Objavujem Toskánsko a Umbriu. Siena a Orvieto.

Taliani sú prevažne štíhli ľudia. Nečudujem sa, keď si mestá stavali na kopcoch. Fyzičku musia mať v génoch už od staroveku. Štverať sa každý deň po krivoľakých uličkách niekam hore domov, prípadne po nekonečných schodiskách ku vchodu a potom ešte niekoľko poschodí. Hmm, tam si asi vo fitkách moc nezarobia...
Sienu som navštívila druhýkrát a vedela som presne, kadiaľ nechcem ísť. Vďaka elektrickej nabíjačke sme auto nechali na veľmi dobrom mieste, neďaleko mestských eskalátorov pri parkovisku Santa Caterina. Tie nás vyviezli na vyššiu ulicu, odkiaľ to už nebolo ani veľmi ďaleko a ani veľmi hore kopcom. Ku katedrále sme prišli odzadu, z Piazza San Giovanni schodiskom popod nedostavané krídlo, dnes múzeum.
Sienská katedrála mala svojho staršieho predchodcu z približne 9. storočia, ktorý bol, podobne ako veľa kresťanských svätýň, postavený na mieste antického chrámu slúžiaceho kultu Minervy. Románsko-gotická katedrála sa stavala v 12. storočí, však každé ďalšie prispelo niečím novým. V 14. storočí sa plánovala veľkolepá prestavba, ktorá by z katedrály v Siene urobila najväčší kresťanský chrám na svete. Existujúca stavba mala byť včlenená do projektu ako priečna loď. Zámer prekazila morová epidémia, ktorej následkom bolo radikálne zníženie obyvateľstva a úplne iné starosti. Pozostatkom tejto vízie zostala nedostavaná časť - Il Facciatone, prístupná cez múzeum ako vyhliadka.
Pamätám si veľmi dobre ako mi pred rokmi z tejto katedrály padla sánka. Niečo tak umelecky silné sa tak často nevidí. Ako, francúzske gotické katedrály v Paríži, Remeši, Štrasburgu, Amiens, Rouen aj v Beauvais sú fakt skvosty. Ale úplne iného charakteru. Duomo di Siena je nádhera zvonku aj zvnútra. Preto som s úsmevom sledovala reakciu mojich priateľov, ktorí ju videli po prvýkrát. Najskôr v exteriéri a potom samozrejme to prekvapenie v interiéri. Čierno-biely pásikavý dizajn ohromuje každého nového návštevníka. Samozrejme, aj výzdoba umeleckými dielami velikánov. Strávili sme tam viac ako hodinu.
Na čo som sa ale najviac na tejto ceste tešila, bola katedrála v Orviete. Naštudované info a fotky z internetu ma vopred pripravili na druhý, podobne ohromujúci zážitok. Navštívili sme ju asi s trojdňovým odstupom po Siene. Prichádzajúc po Via del Duomo sa fasáda katedrály ukázala len čiastočne a zboku, v pozadí uličnej zástavby. Už ten pohľad naznačoval fascinujúci zážitok. Duomo stojí v Orviete na veľkom priestranstve a dá sa obísť dookola. Gotická katedrála je mladšia – začala sa stavať na sklonku 13. storočia. Jej podobnosť so Sienskou je nesporná.
Obe katedrály – v Siene aj v Orviete sú zasvätené Nanebovzatiu Panny Márie. Sienska fasáda má nežný ružový nádych (farba použitého mramoru). Fasáde dómu v Orviete dominujú zlátené mozaiky. Celkový vizuálny dojem u oboch veľmi ovplyvňuje slnečné svetlo. Musím uznať, že interiér v Orviete nie je taký veľkolepý ako v Siene. Ale náš individuálny zážitok umocnila svadba, ktorá sa práve v katedrále konala (bez obmedzenia prístupu turistov v pamiatke). Do dómu sme vstupovali za zvukov organu a spevu Ave Maria pre novomanželov.
Obe mestá – Siena i Orvieto ponúkajú príjemné a fotogenické zákutia, aj panoramatické výhľady na krajinu. Orvieto je už súčasťou Umbrie a gastronómiu tohto kraja ovplyvňuje mäsová tradícia, chov prasiatok a lov divých zvierat v lesoch naokolo. Jedlá z bravčoviny a diviny sa podávajú v každej osterii či trattorii, kde ponúknu aj lokálne víno. Určite si treba nájsť čas na ochutnanie tradičnej umbrijskej kuchyne.
Siena ponúka veľa pamiatok a zážitkov, v lete je plná turistov aj pútnikov. Orvieto je menšie, komornejšie a túlanie po ňom odhalí príjemné zákutia, ktoré si možno vychutnať tak nejako intímnejšie. Obe mestá treba samostatne vstrebávať viac dní. Samozrejme, dá sa v nich stráviť len zopár hodín, ale tie fajnšmekrom len vnuknú myšlienku: Bože, sem sa ešte musím vrátiť!