Tichý Potok – polstoročie plánov, sľubov a neistoty

Už od druhej polovice 20. storočia sa v údolí hornej Torysy uvažuje o veľkej nádrži, ktorá by mala zabezpečovať pitnú vodu pre východ Slovenska. Desaťročia plánovania však nepriniesli ani hrádzu, ani vodnú hladinu. Priniesli však niečo iné – neistotu pre obyvateľov obce, množstvo štúdií, geologických prieskumov, projektov a opakované návraty tej istej otázky: postaviť, alebo nepostaviť? A v roku 2026 je táto otázka opäť aktuálna. Korene zámeru siahajú do obdobia socializmu. Podľa údajov, ktoré v roku 2020 uviedol v Národnej rade vtedajší minister životného prostredia Ján Budaj, plány na vodné dielo Tichý Potok pochádzajú už z prvej polovice 50. rokov 20. storočia. Presný začiatok projektu však nie je úplne jednoznačný a v miestnych spomienkach sa často spomína najmä obdobie konca 60. rokov.
Pre obyvateľov Tichého Potoka sa projekt stal konkrétnou realitou najmä v roku 1969. Podľa svedectiev pamätníkov sa vtedy na verejnej schôdzi hovorilo o tom, že obec bude v súvislosti s plánovanou priehradou vysťahovaná. Ľudia dostávali informácie o možnosti presťahovania a začali žiť s vedomím, že ich domy a obec možno jedného dňa zmiznú pod vodou. Priehrada sa však nezačala stavať. Dôvody a hodnotenie vhodnosti lokality sa v priebehu desaťročí menili a samotný projekt prechádzal rôznymi etapami. Jedno však zostalo rovnaké: Tichý Potok zostal v plánovacích dokumentoch, ale nie v stavebnom kalendári.
V 70. rokoch sa zámer dostal do širších plánov zásobovania vtedajšieho Východoslovenského kraja. Cieľ bol ambiciózny – vytvoriť veľkokapacitný zdroj pitnej vody pre rastúce mestá a obyvateľstvo regiónu. Podľa dostupných historických údajov sa s nádržou Tichý Potok počítalo v roku 1975 v rámci plánov zásobovania vodou. V 80. rokoch sa už nešlo iba o kreslenie čiar na mapách. Vznikli aj konkrétne vodárenské objekty a skúšobné riešenia. Budoval sa dočasný odber vody z Torysy, úpravňa vody v Brezovici a potrubie smerujúce smerom k Prešovu. Myšlienka bola jednoduchá: horná Torysa mala byť jedným z významných zdrojov vody pre východ Slovenska. Lenže pri veľkých vodných dielach nestačí nájsť rieku a nakresliť hrádzu. Treba vyriešiť geológiu, bezpečnosť, životné prostredie, vlastníctvo pozemkov, presídľovanie obyvateľov, vodárenskú sústavu aj ekonomiku celého projektu. A práve tu začali problémy. Po spoločenských zmenách v roku 1989 sa zdalo, že veľké socialistické vodohospodárske projekty skončia v archívoch. Tichý Potok však nie.
V apríli 1992 vláda súhlasila s predprojektovou a projektovou prípravou vodnej nádrže. Nasledujúce roky priniesli rozsiahle práce – projektové, geologické, environmentálne aj územnoplánovacie. V rokoch 1992 až 1996 sa príprava výrazne rozbehla. Potom prišla zásadná prekážka. V novembri 1966 bolo v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie vydané záporné záverečné stanovisko a príprava projektu sa zastavila. Ani vtedy však príbeh neskončil. Deväťdesiate roky priniesli ďalšiu paradoxnú situáciu. 9. júla 1997 zasiahla Tichý Potok veľká povodeň. Podľa dostupných údajov boli škody v obci vyčíslené na takmer 15 miliónov vtedajších slovenských korún. Voda poškodila cestu, most aj vodovod. Povodeň sa následne stala jedným z argumentov v prospech vodohospodárskych opatrení v území. No otázka už nebola iba o ochrane pred povodňami. Hlavným dôvodom plánovanej nádrže zostávalo zásobovanie pitnou vodou.
Ďalší výrazný návrat projektu nastal v roku 2003. Aktualizovaná bilancia potrieb a zdrojov pitnej vody pre východoslovenskú vodárenskú sústavu poukazovala na potrebu veľkokapacitného zdroja, najmä vzhľadom na potreby miest ako Prešov a Košice. Aktualizovali sa staršie štúdie a pripravovala sa dokumentácia stavebného zámeru. V roku 2005 sa začala príprava nového procesu EIA a v roku 2006 bol vypracovaný zámer. V roku 2009 bola dokončená správa o hodnotení a v apríli 2010 sa uskutočnilo verejné prerokovanie v dotknutých obciach vrátane Tichého Potoka. Tentoraz sa projekt dostal ďalej. Ministerstvo životného prostredia vydalo kladné záverečné stanovisko a následne pokračovala ďalšia projektová príprava. V roku 2013 bola aktualizovaná dokumentácia stavebného zámeru a v roku 2014 prebehla štátna expertíza. Lenže ani táto etapa sa neskončila začiatkom výstavby. Platnosť záverečného stanoviska z roku 2012 napokon vo februári 2019 uplynula.
Pre štát bol Tichý Potok projektom v dokumentoch. Pre ľudí v obci to však bol predovšetkým život v neistote. Ak totiž niekto nevie, či jeho dom, záhrada alebo cesta o niekoľko rokov nebude súčasťou vodnej nádrže, veľmi ťažko môže plánovať budúcnosť. Starší obyvatelia spomínajú na obdobia, keď sa v obci obmedzovala výstavba a rekonštrukcie. Niektorí ľudia podľa svedectiev odišli. Mladí odchádzali za školou a prácou a časť z nich sa už nevrátila. Príbeh Tichého Potoka sa tak postupne stal aj príbehom obce, ktorá celé desaťročia nevedela, čo bude o ďalších desať rokov.
Dnes sa argumentácia štátu opiera predovšetkým o vodnú bezpečnosť. Východné Slovensko má významný strategický zdroj pitnej vody vo vodnej nádrži Starina. Práve skutočnosť, že ide o dominantný veľkokapacitný zdroj pre región, je jedným z dôvodov, prečo sa uvažuje o ďalšom zdroji. V júni 2026 vláda schválila postup na opätovné preverenie možnosti zabezpečenia záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko. Súčasťou hodnotenia má byť aj alternatíva vodárenskej nádrže Tichý Potok. Štát pritom nemá posudzovať iba samotnú možnosť výstavby, ale aj technickú uskutočniteľnosť, vplyvy na životné prostredie, náklady, čas realizácie, klimatickú odolnosť a spoločenskú akceptáciu. To je dôležitý rozdiel oproti minulosti. V roku 2026 nie je výstavba Tichého Potoka schválená. Vláda zatiaľ nariadila preveriť možnosti a porovnať ich s alternatívami.
V septembri 2026 sa téma dostala opäť do centra pozornosti. Premiér Robert Fico uviedol, že o osude projektu majú rozhodnúť odborné posúdenia – či východ Slovenska potrebuje ďalší zdroj pitnej vody a či je práve lokalita Tichého Potoka vhodná. Pre obyvateľov Tichého Potoka však takéto vyjadrenia znamenajú návrat starého strachu. Podľa aktuálnych mediálnych výpovedí sa obec po rokoch stavebnej neistoty začala pripravovať na rozvoj a pripravila aj pozemky na novú výstavbu. Opätovné otvorenie otázky priehrady preto miestni vnímajú ako hrozbu ďalších rokov neistoty. Starostka obce upozorňuje aj na obavy z bezpečnosti a geologických pomerov. Tieto obavy však treba odlišovať od odborného záveru – definitívne posúdenie vhodnosti lokality bude musieť vychádzať z aktuálnych odborných prieskumov a povoľovacích procesov.
Podľa starších predstáv by išlo o veľké vodárenské dielo. V médiách sa v súvislosti s pôvodnými plánmi uvádza objem približne 25 miliónov kubických metrov vody. Pri takomto rozsahu by nešlo iba o postavenie hrádze. Zmenila by sa krajina, dopravná infraštruktúra, vlastnícke pomery aj život v samotnej obci. Na druhej strane stojí otázka, ktorú nemožno ignorovať: odkiaľ bude v budúcnosti pochádzať dostatok kvalitnej pitnej vody pre východné Slovensko? Klimatická zmena, obdobia sucha a rastúce nároky na vodu robia túto otázku čoraz dôležitejšou. Práve na potrebu dlhodobej vodnej bezpečnosti sa odvoláva aj vláda pri opätovnom preverovaní projektu.
Tichý Potok je preto viac než príbeh jednej priehrady. Je to príbeh stretu dvoch legitímnych potrieb. Na jednej strane stojí potreba štátu zabezpečiť dostatok pitnej vody pre budúce generácie. Na druhej strane sú ľudia, ktorí v údolí žijú, vlastnia tam domy a pôdu a nechcú ďalšie desaťročia žiť v neistote. Za viac ako polstoročie sa vystriedali socializmus, federácia, samostatné Slovensko, množstvo vlád, ministrov, štúdií a projektov. Nádrž však stále nestojí. Dnes sa jej príbeh začína písať nanovo. A možno práve rok 2026 rozhodne, či Tichý Potok zostane iba historickým projektom v archívoch, alebo sa po desaťročiach znovu premení na reálny štátny investičný zámer. Jedno je však isté už dnes: pre ľudí z Tichého Potoka sa história tejto priehrady nezačala v roku 2026. Začala sa pred viac ako päťdesiatimi rokmi a odvtedy nad ich obcou visí otázka, na ktorú dodnes nedostali definitívnu odpoveď.