu to v podstate zakázal, nakoľko sám vidí, že cár iné karty už nemá ).
Keď Harry Truman budoval NATO, John Kennedy čelil sovietskym raketám na Kube, Ronald Reagan označoval Sovietsky zväz za „ríšu zla“ a ruSSom neverili, asi netušili, že o niekoľko desaťročí príde Trumpov zať a vysvetlí svetu, že muž zodpovedný za najväčšiu vojnu v Európe od roku 1945 je vlastne „politický veľmajster“.
Tieto výroky vyvolali kritiku aj bývalého amerického veľvyslanca v Rusku, Michaela McFaula, ktorý reagoval, že keby sa Rusko držalo demokratického vývoja a spolupráce s Európou, mohlo byť významnou svetovou mocnosťou, ale „Putin to zničil“. [idnes.cz], [noviny.sk]
Súhlasím, je to "veľmajster", radiaci sa do šíku k Leninovi, Dzeržinskému, Stalinovi. Už získal nárok na zaradenie za člena klubu žonglérov smrti a je aj "historickou osobnosťou". Tou boli a naveky ostanú aj Hitler a Matka Tereza.
Až sa chce bežnému človeku vysloviť nepekné slová, ale k čomu by to viedlo ? "Jednoduchý človek" ( kravata a plná peňaženka nie sú zárukou váženej osobnosti ) kalibru Kushnera, zrejme nikdy neštudoval Americké dejiny. Ukončenie občianskej vojny ( 1861 - 1865 ) pre spor o rozšírenie otroctva a zavedenie 13. dodatku ústavy, stáli veľa úsilia. Jej najväčšie bitky ( tabuľka nižšie ), priniesli potoky krvi, ale bezcharakterným kšeftárom to nič nehovorí, velebia vraha.
Od predaja apartmánu na Manhattane má pochopenie histórie hodne ďaleko.
Najvýznamnejšie bitky Občianskej vojny [statista.com]
. dodatkuUstavyBitka
Dátum
Celkové straty
Gettysburg
1. – 3. júl 1863
približne 51 000
Chickamauga
19. – 20. september 1863
približne 34 600
Spotsylvania Court House
8. – 21. máj 1864
približne 30 000
Wilderness
5. – 7. máj 1864
približne 29 800
Chancellorsville
apríl – máj 1863
približne 24 až 30 000
Shiloh
6. – 7. apríl 1862
približne 23 700
Stones River
december 1862 – január 1863
približne 23 500
Antietam
17. september 1862
približne 22 700
Second Bull Run (Second Manassas)
august 1862
približne 22 200
Je preto pozoruhodné sledovať, ako sa snaží vysvetliť, že Truman, Eisenhower, Kennedy, Reagan, Bush starší, Bush mladší, Obama aj Biden sa v zásade mýlili, zatiaľ čo pravdu objavili práve oni. História je pritom nemilosrdná. Studenú vojnu nevyhrali Spojené štáty tým, že by obdivovali Kremeľ. Vyhrali ju tým, že mu nedôverovali.
Zaujímavý kontrast vytvára aj recenzia knihy„Změna režimu: Zákulisí imperiálního prezidentství Donalda Trumpa“, ktorú publikoval server INFO.CZ. Recenzent upozorňuje, že druhá Trumpova administratíva je výrazne odlišná od prvej. V druhej sú len tí, ktorí nespochybnili útok na Kapitol po prehratých voľbách, ostatní sú obeťami organizovanej pomsty.
Dnes je v USA "Deň vďakyvzdania", symbol poďakovania. Podľa tradičného amerického výkladu sa vzťahuje na hostinu v roku 1621, keď pútnici z kolónie Plymouth, v dnešnom štáte Massachusetts, oslavovali úspešnú úrodu po veľmi ťažkej zime. Na oslave sa zúčastnili aj príslušníci kmeňa Wampanoag, ktorí osadníkom pomohli prežiť tým, že ich naučili pestovať miestne plodiny a loviť.
Keby vedel náčelník kmeňa Wampanoag, akých synov bude nosiť americká pevnina, pomoc sa asi nekoná...
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