Zaujímavosti zo storočných novín (27.11. - 3.12.1926)
Prečítajte si najzaujímavejšie výstrižky zo Slovenského denníka, vydávaného v Bratislave denne okrem pondelka.
Prečítajte si najzaujímavejšie výstrižky zo Slovenského denníka, vydávaného v Bratislave denne okrem pondelka.
Dôchodca s pestrou škálou záujmov. Zoznam autorových rubrík: Genealógia, Turistika, Cykloturistika, Cestovanie, Fotoreportáže, Súkromné, Nezaradené, Ako to vidím ja, Storočné noviny, Šariština
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