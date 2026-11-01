Žijú v domoch s hranicami "cez prahy a izby", súčasne v dvoch štátoch .

Vo svete sa stavby, cez ktoré prechádza medzinárodná hranica, označujú odborným termínom line houses (hraničné domy). Hoci bezpečnostné a daňové pravidlá pomáhajú k ich postupnému úbytku, stále existuje niekoľko fascinujúcich budov a obydlí rozdelených na dve polovice.
Prehľad niektorých známych prípadov, kedy cez budovy prechádza štátna hranica:
1. Hotel Arbez Franco-Suisse (Francúzsko / Švajčiarsko)
Tento hotel v dedinke La Cure je pravdepodobne najslávnejším „rozpolteným“ ubytovaním na svete. Hranica prechádza cez Hôtel Arbez krížom cez jedáleň, kuchyňu, chodby a niekoľko izieb.
Bizarná realita: V niektorých izbách spíte s hlavou vo Švajčiarsku a nohami vo Francúzsku.
Historická súvislosť : Počas druhej svetovej vojny okupovali Nemci francúzsku časť hotela, no do švajčiarskej nesmeli vstúpiť. Horné poschodie (prístupné len cez švajčiarske schodisko) tak slúžilo ako útočisko pre utečencov a bojovníkov odporu.
2. Knižnica a opera Haskell (USA / Kanada)
Unikátna historická budova Haskell Free Library and Opera House bola zámerne postavená na hranici medzi mestami Derby Line (Vermont, USA) a Stanstead (Quebec, Kanada).
Bizarná realita: Knihy si požičiavate v Kanade, ale čitáreň a vchod sú v USA. V divadelnej sále zasa diváci sedia na sedadlách v USA, zatiaľ čo herci hrajú na javisku v Kanade. Hranica je na podlahe vyznačená hrubou čiernou čiarou.
3. Rodinný dom v Sungai Haji Kuning (Malajzia / Indonézia)
Na ostrove Sebatik, o ktorý sa delia dva štáty, stojí tradičný rodinný dom. Jeho stredom prechádza štátna hranica.
Bizarná realita: Majiteľ domu má kuchyňu postavenú na území Malajzie, no jeho obývacia izba sa nachádza v Indonézii. V dome visia vlajky oboch krajín a interiér je zariadený v dvoch rôznych národných štýloch podľa toho, v ktorej krajine sa daná miestnosť nachádza.
4. Rokovacie baraky v demilitarizovanej zóne DMZ (Severná / Južná Kórea)
V DMZ, v dedine Panmundžom, stoja modré konferenčné budovy, kde sa stretávajú zástupcovia oboch znepriatelených krajín. Aspoň tomu tak v minulosti bolo a stretnutie s "Bohom" od "Kimov" tam absolvoval aj Trump.
Bizarná realita: Vojnová demarkačná línia (hranica) prechádza presne stredom konferenčného stola. Keď delegáti sedia za stolom, technicky sedia každý vo svojej krajine, no ak stôl obídu, ocitnú sa na území susedného štátu bez opustenia miestnosti.
5. Aula Pavla VI. vo Vatikáne (Vatikán / Taliansko)
Obrovská audienčná sieň Paul VI Audience Hall, ktorú využíva pápež na masové stretnutia, je architektonicky rozdelená medzinárodnou hranicou.
Bizarná realita: Pápežov stolec a pódium sa nachádzajú na suverénnom území Vatikánu, avšak veľká časť hľadiska pre tisíce divákov technicky leží na území Talianska. Budova má špeciálny exteritoriálny status.
6. Enklávy v Baarle (Holandsko / Belgicko
V mestečkách Baarle-Nassau a Baarle-Hertog je situácia najextrémnejšia. Na základe stále platných zmlúv z dávnej minulosti ( možno až stredoveku ), tu hranica prechádza cez desiatky domov.
Bizarná realita: Existujú desiatky prípadov, kedy manželia spia v spoločnej posteli, no jeden v Belgicku a druhý v Holandsku. Krajina, ktorej platia dane, sa určuje podľa polohy vchodových dverí. Ak sa dvere nachádzajú presne na čiare, dom dostane dve súpisné čísla (jedno belgické, jedno holandské).
Pravidlo vchodových dverí: Štátna príslušnosť domu a jeho obyvateľov sa tu určuje podľa toho, v ktorej krajine sa nachádzajú hlavné vchodové dvere.
Nočné posúvanie stola: V minulosti, keď holandské zákony vyžadovali od reštaurácií skoršie "záverečné" ako belgické, čašníci v podnikoch rozdelených hranicou len presunuli stoly so zákazníkmi z holandskej polovice miestnosti na belgickú a mohlo sa pokračovať v zábave.
7. Na hranici miest Herzogenrath (Nemecko) a Kerkrade (Holandsko), stojí biznis centrum so službami pre obidve krajiny, pod linkom. Od roku 2005 tu platia obojstranné výnimočne ústretové pravidlá. Boli tu aj historické obytné domy, kde mala rodina kuchynskú linku v Holandsku, ale jedálenský stôl už v Nemecku. Počas druhej svetovej vojny či v časoch prísnych colných kontrol to spôsobovalo bizarné situácie, kedy museli obyvatelia prenášať kávu cez pomyselnú colnicu vo vlastnom dome.
Služby a vzťah k štátnym inštitúciám majú miestami neštandardné, ale aj nadštandardné pravidlá.
1. Pošta a doručovanie zásielok
Domy rozdelené hranicou majú často dve rôzne poštové adresy a dve poštové schránky.
V mestečku Baarle (Belgicko/Holandsko): Ak stojí dom na hranici, list z Belgicka príde do belgickej schránky a list z Holandska do holandskej. Ak chce sused poslať list susedovi, ktorého dom je v druhom štáte, list musel v minulosti putovať cez centrálu v Bruseli a Amsterdame, hoci k adresátovi to bolo len 5 metrov.
Knižnica Haskell (USA/Kanada): Budova má dve oficiálne adresy. Jednu pre americkú poštu (Derby Line, Vermont) a druhú pre kanadskú poštu (Stanstead, Quebec).
2. Dane, ekonomika a nákupy
Finančná správa uplatňuje rôzne pravidlá podľa regiónu, no väčšinou vyhráva pragmatizmus.
Pravidlo vchodových dverí: V Európe (najmä v Baarle) platí, že dane z nehnuteľnosti a daň z príjmu platia tomu štátu, v ktorom sa nachádzajú hlavné vchodové dvere. Ak sa dvere posunú pri rekonštrukcii o meter vedľa, majiteľ môže legálne zmeniť svoje daňové sídlo do štátu s nižšími daňami.
Dve meny v jednom automate: V hoteli Arbez (Francúzsko/Švajčiarsko) alebo v knižnici Haskell, sa dlhodobo akceptovali obidve meny (Eurá/Švajčiarske franky resp. Americké/Kanadské doláre). Ceny na lístkoch či jedálnych lístkoch sú bežne uvádzané duálne.
3. Energie, internet a telefónne siete
Zabezpečiť infraštruktúru do jedného domu z dvoch štátov je technická nočná mora.
Roaming vo vlastnej posteli: Obyvatelia obytných domov dlhé roky bojovali s mobilným signálom. Stačilo sa prevaliť na posteli alebo prejsť z obývačky do kuchyne a telefón sa prepol na sieť susedného štátu, čo pred zrušením roamingu v EÚ (a stále na hranici USA/Kanada) znamenalo obrovské účty za medzinárodné hovory.
Siete a revízie: Prípojky elektriny a vody sa zväčša ťahajú z tej krajiny, kde je dom oficiálne registrovaný. Problém nastáva pri revíziách – elektrikár s licenciou pre USA nesmie legálne vykonávať zásahy do siete na kanadskej strane domu.
4. Lockdowny a pandemické opatrenia (Nedávna história)
Počas pandémie COVID-19 sa ukázalo, aké neudržateľné tieto domy sú, ak štáty zatvoria hranice.
Zákaz vstupu do vlastnej kuchyne: V mestečku Baarle zaviedlo Belgicko prísny lockdown s povinnosťou nosiť rúška všade, zatiaľ čo Holandsko malo voľnejšie pravidlá. V obchodoch a domoch rozdelených čiarou tak ľudia legálne prechádzali z jednej legislatívy do druhej v priebehu sekundy. Belgická polícia kontrolovala dodržiavanie pravidiel presne po hraničnú čiaru na podlahe.
Knižnica Haskell ako jediné bezpečné miesto: Počas uzavretia hraníc medzi USA a Kanadou bola knižnica Haskell zatvorená pre verejnosť. Stala sa však jediným miestom na svete, kde sa rodiny rozdelené uzavretou hranicou mohli legálne vidieť. Američania vošli americkými dverami, Kanaďania kanadskými a stretli sa uprostred budovy bez toho, aby technicky prekročili pasovú kontrolu.
5. Rekonštrukcie a stavebné povolenia
Ak chce majiteľ hraničného domu opraviť strechu alebo pristaviť garáž, zvyčajne potrebuje stavebné povolenia od oboch štátov. Každá krajina má pritom iné stavebné normy, ekologické predpisy a vyžaduje iné certifikácie materiálov. To robí z akejkoľvek opravy byrokratické peklo a predaj takejto nehnuteľnosti je prakticky nemožný.
6. Hasiči a záchranári
Pre hasičov a záchranárov je dnes najdôležitejšie jediné pravidlo: zachrániť život najrýchlejšou dostupnou jednotkou. Až potom sa rieši, či pacient ležal meter naľavo alebo napravo od hraničnej čiary.
Ostatné zaniknuté alebo postupne rušené prípady:
Hranica Írsko / Spojené kráľovstvo (Severné Írsko): Počas nepokojov v 20. storočí existovalo na tejto hranici niekoľko fariem a krčiem, kde čiara prechádzala stredom budov. Mnohé z nich boli navzájom oddelené múrmi alebo opustené.
USA / Kanada ( obytné domy ): V minulosti bolo na tejto 8 891 km dlhej hranici mnoho obytných domov. Medzinárodná hraničná komisia (IBC) však dlhodobo presadzuje ich vykupovanie a búranie, aby sa predišlo pašovaniu a nelegálnemu prekračovaniu hraníc. Dnes ich zostalo už len úplné minimum.
Slovenské bizarnosti nájdeme pod linkami nižšie. Síce sa tu nejedná o štátne hranice, ale aj hranice katastra, poprípade opakované zameranie hraníc pozemku, dokázali spôsobiť dotknutým obyvateľom značné problémy. Veď plot a jeho umiestnenie je "nočná mora".
https://www.sme.sk/index/c/hranica-cez-obyvacku-aj-to-je-mozne
https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/kuchyna-dedine-obyvacka-meste-stvrtstorocny-spor-prinasa-ludom-aj-taketo-problemy