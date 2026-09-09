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9. sep 2026 o 22:34
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Jednoduché počty: Sulík + Kollár = drahá nevesta

On si jednoducho nepomôže. Cyklicky vracia Fica do hry a urobí to znovu.

Rastislav Šenkirik
Rastislav Šenkirik Bloger
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Uvažovanie Richarda Sulíka je síce zjednodušene povedané lineárne a jeho vnímanie sveta značne sploštené, ale napočítať do desať nepochybne vie. Jednoduché počty tie mu fakt idú. A tak pochopil, že na to, aby mohol znovu raz spoluvládnuť,  stačí mu v budúcich parlamentných voľbách získať niečo cez dve percentá hlasov. Boris Kollár dodá zvyšných tri a pol percent a spolu vytvoria povestnú drahú nevestu. Koaličnými pytačmi tejto drahej nevesty (či skôr neviestky?) budú Smer, Republika, Hlas a vylúčiť sa nedá ani Maďarská aliancia.  A tak SNS možno už ani nebude chýbať. Kradnúť chcú všetci a do basy sa nechce nikomu, takže aj motivačný pôdorys ako tmel budúcej koalície je daný už teraz. Čo tam po nejakých, pekne prepytujem, programoch.

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Niekto by možno namietal, že Sulík je predsa len trochu iný. Nuž áno, je. On možno aj verí tomu, že je liberálny demokrat a určite by aj chcel nejaké tie reformy... Lenže. Lenže on si jednoducho nepomôže. Cyklicky vracia do hry Fica a urobí to znovu, aj keby sa ten Sulíkovsko Kollárovský zlepenec po voľbách hneď dal dokopy so súčasnou opozíciou. Tam to totiž zrejme bez Matoviča nepôjde. A kombinácia Sulík s Matovičom, tak to je proste..., ale veď to všetci poznáme. Kiež by mal ten Sulík radšej ploché nohy ako sploštený rozum.

Čoraz viac verím tomu, že ten Fico by to už najradšej aj zabalili, ale nešťastník Sulík mu to opäť raz nedovolí. A zvyšných deväťdesiatsedem a pol percenta oprávnených voličov, ktorí Sulíka voliť nebudú, si to zase raz odondie. Skutočne jednoduché počty. Ani pomýliť sa nedá.

Rastislav Šenkirik

Rastislav Šenkirik
Bloger 
  • Počet článkov:  11
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  • Páči sa:  406x

kulturológ, venujem sa najmä obnove pamiatok Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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