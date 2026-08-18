Vážené slovenské medvedice a medvede ! ( Výzva na spoluprácu ).

Hoci sú ešte letné prázdniny, čo je obyčajne aj čas skromnejšieho diania na politickej scéne, v našej krajine je opak pravdou. S hrôzou sa pozerám do nastávajúceho obdobia, kedy reálne hrozí totálny kolaps mediálneho trhu. Nedivil by som sa, keby sa začali aktivizovať aj stávkové kancelárie na tému, ktorý slovenský politik vyrobí do konca roka najbizarnejšiu verejnú hanbu. Svoje do ohňa priliali aj medvede, presnejšie vyhlásenie ochranára vo večerných správach o ich správaní sa potom, ako sa úradom nedarí pri ich spočítaní.
Taraba sľúbil termín ktorý sa nesplní, nakoľko Kuffovi neposkytol peniaze na zber biologického materiálu. Doteraz nie je jasné ani to, kto bude "medvedie podpisy" vyhodnocovať. To je zhruba obsah mediálnej prestrelky. O nich sa nedá slušne ani mlčať, ale ochranár na margo počtu medveďov vyslovil zaujímavú teóriu. Musel som sa jej chytiť hneď z dvoch dôvodov.
Princíp tejto teórie, vhodne upravený a prenesený na bojisko, by mohol aj vojny vyhrávať, minimálne však odstrašiť agresora. Tu by mali spozornieť všetky národy, ktorým hrozí otvorená agresia, alebo už jej súčasťou sú. Nedávam však záruku, že bude platiť aj na ruSSa. Toto je verzia vytvárania úmyselného veľkého chaosu malým počtom ľudí.
Pokiaľ sa podarí vytvoriť vhodný komunikačný kanál priamo s predmetnými medveďmi, je značný predpoklad, že sa im ľudia v prírode, v konkrétnych lokalitách na základe "ich migračného poriadku", úspešne dokážu vyhýbať. Toto je verzia, kedy do súčasného prirodzeného chaosu vnesieme organizovaný poriadok.
Ochranár jedným dychom spustil v nasledovnom duchu:
"Medveď je teritoriálne zviera. Že ich je v nejakej lokalite 300, môže byť optický klam. Možno ich tam je len 7 ( slovom "sedem" ), neustále migrujú a budia dojem omnoho väčšieho počtu".
Presvedčil ma, preto sa bez meškania obraciam priamo na medvediu populáciu. Na úradoch sa žerú ako psi a nič nerobia.
Vážené medvede !
V mene všetkých turistov, cyklistov, hubárov, rekreantov vo voľnej prírode Slovenska, obyvateľov obcí a sídlisk vidieckych miest, hodlám vytvoriť a vašej populácii v jednotlivých lokalitách krajiny predložiť formulár číslo MP32xxx - "migračný plán" jednotlivca. Považujem za príliš trúfalé žiadať vás o vypĺňanie formulára na "migračný plán" lokality, alebo celej oblasti ( mohli by ste mať medzi sebou konflikty a to nechceme ), preto si vaše "plány jednotlivcov", my, ľudia, zosumarizujeme a na každej turistickej značke verejnosti sprístupníme vo forme jednej mapy s časovými údajmi. Hodiny mať budete, predsa ich zoberiete turistom a nakoniec sú na každej kostolnej veži.
Pokiaľ si každý zainteresovaný pred vstupom do lokality preštuduje plán, úspešne sa budeme navzájom vyhýbať a bude nám úplne jedno, koľko je v horách vás, vám zase bude úplne jedno, koľko ľudí sa v horách pohybuje. Plány budú súčasne dostupné aj v záhradách, cintorínoch, pri včelínoch a v neposlednom rade aj na uliciach horských obcí a sídliskách hraničiacich s horskými oblasťami. Vo vybraných obciach budú visieť aj na autobusových zastávkach vedľa cestovných poriadkov autobusov.
Vážené medvede !
Zdá sa, že sme vyčerpali takmer všetky možnosti na rozumnú koexistenciu a pomoc od úradov očakávať je šialenstvo. Oni sami nevedia čo so sebou, nieto ešte s vašimi hormónmi a našimi potrebami. Ešteže sa našiel prezieravý ochranár a nám, ľuďom, objasnil vaše zvyklosti. Ak spoločne vytvoríme systém vo vzájomnom pohybe, naše cesty sa krížiť nemôžu, nakoľko podľa ochranára, vás je ako šafranu. Dojem veľkého počtu vytvárate len svojim neustálym pohybom.
Úctivo vás žiadam o vyplnenie formulárov umiestnených vo vyššie spomínaných lokalitách do konca nastávajúcej ruje každým jedincom samostatne a pre vašu identifikáciu, prosím, ľavý dolný roh podpísať - výrazne znečistiť exkrementami ( to čo nechávate za sebou ), do ktorých vlepíte pár chlpov z vášho kožuchu. Pre menej chápavých, nakoľko predpokladám, že aj medzi vami sa nachádzajú jedinci s pristúpenými káblami, na papier ( individuálny plán pohybu ) naškriabať chlpy, potom ho podľa pokynov, v rohu poriadne osr*ť. Chlpy sa prilepia samé, pokiaľ dodržujete pitný režim a žeriete aj ovocie.
Okrem iného sa bezpečne dozvieme, koľko vás v skutočnosti brázdi lesy a chotáre. Inak sa k pravdivým údajom nikdy nedopracujeme.
Ostávam s pozdravom a zdravou vierou v bezproblémovú vzájomnú spoluprácu,
turista a náturista J.
PS : Pre vás ešte jedna dobrá správa, ak sa spolupráca naplno a úspešne rozvinie, ani Rudo už strieľať nebude a guláš si bude variť z niečoho iného.
Zdroje : TV noviny 14.8.2026, foto zdarma WEB