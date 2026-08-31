Hasičom zostrelili pátrací dron v oblasti Sebechleby - Mladá hora.

Ja by som si tú správu ani veľmi nevšimol, ale nahnevane ma na ňu upozornil známy. "Pomáhaš a chrániš, si za darebáka, ak to nerobíš si za lajdáka" - poznamenal pri pohľade na vtedy ešte čerstvú informáciu na FB, link je vyššie.
Krátka informácia hovorí, že v oblasti "Mladá hora" - Sebechleby, kto to poznáte, je to presne tá časť Sebechlieb, kde sú pôvodné vinárske domy, dnes chalupy, aj s pôvodnými vínnymi pivnicami. Miesto, kde sa konajú veľmi navštevované vinobrania a vôbec rázovité spoločenské stretnutia, bol zostrelený hasičský dron a strelca polícia zadržala. Na majetku vznikla škoda cca 25 000.- €.
Polícia pátrala po podozrivej osobe a na pomoc si prizvala hasičov, ktorí disponujú vhodnou technikou. Údajne je to zaužívaná prax a nie je najmenší dôvod v tomto smere čokoľvek spochybniť. Robili si svoju prácu. Presnejšie chceli, ale evidentne jedného z "chalupárov" ich snaha neprimerane rozčúlila, na dron vystrelil a zasiahol ho z brokovnice.
Nešpekulujme o tom, do akej miery zohrával svoju úlohu čas začínajúceho víkendu a štýlové vínne pivnice. Prípad sa vyšetruje.
Prevádzku dronov nad územím SR neupravuje žiadny zákon SR, ale riadi sa právnymi úpravami EÚ. Nižšie sú platné predpisy EÚ a interné slovenské pravidlá, ktoré je prevádzkovateľ dronov povinný dodržiavať. Z nich vyplýva, že toho je celkom dosť na to, aby sa súkromná osoba "len tak" zabávala legálnym špehovaním susedov a dosť na to, aby si človek na zemi uvedomil, že tak veľký dron a vybavený optikou, nie je stroj "susedovho Jožka", ktorý špehuje manželku. Súkromný pilot musí dodržiavať nasledovné právne a interné úpravy :
Oblasť
Právny základ
Prevádzka dronov
EÚ 2019/947, EÚ 2019/945
Národné pravidlá
Zákon o civilnom letectve SR
Registrácia a licencie
Dopravný úrad SR
Geografické obmedzenia
PUAS/RUAS zóny – Ministerstvo dopravy SR
Ochrana súkromia
GDPR
Národné parky
Zákazy podľa národných predpisov
Čo sú to zóny PUAS a RUAS ?
1. PUAS = úplný zákaz civilných letov dronov ( prohibited ).
V PUAS zóne nesmie lietať žiadny civilný dron, bez ohľadu na kategóriu, povolenia či účel.
Vyhlasuje sa dočasne – na hodiny, dni alebo týždne.
Typické dôvody:
štátne návštevy, VIP presuny,
veľké kultúrne a športové podujatia,
zásahy hasičov, polície SR (požiare, pátranie),
vojenské cvičenia,
priemyselné operácie vyžadujúce ochranu.
Napríklad od apríla 2025 do apríla 2026 bolo vydaných 118 PUAS rozhodnutí – v praxi takmer každé tri dni niekde platí zákaz lietania.
Let v aktívnej PUAS zóne = porušenie zákona.
2. RUAS = oblasť obmedzeného lietania za splnenia špecifických podmienok ( restricted ).
Nejde o zákaz, ale o obmedzenia, ktoré majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.
Vyhlasujú sa dlhodobo, typicky na celý kalendárny rok.
V roku 2026 sú aktívne tri RUAS zóny (RUAS001M, RUAS002M, RUAS003M) – všetky okolo vojenských zariadení.
Podmienky môžu zahŕňať:
povinnosť získať povolenie od Ministerstva obrany SR,
povinnosť aktívneho Remote ID - dronom nepretržite vysielané identifikačné signály, ako transponder u lietadiel (platí aj pre C0 drony),
výškové limity,
časové obmedzenia.
Takže len si tipnem, čo tak asi urobila polícia predtým, ako nasadili dron na pátranie ? Že by strelcovi nedali špeciálne informáciu niekde do pivnice o vyhlásení zóny "PUAS" nad oblasťou "Mladá hora" ? Ani mňa do tejto chvíle neinformovali o tom, či zónu vyhlásili alebo nie, ale keby som chcel so súkromným dronom legálne lietať, zrejme mám za povinnosť si podmienky overiť na "Dopravnom úrade/NSAT". A nič ma neoprávňuje proti dronu použiť zbraň.
Osobne mám k polícii SR ako celku množstvo výhrad, ale pokiaľ si robí svoju prácu na odhaľovaní trestnej činnosti a spravodlivo, musím sa jej zastať. ( Nebudem tu rozoberať detaily, o tých hovoria o.i. aj blogy na adresu súdruha ministra vnútra. Okrem tých, morálne na úrovni súdruha ministra, sú našťastie ešte v polícii aj "rovní policajti" ).
Navyše pokiaľ viem, ani zo zbrane v legálnej držbe si majiteľ nemôže dovoliť strieľať len tak hocikde. V zastavanej oblasti už vonkoncom nie. Vystrelený náboj niekde musí dopadnúť, hoci bol vystrelený aj kolmo hore. Gravitáciu ešte nikto nezrušil a okrem kinetickej energie padajúceho predmetu priamy zásah človeka môže mať aj psychický aspekt. Ale to je už o niečom inom...
Ak to zosumarizujeme, strieľanie v zastavanej oblasti je neprípustné a to je vlastne jediná brzda, ktorá mala strelca oficiálne odradiť od útoku na neznámy dron. Predovšetkým ale pokiaľ pociťoval prílišnú nedôveru, mal informovať políciu. Odpoveď by, predpokladám, dostal obratom. Náhrada spôsobenej škody ho zrejme bude bolieť omnoho viac ako trošku trpezlivosti a zavolanie na 158, pokiaľ si OČTK zvolia spravodlivý meter a všetky prípadné "bočné vplyvy" budú poctivo ignorovať.
Ponúka sa však otázka do nie príliš peknej budúcnosti s agresorom za plotom a jeho hybridnou vojnou už vo vnútri územia.
Čo sa stane, ak sa situácia nebodaj vyhrotí a znenazdajky tu pribudnú cudzie drony ? Akú dôveru bude mať bežný občan v danej situácii, že to nie je teroristický dron agresora, ale dron polície alebo hasičov ? Budeme mať čas na informovanie polície a ona na prípadný zásah ?
Nestraším, ešte nedávno by útok na fabriku na Slovensku nikto nepredpokladal a takmer sa to stalo...
Zdroje : FB polícia SR kraj BB, linky v texte, titulné foto : FB polícia SR, kraj BB.
Vo vyhľadávaní legislatívy a pravidiel lietania s dronmi pomohla AI