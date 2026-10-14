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14. okt 2026 o 17:18
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Bicyklom po Severnom Holandsku: krajinou veterných mlynov, kanálov a historických mestečiek.

Severné Holandsko je krajina skoro ako z rozprávky. Historické mestečká, veterné mlyny, kanály a neskutočne zelené pastviny. A k tomu tisíce kilometrov cyklociest, ktoré umožňujú si ju naplno vychutnať.

Ľubor Šešera
Ľubor Šešera Bloger
Bicyklom po Severnom Holandsku: krajinou veterných mlynov, kanálov a historických mestečiek.
Veterné mlyny v Zaanse Schans. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
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Úvod

Po cyklotúrach v alpských údoliach sme si povedali, že nastal čas na zmenu. Trochu sme poplánovali, nahodili bicykle na nosič a vyrazili 1 250 km do cyklistického raja v Severnom Holandsku.

Severné Holandsko (Noord-Holland) sa naozaj píše s veľkým začiatočným písmenom, pretože „Severné“ tu neoznačuje iba svetovú stranu, ale aj názov provincie. Má rozlohu približne desatiny Slovenska a žijú v nej takmer 3 milióny obyvateľov. Celé Holandsko má o niečo menšiu rozlohu než Slovensko (41 845 km²), ale žije v ňom viac než 18 miliónov ľudí.

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A hneď po príchode turista pochopí, že bicykel tu nie je iba športové náčinie na víkend.

Cyklocesty

Tak, ako ľudia prirodzene dýchajú, tak Holanďania prirodzene jazdia na bicykli. Deti na ňom dochádzajú do základnej školy, rodičia chodia nakupovať, mladí biznismeni v bielych košeliach jazdia po Amsterdame a ľudia na dôchodku pokračujú vo svojom doterajšom spôsobe života. Bicyklujú, keď svieti slnko aj keď prší či fúka vietor.

Bicykle majú vysoko umiestnené riadidlá a Holanďania na nich bicyklujú vznešene vystretí. Ich bicykle sú väčšinou jednoduché a praktické, napríklad aby ich mohli kdekoľvek odparkovať aj bez priviazania k plotu. Niektoré však pre nás pôsobia trochu exoticky, napríklad rodičovský bicykel, do ktorého naložíte dve malé deti aj s nákupnou taškou. Samozrejme, nechýbajú ani bezpečnostné pásy.

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Rodičovský bicykel. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Rodičovský bicykel. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

Provincia Severné Holandsko má 4 200 km samostatných cyklociest (tzv. fietspaden). Celé Holandsko ich má viac než 35 tisíc. Ak by sa počítali všetky úseky ciest vhodných pre bicykle, v Holandsku by dosahovali neuveriteľných viac ako 153 tisíc km. (Zdroj tu.)

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Pri takejto hustote cyklistickej infraštruktúry si človek rýchlo uvedomí, že bicykel tu nie je iba dopravný prostriedok. Je jedným zo základných spôsobov, ako sa po krajine pohybovať.

Vybrané cyklistické trasy

Z tisícov kilometrov cyklociest je možné si vyskladať veľké množstvo zaujímavých cyklotrás. V tomto blogu predstavím tri z nich, ktoré nás najviac očarili.

Prvá vedie otvorenou krajinou poldrov a veterných mlynov. Druhá vymení mlyny za historické mestečká a dedinky. A tretia trasa nás zavedie do úplne iného sveta - pieskových dún pri morskom pobreží.

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Trasa č. 1: Poldre a veterné mlyny

Naša prvá trasa začína v mestečku De Rijp.

V 17. storočí to bolo významné mesto s tromi prístavmi a 75 rybárskymi loďami na lov sleďov. V roku 1654 však mesto postihol veľký požiar, ktorý zničil dve tretiny domov . Obyvatelia ho nanovo vybudovali a toto historické centrum sa zachovalo dodnes.

V jeho centre stojí veľmi pekná radnica z roku 1630, ktorá požiar prežila.

Radnica s vodným kanálom v mestečku De Rijp. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Radnica s vodným kanálom v mestečku De Rijp. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

Potom už vyrážame do otvorenej krajiny poldrov. Pred nami sa rozprestierajú pastviny, na ktorých je tráva aj na rakúske pomery neskutočne zelená. Pasú sa na nich veľké stáda kráv, ktoré ani netreba strážiť. Prirodzené ploty im totiž vytvárajú vodné kanály.

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Typické pastviny Severného Holandska. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Typické pastviny Severného Holandska. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

Krajina pôsobí priam idylicky, kým si človek neuvedomí, aké obrovské úsilie stálo za jej vytvorením.

Pred približne tisíc rokmi bolo toto územie močaristou krajinou s jazerami a rašeliniskami. Potom ho ľudia začali postupne odvodňovať. Vybudovali hrádze, vytvorili kanály a vodu z uzavretých území odvádzali preč.

Tak vznikli poldre - poľnohospodárska pôda, ktorej vodná hladina je umelo regulovaná.

Od 15. storočia pri tom začali pomáhať aj veterné mlyny. A práve tie sa čoskoro objavujú aj pred nami.

Nie je ich však toľko, koľko sme naivne očakávali. Na našej trase ich bolo približne pätnásť. Každý z nich bol však pekne udržiavaný a viaceré sú dodnes funkčné.

Veterné mlyny pri dedinke Schermerhorn. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Veterné mlyny pri dedinke Schermerhorn. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

Dovolím si predsa len trochu histórie.

Prvá zmienka o veternom mlyne na území dnešného Holandska pochádza už z roku 1221. Spočiatku sa používali najmä na mletie obilia alebo lisovanie oleja. Okolo roku 1400 našli ďalšie dôležité uplatnenie: pomáhali pri odčerpávaní vody z poldrov.

V 16. a 17. storočí sa ich využitie ešte rozšírilo. Poháňali píly, zariadenia na výrobu papiera či ďalšie priemyselné stroje.

V polovici 19. storočia bolo v Holandsku viac než 9 000 veterných mlynov, z ktorých sa dodnes zachovalo 1 192. Pekný prehľadový článok o typoch a počte veterných mlynov nájde napríklad záujemca tu.

Otvorená krajina dáva človeku pocit nekonečnej voľnosti. Nám sa však predsa len páči, keď cestu lemuje aleja stromov.

Cesta v aleji stromov. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Cesta v aleji stromov. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

Navečer sa vraciame naspäť do mestečka De Rijp, aby sme si stihli ešte nakúpiť na večeru a zajtrajšie raňajky.

Zajtra aj pozajtra bude väčšinu dňa pršať. S dažďom v Holandsku treba jednoducho počítať. Krátke prehánky vedia prísť prakticky kedykoľvek, takže pršiplášte máme v cyklistických taškách neustále a počasie kontrolujeme na mobile každých pár hodín. 

A ešte jedna vec.

Trasa v Holandsku sa nevyberá podľa prevýšenia (žiadne neexistuje), ale (aj) podľa aktuálneho smeru vetru. Keď fúka proti vám, pochopíte prečo.

Trasa č. 1 na cyklistickej mape:

Trasa č. 1. Zdroj: https://www.knooppunten.nl/fietsen/planner.
Trasa č. 1. Zdroj: https://www.knooppunten.nl/fietsen/planner. 

Dĺžka trasy: 36 km

Návrh trasy: Eleonóra Šešerová

Trasa č. 2: Historické mestečká a dedinky

Našu trasu číslo 2 začíname v starej rybárskej dedinke Volendam, dnes mestečku s 22 tisíc obyvateľmi.

Volendam vznikol v polovici 14. storočia po vybudovaní nového kanála k severnému moru z neďalekého Edamu.  

Postupne si vytvoril svoju jedinečnú kultúru: vlastný jazykový dialekt či špecifické kroje, ktoré často nájdete na holandských pohľadniciach. Typické sú aj historické drevené domčeky s úzkymi uličkami. Na konci 19. a začiatku 20. storočia svojou jedinečnosťou pritiahol množstvo  umelcov, medzi inými napríklad Augusta Renoira či Pabla Picassa.

V súčasnosti sa pôvodný rybársky prístav zmenil na turistickú promenádu. Môžete si na nej dať klasického holandského sleďa (haring) alebo si posedieť v kaviarničke či reštaurácii.

Nábrežie Volendamu. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Nábrežie Volendamu. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

Nás neláka ani jedno ani druhé.

Radšej si vyberáme wafle u víťaza regionálnej waflovej súťaže. Chutili fantasticky. (Aj keď na rozdiel od ceny na obrázku nestáli dve eurá, ale 7,50.)

Neodolateľné wafle. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Neodolateľné wafle. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

Historické centrum už nestíhame a vyrážame bicyklami do mestečka Edam.

Dnes má približne 7 400  obyvateľov, v minulosti však bolo významným regionálnym centrom. Prvá zmienka o ňom pochádza už z 12. storočia. V roku 1357 získalo mestské práva.

Podľa mesta dostal názov aj slávny syr, Edam. Samotný syr sa síce priamo v mestečku nevyrábal, Edam sa však stal dôležitým obchodným miestom, cez ktoré sa dostával na trhy.

V mestečku sa zachovalo množstvo historických budov. V samom centre stojí krásna radnica z roku 1737.

Radnica v Edame. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Radnica v Edame. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

Takmer naproti radnici, na druhej strane kanála, sa nachádza expozícia venovaná histórii edamského syra. Hneď vo vedľajšej budove zo 16. storočia si otvorila svoju predajňu syrov firma Henri Willig.

Jej predajné pulty sú impozantné. Firma vraj ponúka viac než 100 chuťových variantov syrov.

V predajni syrov. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
V predajni syrov. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

Henri Willig je zároveň peknou ukážkou toho, ako sa tradičné holandské poľnohospodárstvo postupne prepojilo s turistickým ruchom.

V roku 1974 prevzal Henri Willig so svojou manželkou Riet rodinnú farmu neďaleko Volendamu. Pustili sa do výroby vlastného syra z mlieka svojich kráv.

Už o rok neskôr sa na ich farme nečakane objavil prvý autobus turistov. Chceli vidieť, ako sa vyrába tradičný holandský syr. O niekoľko rokov už farmu navštevovali desaťtisíce turistov ročne. Návštevníci ostali. Okrem toho dnes už firma vyváža syry do viac ako 35 krajín sveta.

Po Edame sa naša trasa stáča na juh smerom k Monnickendamu. Dnes je to malé mestečko s približne 10 000 obyvateľmi, ale v minulosti bol významným obchodným a námorným mestom. Mestské práva získalo už v roku 1355 a vďaka obchodu následne zbohatlo.

V minulosti tu pôsobili františkánski mnísi. Odtiaľ pochádza aj názov mesta – Monnikendam, teda približne „hať mníchov“.

Nás v Monnickendam očarí historické centrum so starými tehlovými domčekmi. Domčeky nepôsobia ako „novodobé repliky“, ale mnohé z nich skutočne pochádzajú zo 17. a 18. storočia, hoci ich fasády sa v priebehu rokov menili.

Monnickendam. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Monnickendam. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

Z Monnickendamu zamierime na juhoozápad do dedinky Broek in Waterland.

Odrazu sa ocitáme akoby v inom svete.

Broek in Waterland leží v oblasti Waterlandu, ktorá bola pôvodne rozsiahlym rašeliniskom. Od stredoveku tu ľudia budovali hrádze a odvodňovacie kanály. Postupne vznikala poľnohospodárska krajina.

Pre samotnú dedinku sú charakteristické drevené domy natreté výraznými farbami.

Drevené domy v Broek in Waterland. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Drevené domy v Broek in Waterland. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 
Drevený dom v Broek in Waterland. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Drevený dom v Broek in Waterland. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

Z Broeku in Waterland sa vydáme na severovýchod do dedinky Marken.

Marken bol kedysi ostrovom. S pevninou ho spojila až hrádza v roku 1957. Dedinka s približne 1 700 obyvateľmi si však dodnes uchovala osobitý charakter. Malé domčeky stoja husto vedľa seba na vyvýšených miestach. Dôvod je jednoduchý – v minulosti ich tak obyvatelia chránili pred vodou a záplavami.

Drevené domčeky v Markene. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Drevené domčeky v Markene. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

V dedinke sa nachádza aj múzeum výroby klasických holandských drevákov (klompen). Hoci dnes pôsobia ako turistická atrakcia, v minulosti boli dreváky pracovná obuv, ktorá chránila pred vlhkosťou mokrej pôdy a blata.  Drevo je totiž zlý vodič tepla a medzi chodidlom a studenou mokrou pôdou vytvára izolačnú vrstvu.

Drevák nebol iba jednoduchý kus dreva. Tradiční výrobca vyrezával vnútro aj vonkajšok na mieru podľa tvaru chodidla.

Pred múzeom výrobne drevákov. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Pred múzeom výrobne drevákov. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

Aj prístav v Markene si dodnes zachoval svoje čaro.

Prístav v Markene. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Prístav v Markene. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

Je večer a čakáme na našu loďku z Markenu do Volendamu. Po trištvrte hodine konečne prichádza.

Nastupujeme aj s bicyklami a dávame zbohom domčekom v prístave. Pôsobia akoby ani neboli skutočné. Akoby tu niekto iba postavil uličku z veľkých hračiek.

Vyplávanie z prístavu v Markene. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Vyplávanie z prístavu v Markene. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

Trasa č. 2 na cyklistickej mape:

Trasa č.2. Zdroj: https://www.knooppunten.nl/fietsen/planner.
Trasa č.2. Zdroj: https://www.knooppunten.nl/fietsen/planner. 

Dĺžka trasy: 37 km

Návrh trasy: Eleonóra Šešerová

Trasa č. 3: More a pieskové duny

Trasa číslo 3 nás zavedie do úplne iného sveta: pieskových dún.

Schoorlské duny (Schoorlse Duinen) sú chránené územie s rozlohou približne 18 km² medzi  Camperduinom na severe a Bergenom na juhu.

Nie je to iba pás piesku pri mori. Územie je miestami široké až štyri kilometre a striedajú sa v ňom pobrežné duny, otvorené pieskové plochy, dunové údolia, trávnaté duny, vresoviská, borovicové a listnaté lesy a čiastočne aj mokrade a malé jazierka.

Najvyššia duna, Catrijper Nok, dosahuje výšku približne 55 m a je považovaná za najvyššiu dunu v celom Holandsku.

Pieskové duny pokryté trávou helmgras. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Pieskové duny pokryté trávou helmgras. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

Ako duny vznikli?

Vietor odnášal suchý piesok z pláže do vnútrozemia. Vegetácia, najmä tráva helmgras (Ammophila arenaria), piesok zachytávala a pomáhala tak vytvárať duny.

Táto tráva je pozoruhodná. Dokáže rásť v mimoriadne suchej pôde, odoláva slanej vode a silnému vetru a neprekáža jej ani to, keď ju piesok čiastočne zasype. Naopak – čím viac piesku ju zasype, tým viac rastie. Svojimi koreňmi piesok spevňuje a jej listy zachytávajú ďalší piesok  unášaný vetrom.

Medzi pieskovými dunami vedie samostatná asfaltová cyklocesta, ktorú si vychutnáva množstvo domácich aj turistov.

Bicyklová cesta v pieskových dunách. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Bicyklová cesta v pieskových dunách. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

Po bicyklovaní po absolútnej rovine sme si už odvykli, že v Holandsku môže existovať aj nejaké prevýšenie. A tu musíme niekedy prekonávať aj 20 metrov. 😊

Trochu väčší problém je vietor.

Krajina je otvorená a od mora, presnejšie juhozápadu, fúka stredne silný vietor.

Presne oproti nám.

Ako som už písal: trasa v Holandsku sa nevyberá podľa prevýšenia, ale aktuálneho smeru vetra.

Na pár miestach si prejdeme k moru vychutnať rozsiahle pláže. V tomto ročnom období, samozrejme, bez kúpania.

Piesková pláž. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Piesková pláž. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

Ako sa blížime k mestečku Bergen, pieskové duny pomaly vystrieda les.

A práve v ňom nás čaká ďalšie prekvapenie.

Na jednom mieste narazíme na stádo pokojne sa pasúceho dobytka.

Na prvý pohľad vyzerá  trochu divoko. Ide však o zdomácnené plemeno škótskeho horského dobytka (Schotse hooglanders). V Schoorlských dunách sa tieto mohutné zvieratá voľne pasú na tráve, kríkoch a mladých výhonkoch stromov. Pomáhajú tak udržiavať otvorenú dunovú krajinu a bránia tomu, aby ju postupne pokryl súvislý les.

Škótsky horský dobytok vo voľnej krajine. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0.
Škótsky horský dobytok vo voľnej krajine. Autor: Ľubor Šešera, licencia: CC BY-SA 4.0. 

Trasa č. 3 na cyklistickej mape:

Trasa č. 3. Zdroj: https://www.knooppunten.nl/fietsen/planner.
Trasa č. 3. Zdroj: https://www.knooppunten.nl/fietsen/planner. 

Dĺžka trasy: 24 km

Návrh trasy: Ľubor Šešera

Poklona Holandsku

Ak by som si mal v Európe vybrať krajinu, ktorej obyvatelia si ju vybojovali s prírodou, moja poklona by patrila Holandsku.

Ak by som si mal v Európe vybrať krajinu, kde som sa ako cyklista cítil najpríjemnejšie, opäť by som si vybral Holandsko.

Neponúka také dramatické prírodné scenérie, aké nájdete pri bicyklovaní v Alpách.

Ponúka však niečo iné.

Keď na bicykli prechádzate krajinou, ktorá bola kedysi močiarom, míňate kanály, hrádze, poldre a veterné mlyny, cítite prirodzený rešpekt voči ľuďom, ktorí túto krajinu pretvorili tak, aby sa v nej dalo príjemne žiť. A v nej vybudovali tisíce kilometrov cyklociest, aby prirodzenou súčasťou tohto života bolo aj bicyklovanie.

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Ľubor Šešera

Ľubor Šešera
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Pracujem v softvérovej firme ako biznis architekt. Popri tom 25 rokov prednášam na univerzite. Napísal som nejaké články, knihy a vysokoškolské učebnice.Asi tak päť rokov po päťdesiatke som zistil, že už nudím nie len svoju dcéru, ale aj študentov a tak som si povedal, že je načase prenechať prednášanie mladším a venovať sa viac svojmu hobby, ktorým je cestovanie. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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