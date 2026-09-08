Znovu som sa schoval pred teplom, pred "hlúposťou" to nejde.

Večer som sa zase pozeral na hviezdnatú oblohu. Po pár minútach mi padli do očí očakávané rýchlo letiace svetelné body. Obyčajne ich vidím v rozpätí 5 - 10 minút 3 až 5, v čase medzi deviatou a desiatou. Lietadlá je možné bezpečne identifikovať podľa blikajúcich pozičných svetiel. Toto sú satelity a asi tie ruSSké, ktoré sa v júli nedostali na plánovanú obežnú dráhu. Ak sú voľným okom viditeľné, zákonite musia byť na podstatne nižších obežných dráhach ako zhruba 1100, voľným okom neviditeľných satelitov "Starlinku", vo výške vyše 800 km nad povrchom Zeme.
Ešte sa ponúka myšlienka úzusu z čias ZSSR v súdobej gescii úspešného ruSSkého pokračovateľa ideí a ideálov. Sovietske je väčšie, ba najväčšie, ale v tomto prípade ju musíme zavrhnúť. Proti gravitácii sa nebojuje "s naj" smerom hore, naopak a vedia to aj oni veľmi dobre. Chyba sa stala v "systéme", technika sa nepoondí ani pred hrozbami a zbožným prianím cára, dokonca drsne neodpustí najmenšie nedotiahnuté detaily, poprípade sa mstí na ukradnutých zdrojoch.
To nie je "hlúposť", to je zlyhávanie ruSSkého projektu "Rassvet", obdoby "Starlinku". Zatiaľ "ide všetko podľa plánu" a pokiaľ neprekonajú "ideologicko - propagandisticky" motivovanú pohromu z Černobyľu, s radosťou budeme uhýbať padajúcim troskám zo satelitov.
Očami prebehnem správy a "hlúposť" sa z nich valí podľa vzoru lávy z kaldery sopky. Začína sa to testovaním 15 ročných detí z naučených ( nazval by som to skôr z "neosvojených" základov pre budúcu úspešnú existenciu človeka v inom režime ako miestom vykonávania vôle ešte hlúpejšieho politika ) vedomostí.
Výsledok ? Deti všeobecne "hlúpnu" a nielen u nás. Už aby sa Číňania do detailov vysporiadali s riadením humanoidných robotov. Predpokladám, že súdruh prezident za svoje prejavy náklonnosti k veľkému čínskemu bratovi vyjednal prednostnú dodávku. Niekto tu predsa bude musieť aj pracovať a vykonávať vysoko odbornú rácu.
Jedným dychom dodávam, že kdekoľvek a kedykoľvek dvihnem ruku za to, aby humanoidní pracujúci roboti mali aj volebné právo. Ak ich bude riadiť bezideologická AI, nikdy nezvolia to, čo vládne na Slovensku. Vývoj AI predsa nemôže smerovať k všeobecnej "hlúposti", chamtivosti, boju o moc. Bolo by to dokonca v rozpore s vývojom techniky a technológií. Roboti by sa na základe ideologických nezhôd navzájom zničili do večera.
Správy pokračujú excelentnými výkonmi súdruha "precedu".
"Demokrat ako repa", dokonca "sociálny", pritom otvorene vedie vojnu s generálnym prokurátorom, najnovšie ho vyzýva na rezignáciu. Komu chce vysvetliť, že nezasahuje do výkonu spravodlivosti ? Keby chcel Žilinku bezmedzne naštvať, nijak inak a v žiadnom inom momente sa to nepodarí lepšie. Inými slovami, obvineným kamošom zavaril excelentne.
Musíme súdruha pochopiť, má svoje ciele a po vzory chodiť ďaleko nemusíme. Po zrelej úvahe by sa dali definovať slovami člena bývalého politbyra ÚV KSSZ, súdruha Nikolaja Ryžkova ( neskôr spolupracovník Gorbačova ), ako to opísal český komentátor INFO.CZ Peter Rendek v článku o "Červenej odysei" a celulózke Paskov ( článok opisuje spôsob práce a z nej plynúce "drobné výhody" drzejších vyvolených, hoci pod dohľadom ŠtB, riešenie nedostatku toaletného papiera v 70. a 80. rokoch),
Ryžkov :
„Nic pořádného nedělali, pili jako bezední, kradli sami sobě, brali a strkali úplatky, ve svých souhrnných hlášeních z tribun a na novinových stránkách lhali, vlastní prolhaností se ještě opájeli a jeden druhému věšeli na prsa metály.“
Čo dodať, N. Ryžkov nikdy nepoznal súvislosti vo vládnutí súdruha "precedu" na Slovensku, predsa ju ( až na "metály", my to v génoch nemáme, to sme sa kedysi len opičili po ZSSR, tu platia peniaze ), presne pomenoval. Zrejme systém smeruje do už známych teritórií, praxou a rokmi overených ruSSkým cárom. A tam nejaký "generálny prokurátor" je menej ako nič.
Zároveň akoby základná súvislosť, vyšla z úst súdruha "precedu" kritika nemeckých politických špičiek po prehratých voľbách v bývalej NDR. Nebuďme nevšímaví, nemeckí kolegovia niečo podcenili a prehrali, ale sú to naši spojenci a takpovediac chlebodarcovia. Naša ekonomika je od nich závislá a radšej nemyslime na moment, kedy sa poriadne...nasrdia. Alebo sa zabudli pred voľbami s ním poradiť ?
Toto je "hlúposť" súdruha, vyvolaná vidinou "moskovskej podpory" za bezmedznú poslušnosť. Navyše, víťazné AfD je z toho istého cesta, popretkávané pochybnými osobnosťami a sľubuje nemožné, nižšie dane, vyššie dôchodky, rozvoj priemyslu a následne vystúpenie z EÚ. Ani k fašistom nemajú ďaleko, akoby sa v bývalej NDR ľuďom cnelo za Honeckerom, Stasi a fašizme, akoby to bolo určené voličom koalície na Slovensku...
Na iDnes.cz je zverejnený článok o Babišovi a jeho "Agroferte". Údajne oklamal prezidenta a všetkých okolo seba, vlastnícke vzťahy nevyriešil. A "Čápí hnízdo", tá drahá opacha...Páchne to okolo neho celé a Únia mu už pozastavila dotácie. Nie je to podobné slovenskej politickej scéne ?
Prvýkrát som počul o nečitateľných, alebo "ťažko čitateľných WIN číslach na nových autách. A predsa sa také našli, u hasičov. Zateká do nich od novoty, kazia sa...a...sú vôbec aspoň použiteľné ? A tu sa súdruh "preceda" neangažuje, 46 mil. € v čudu, minister sa tvári ako tupelo a nič. Polícia údajne jedno zabavila a zapečatila. Že by sa to začalo preverovať ?
Ak letmý výpočet zaklincujeme radou súdruha prezidenta o povolebnej koalícii najsilnejších strán ( Smer a PS ), získame vzorku politického bahenného kúpeľa, aké nedokážu vytvoriť ani kúpeľní majstri v Piešťanoch. Nahlas vysloviť takúto myšlienku je odvaha, česť, pokora sama o sebe pred ľudom krajiny, alebo rétorická neschopnosť. Čokoľvek je možné prijateľne vysvetliť, ale ak iný píše a iný hovorí, je to vždy pohroma. A nebudem zhovievavejší, je to jeho detinská "hlúposť", prezident by mal tušiť váhu svojich slov a dokonca veľmi podrobne si preveriť možnú "dvojzmyselnosť", zneužiteľnosť spojení slov. Ale to som zase pri rétorike a k tej je z politiky veľmi ďaleko...
PS : Pozdravujem všetkých voličov koalície, voľte ich zase a bude dobre, o hlade...
Zdroje : linky v texte, titulné foto INFO.CZ, denné spravodajstvo