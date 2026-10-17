Keď samota bolí viac než ticho

Predstavte si, že sedíte doma medzi štyrmi stenami a pozeráte sa von oknom. Pozorujete svet okolo seba. Poviete si: „Sakra, prečo sa cítim tak zle? Niečo na mňa dolieha...“
Neuteší vás ani pocit, že máte na sociálnych sieťach nekonečne veľa virtuálnych priateľov. Dokonca vám nepomôže ani pohľad na nočný stolík, kde leží motivačná knižka.
Peklo je najmä izolácia
Vedeli ste, že podľa výskumov žilo v roku 1991 v úplnej izolácii 1 % ľudí, zatiaľ čo dnes je to až alarmujúcich 12 %? Takmer každý ôsmy človek nemá skrátka nikoho. Nemá komu zavolať ani koho požiadať o pomoc. Takéto ľudské bubliny len prehlbujú úzkosti a ďalšie zdravotné problémy.
Keď človeka následne zavalí príval kritických a negatívnych myšlienok, prípadne hnevu, je dobré si uvedomiť, že vnútorný kritik nemusí byť naším nepriateľom. Čo ak je to len vystrašená časť nášho ja, ktorá kričí, pretože nám chýba pocit bezpečia? Možno stačí na chvíľu precítiť túto emóciu a opýtať sa samého seba: „Čo teraz potrebujem?“
Život prináša rôzne situácie a práve v tých najťažších okamihoch je kľúčové nebyť sám. Podpora druhých je nevyčísliteľná. Mať niekoho, kto vás vypočuje, predstavuje niečo, čo je pre človeka nevyhnutné.
Opravovať druhých ľudí je ľahšie
Najľahšie sa nám opravujú druhí ľudia, či už slovami, alebo len v myšlienkach. Začať by sme však mali najprv od seba. A to je často najťažšie. Priznať si, že potrebujeme vnútornú zmenu, zmeniť spôsob myslenia a mať okolo seba priateľov, ktorí nám dokážu nastaviť zrkadlo.
Seniori v pohybe vám otvárajú dvere
Sila komunity má obrovský význam. O to väčší, keď vidíme, ako samota a sociálna izolácia valcujú tento svet. Ľudskosť a blízkosť nie sú samozrejmosťou.
My v občianskom združení Seniori v pohybe vnímame, že stretávanie sa a vytváranie kvalitného programu dokážu robiť zázraky. Nevytvárame uzavretú bublinu, práve naopak. Naše dvere sú otvorené aj novým seniorom, ktorí túžia po spoločnosti, pohybe, zážitkoch a pocite, že niekam patria.
Vaše hrdinstvo je na dosah
Možno si ani neuvedomujeme, akú hodnotu má obyčajné stretnutie, spoločná prechádzka, rozhovor či úsmev. Pre niekoho je to príjemne strávené popoludnie. Pre iného to môže byť jediná chvíľa v týždni, keď sa necíti sám.
Aj preto má vaša ❤️ láska k seniorom zmysel.
Ak veríte, že nikto by nemal zostávať so svojou samotou sám, staňte sa hrdinkou či hrdinom v boji proti osamelosti. Nedopusťte, aby seniorky a seniori prišli o príležitosti na stretávanie, pohyb a nadväzovanie nových priateľstiev.