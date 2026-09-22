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22. sep 2026 o 13:00
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Aktívne starnutie po našom

Vieme z vlastnej praxe, čo znamená aktívne starnutie, viete to aj vy?

Seniori v pohybe
Seniori v pohybe Bloger
Aktívne starnutie po našom
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V organizácii Seniori v pohybe má aktívne starnutie svoje čestné miesto. Každá aktivita – či už je to pohybový kurz, Potulky s Boženkou - prechádzky, tvorivé akvarelové workshopy má prvky, ktoré spĺňajú tento charakter.

Dôležité pre nás je, aby sa seniori v pohybe, ktorí k nám prídu na aktivitku, cítili bezpečne, prijato a bez predsudkov či diskriminácie. Aby mohli byť sami sebou, stretávať a spoznávať nových ľudí a zároveň skúšať veci, ku ktorým by sa možno sami nikdy nedostali.

Seniorom otvárame dvere k novým zážitkom. Niekedy ich ukážeme miesta, ktoré ešte nestihli spoznať, inokedy im ponúkneme štetec do rúk alebo nordic walking palice – a tentoraz sme sa rozhodli seniorov v pohybe obliecť do nádherných vajnorských krojov.

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Táto komunitná práca nám aj po rokoch stále dáva zmysel. Veľmi nás teší, že sa našich aktivít každoročne zúčastňuje približne 600 seniorov a senioriek.

Minigolf ako nový šport

Septembrové stmeľovanie našej komunity na Štrkovci bolo presne dôkazom toho, čo máme radi – spojili sme pohyb, nový zážitok, tradície a dobrú spoločnosť.

Pre viaceré naše dámy bol samotný areál milým prekvapením a s radosťou sme si spolu zahrali minigolf.

Výsledky jednotlivých tímov nehrali vôbec žiadnu rolu. Oveľa dôležitejšia bola zábava, pohyb a smiech. Malý objav, že človek môže vyskúšať nový šport pokojne aj v dôchodkovom veku.

Zo športovkýň sa stali modelky

Po športovej časti nás čakala úplne iná atmosféra. Dievčatá Anna, Anka a Boženka priniesli nádherné tradičné vajnorské kroje a postupne pomáhali našim dámam s obliekaním.

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V jednom momente sme namiesto športovkýň mali pred sebou hotové modelky. :)

Nasledovalo portrétové fotenie v krojoch a práve pri ňom prišli chvíle, ktoré boli veľmi silné. Nie všetky dámy najprv mali odvahu obliecť sa do kroja. No nakoniec odolala iba jedna z nich.

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Keď dámy prišli oblečené v krojoch doslova nám to vyrazilo dych. Úsmevy stáli za všetky drobné. Na tieto pohľady nikdy nezabudneme. Nechýbali ani zimomriavky, či slzy dojatia. Tieto momenty doslova milujeme.

Aktívne starnutie nemusí byť nudné a my sme toho dôkazom

Ako ste si mohli už prečítať z našich posledných riadkov, nuda u nás v komunite naozaj nehrozí. Gro je pre nás hýbať sa, objavovať nové veci, zažiť niečo prvýkrát a pritom nezabúdať ani na tradície a naše korene.

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Pretože vek podľa nás nehovorí o tom, čo všetko ešte môžeme zažiť. My v organizácii Seniori v pohybe sme v tíme pripravené naďalej objavovať spolu s našimi seniormi vždy niečo nové a zmysluplné.

Aktivita sa realizovala vďaka individuálnej dotácii od Bratislavského samosprávneho kraja v rámci projektu „Z každého rožka troška – podpora komunitných aktivít“, za čo BSK srdečne ďakujeme.

Článok napísala Eva Soldánová, štatutárka OZ Seniori v pohybe

Seniori v pohybe

Seniori v pohybe
Bloger 
  • Počet článkov:  70
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Sme v pohybe! Od roku 2018 prinášame v občianskom združení Seniori v pohybe program pre seniorov vo veku 60+ a podporujeme aktívne starnutie v 21.storočí. Zorganizovali sme už medzigeneračný splav Malého Dunaja, historické prednášky, krokové výzvy, maľujeme akvarel a mnoho ďalšieho. Pôsobíme v Bratislave a okolí. Budeme si vážiť aj Vašu podporu, ktorá je pre nás nesmierne dôležitá, aby sme dokázali pokračovať v našej práci ďalej. Darujte prosím príspevok na rozvoj organizácie. Prispieť môžete prostredníctvom daru na číslo účtu, IBAN: SK7875000000004030343598, s poznámkou DAR. ĎAKUJEME VÁM! Vážime si to. Vaše občianske združenie Seniori v pohybe. Zoznam autorových rubrík:  RozhovorySkutočné príbehyVýletyNezaradenéSúkromné

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